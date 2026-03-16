La primavera que espera a los asturianos con alergias: hay que preparar gafas, mascarillas y cerrar las ventanas

Llega la primavera y las personas con alergias se ponen en guardia. En Asturias, los meses más críticos para el polen de gramíneas “serán mayo y junio”, explica a LA NUEVA ESPAÑA Dolores Quiñones Estévez, jefa de la sección de Alergología del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).

No obstante, esta especialista advierte de que antes, en la segunda quincena de abril, “la carga polínica global (polen total de diferentes árboles y hierbas) será ya muy alta”.

Las predicciones que manejan los alergólogos se basan en las que, a su vez, ha expresado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), según las cuales la primavera de 2026 va a ser más cálida de lo habitual en Asturias, con precipitaciones normales para la época.

Otro factor relevante señala que “venimos de un invierno poco lluvioso en general, salvo en el suroccidente de Asturias, donde ha llovido más de lo normal, y las temperaturas han sido cálidas”, apunta la doctora Quiñones.

Picos en el suroccidente de Asturias

En este contexto, la previsión polínica “va a seguir la tendencia de los últimos años, con niveles similares de polen y un período de polinización discretamente más extenso”.

En el suroccidente de la región “es probable que veamos picos más altos de polen por la humedad acumulada en los últimos meses”. A su vez, la presencia de vientos cada vez más racheados favorecerá la dispersión del polen.

En este último mes, indica la jefa de sección del HUCA, ha destacado el polen de betuláceas (aliso y avellano) y los médicos han podido ver “cómo los pacientes sensibilizados a este polen han presentado síntomas”.

Medidas de protección

En el epígrafe preventivo, llegados a los meses más sensibles para las personas con alergias, “es importante tomar las precauciones ya conocidas por nuestros pacientes”. Y enumera Dolores Quiñones: el uso de gafas de sol para la protección ocular, el uso de mascarillas (protección nasal y bronquial), ventilar la casa pero sin mantener las ventanas abiertas todo el día para evitar la entrada de polen, dormir con las ventanas cerradas, cerrar las ventanillas de los vehículos (llevan filtro antipolen)…

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Captador de polen en el HUCA

Además de su labor asistencial, Dolores Quiñones es la responsable del captador de polen que la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC) tiene instalado en Oviedo, en una de las terrazas del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Es la herramienta que identifica y permite medir la concentración de granos de las distintas plantas en la atmósfera asturiana. En la parte exterior, el captador está dotado de una veleta para dirigir la boca de entrada del aire. En el interior, dispone de un reloj cuyo ciclo es semanal, y de una cinta adhesiva que va girando y sobre la que se van pegando los pólenes. La cinta tiene siete tramos, uno para cada día de la semana. Terminada la semana, la cinta se corta y se tiñe, y con la ayuda del microscopio se observan los granos de polen adheridos a la cinta.