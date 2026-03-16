Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Resultado elecciones Castilla y LeónRescate CudilleroCapitalidad cultural OviedoPescador desaparecidoVíctor Manuel en GijónAcuerdo industria auxiliar
instagramlinkedin

El Principado cierra la investigación sobre el accidente de Cerredo: era una mina “clandestina”, pero la Administración admite que “hay que mejorar” la vigilancia

La dirección de minas mantendrá una reunión esta semana con la empresa de Vega de Rengos, Tyc Narcea, para evaluar la vuelta a la actividad, tras concluir también el informe sobre el siniestro ocurrido en esa explotación

Agentes participantes en la inspección de la mina de Cerredo tras el accidente.

Agentes participantes en la inspección de la mina de Cerredo tras el accidente. / Demelsa Álvarez

Vicente Montes

Vicente Montes

Oviedo

El Gobierno del Principado cierra hoy la comisión especial de Seguridad Minera creada tras el grave accidente minero de Cerredo, en el que fallecieron cinco trabajadores el pasado 31 de marzo de 2025. El servicio de Minas de la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo ya concluyó su informe técnico del siniestro, cuyo contenido adelantó LA NUEVA ESPAÑA.

El director general de Minería, Javier Cueli, ha explicado que el documento concluye que se trataba de “una explotación clandestina”, en un lugar en el que no se podía extraer carbón. Según explicó, esa circunstancia ya figuraba además en la transmisión de derechos mineros y derivó, dijo, en “el incumplimiento de medidas de seguridad y de organización de los trabajos”.

Cueli ha comparecido antes de la reunión de la Comisión de Seguridad Minera, en la que está previsto abordar tanto la sesión ordinaria del trimestre, con balance de accidentes y siniestralidad de 2025, como el cierre de la comisión extraordinaria abierta por el accidente de Cerredo, una vez finalizado el informe técnico del servicio.

El director general de Minería ha señalado que, con la elaboración de ese documento, la investigación del accidente por parte del Servicio de Minas “concluye”.

Sobre si las inspecciones realizadas por el Principado previamente al accidente pudieron haber detectado indicios que lo evitasen, Cueli indicó que no existe por ahora un análisis específico, aunque defendió que las actuaciones: “Eran las adecuadas en ese momento”, teniendo en cuenta, insistió, que se trataba de una “explotación clandestina” y que la empresa Blue Solving solo tenía permiso para achatarramiento de las instalaciones.

A la pregunta de qué enseñanza deja lo ocurrido, el director general evitó concretar medidas inmediatas, aunque admitió que “hay que mejorar”. “Teniendo en cuenta que se produjeron cinco fallecidos, parece evidente que en algo habrá que mejorar”, señaló.

Vuelta a la actividad de Tyc Narcea

Javier Cueli también señaló que esta semana el Principado mantendrá una reunión con la empresa Tyc Narcea, de la explotación de Vega de Rengos (Cangas del Narcea). También ha concluido el informe sobre el accidente del pasado noviembre, en el que fallecieron dos personas. La dirección de Minas ya afirmó que la causa había sido un “hundimiento súbito, fortuito e imprevisto” del techo de una galería.

Cuelia afirmó que la empresa Tyc Narcea ya ha remitido toda la documentación solicitada. Según detalló, lo que resta ahora es que la Administración firme la resolución del procedimiento de apertura, después de que la mina haya permanecido parada como consecuencia del accidente. No obstante, rechazó definir el trámite como una cuestión meramente burocrática y lo enmarcó en un proceso de “análisis y documentación”.

Noticias relacionadas

El director general no quiso anticipar si la reanudación del trabajo en la mina de Vega de Rengos podrá ser inmediata y emplazó a la comunicación posterior con la empresa para informar de lo que proceda.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El ganadero asesinado en Ribadesella dejó todos sus bienes a su pareja, la mujer en la que se centró la investigación de la Guardia Civil
  2. Tres de cada cuatro médicos asturianos ganan más que el presidente (y los hay, en zonas periféricas, que alcanzan los 150.000 euros anuales)
  3. Localizan en la costa francesa el cuerpo del pescador desaparecido en Coaña hace más de dos meses
  4. Alerta para conductores asturianos: una conocida marca pide dejar de usar sus coches por 'riesgos graves para la seguridad
  5. Se buscan 100.000 metros cuadrados en Asturias para el gran almacén de datos de IA: 'Tenemos prisa; si no, consideraremos Galicia o Cantabria
  6. El centro comercial Parque Astur cambia de manos: este es el grupo que se convierte en el principal propietario
  7. Una inversión de 1.000 millones y 700 empleos: así es el proyecto para crear un gran almacén de datos de IA en Asturias
  8. El nuevo radar instalado hoy que pilla por sorpresa a los conductores en la A-66 en Asturias: multas de 200 euros

El primer paquete de medidas de Asturias para paliar las consecuencias de la guerra de Irán: una línea de avales y grupos de trabajo para monitorizar el impacto

Chalet en Albuerne, a tan sólo 10 minutos de Cudillero y a menos de 20 minutos del Aeropuerto

El Principado cierra la investigación sobre el accidente de Cerredo: era una mina “clandestina”, pero la Administración admite que “hay que mejorar” la vigilancia

El Principado cierra la investigación sobre el accidente de Cerredo: era una mina “clandestina”, pero la Administración admite que “hay que mejorar” la vigilancia

La banda de gaitas La Tarabica, desfilando por Madrid

Queda oficializada la nueva estructura del Gobierno, con dos nuevas viceconsejerías

La primavera que espera a los asturianos con alergias: hay que preparar gafas, mascarillas y cerrar las ventanas

Multada con más de 200 euros cerca de Asturias por llevar la baliza v-16 pero no poner la v-10: la Guardia Civil intensifica la vigilancia antes del festivo de Semana Santa

Multada con más de 200 euros cerca de Asturias por llevar la baliza v-16 pero no poner la v-10: la Guardia Civil intensifica la vigilancia antes del festivo de Semana Santa

Los médicos inician otra semana de huelga (contra las "jornadas prolongadas") y critican que los servicios mínimos incluyen "actividad ordinaria"

Los médicos inician otra semana de huelga (contra las "jornadas prolongadas") y critican que los servicios mínimos incluyen "actividad ordinaria"
Tracking Pixel Contents