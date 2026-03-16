El Principado aprueba una nueva convocatoria de ayudas para el préstamo de libros escolares: la cuantía y cuándo se podrán solicitar

Un curso más, el Gobierno de Asturias financiará la convocatoria de subvenciones para incentivar el uso, en régimen de préstamo, de libros de texto durante el curso escolar en centros públicos. El Consejo de Gobierno aprobó este lunes un gasto de 2,72 millones, una cuantía económica que “se consolida” tras haber logrado el objetivo de conceder ayudas a todo el alumnado solicitante que cumplía las bases.

La convocatoria se publicará en los próximos días en el Boletín Oficial del Principado (Bopa) y el plazo de presentación se solicitudes se habilitará entre finales de este mes y principios del próximo. El Principado concedió para este curso 23.431 ayudas para el préstamo de libros en centros públicos.

También se mantiene la asignación de 110 euros por estudiante beneficiario, que se transfiere directamente a los centros para potenciar los bancos de libros.

Por otro lado, el presupuesto autonómico reserva otra partida de 596.170 euros –la misma que en el ejercicio anterior– para ayudas a la adquisición de libros de texto y material didáctico complementario en centros concertados. En este caso, los fondos se gestionan como ayudas directas al alumnado y el importe es el mismo que en la red pública: 110 euros por estudiante.

Apoyo al pueblo saharaui

La otra línea de ayudas aprobada en este Consejo de Gobierno está destinada a apoyar la reparación de los graves daños ocasionados por una tormenta de arena en la wilaya de Dajla, en los campamentos saharauis de población refugiada de Tinduf (Argelia). La partida de emergencia asciende a 100.000 euros y los fondos beneficiarán a 19.000 personas.

La subvención se destina a la Asociación Asturiana de Solidaridad con el Pueblo Saharaui, que realizará el proyecto a través de la Media Luna Roja. La actuación busca “garantizar la seguridad y la operatividad de servicios públicos como las escuelas y recuperar pozos de abastecimiento de agua”.

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En diciembre de 2024, el Principado concedió otra ayuda de emergencia de cien mil euros para financiar la construcción del nuevo hospital de Dajla y de 20 viviendas para familias que habían perdido su hogar por fuertes inundaciones.