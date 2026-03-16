Asturias lanza su propio paquete de medidas para paliar las consecuencias de la guerra de Irán, pero advierte: "El Gobierno de España tiene más capacidad"

Asturias ha empezado a tomar las primeras medidas para enfrentar el impacto económico que la guerra de Irán está teniendo en la región, y que podría incrementarse si el conflicto bélico no encara pronto su recta final. El Consejo de Gobierno aprobó este lunes una línea de avales dotada con cinco millones de euros para apoyar a pymes y autónomos con problemas de liquidez.

“La semana pasada ya poníamos de manifiesto la poca visión de algún representante de las fuerzas políticas de la derecha que decía que este no era un problema asturiano, la verdad que sí lo es. Sí hay consecuencias económicas en Asturias, y para que no se den, lo más sensato es pedir el no a la guerra”, afirmó el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez.

Según detalló, la Agencia Sekuens y la Sociedad de Garantía Recíproca Asturgar se encargarán de la gestión de esta herramienta financiera, que el Principado prevé poner a disposición de los empresarios y autónomos afectados “lo antes posible”.

Además, la semana pasada se constituyó un grupo técnico de trabajo para valorar el impacto económico y social de la guerra en el Principado, con el objetivo de lograr una monitorización lo más actualizada posible. Este comité está constituido por representantes de las consejerías de Hacienda, Ciencia, Movilidad, Medio Rural y Derechos Sociales.

“Hemos incorporado a Derechos Sociales por cómo puede afectar el conflicto a los más vulnerables por la subida del precio de la electricidad”, detalló Peláez.

Las medidas que se barajan van en la línea de las impulsadas en 2023 para mitigar las consecuencias de la guerra de Ucrania o las que se pusieron en marcha hace un año, tras el anuncio de la imposición de aranceles por parte de Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Complemento a las medidas estatales

De forma paralela, Sekuens está analizando las posibles acciones de apoyo a las compañías, tanto de carácter financiero como de exploración de mercados alternativos. En este marco, se convocarán reuniones con patronal y sindicatos, además de otras sectoriales con las firmas exportadoras, el transporte, las organizaciones agrarias, las entidades sociales y los sindicatos más representativos, “de modo que se pueda obtener una visión global de los efectos del conflicto en la economía asturiana e impulsar medidas eficaces”.

Estas medidas iniciales podrían incrementarse próximamente. El Principado esperará al plan de acción que el Gobierno de España prevé presentar próximamente. “El Gobierno de España tiene más capacidad por una cuestión competencial. Hablamos del impacto que puede tener en la factura energética, y ahí los principales impuestos son estatales”, indicó Peláez.

Se prevé que estas medidas vayan encaminadas a atender a los sectores más perjudicados, principalmente el primario y el del transporte, con el fin de contener el precio de la energía mediante rebajas fiscales y abaratar el precio de los carburantes.