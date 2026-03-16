El Principado cierra la investigación sobre el accidente de Cerredo: era una mina “clandestina”, pero la Administración admite que “hay que mejorar” la vigilancia

El Gobierno del Principado cierra hoy la comisión especial de Seguridad Minera creada tras el grave accidente minero de Cerredo, en el que fallecieron cinco trabajadores el pasado 31 de marzo de 2025. El servicio de Minas de la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo ya concluyó su informe técnico del siniestro, cuyo contenido adelantó LA NUEVA ESPAÑA.

El director general de Minería, Javier Cueli, ha explicado que el documento concluye que se trataba de “una explotación clandestina”, en un lugar en el que no se podía extraer carbón. Según explicó, esa circunstancia ya figuraba además en la transmisión de derechos mineros y derivó, dijo, en “el incumplimiento de medidas de seguridad y de organización de los trabajos”.

Cueli ha comparecido antes de la reunión de la Comisión de Seguridad Minera, en la que está previsto abordar tanto la sesión ordinaria del trimestre, con balance de accidentes y siniestralidad de 2025, como el cierre de la comisión extraordinaria abierta por el accidente de Cerredo, una vez finalizado el informe técnico del servicio.

El director general de Minería ha señalado que, con la elaboración de ese documento, la investigación del accidente por parte del Servicio de Minas “concluye”.

Sobre si las inspecciones realizadas por el Principado previamente al accidente pudieron haber detectado indicios que lo evitasen, Cueli indicó que no existe por ahora un análisis específico, aunque defendió que las actuaciones: “Eran las adecuadas en ese momento”, teniendo en cuenta, insistió, que se trataba de una “explotación clandestina” y que la empresa Blue Solving solo tenía permiso para achatarramiento de las instalaciones.

A la pregunta de qué enseñanza deja lo ocurrido, el director general evitó concretar medidas inmediatas, aunque admitió que “hay que mejorar”. “Teniendo en cuenta que se produjeron cinco fallecidos, parece evidente que en algo habrá que mejorar”, señaló.

Vuelta a la actividad de Tyc Narcea

Javier Cueli también señaló que esta semana el Principado mantendrá una reunión con la empresa Tyc Narcea, de la explotación de Vega de Rengos (Cangas del Narcea). También ha concluido el informe sobre el accidente del pasado noviembre, en el que fallecieron dos personas. La dirección de Minas ya afirmó que la causa había sido un “hundimiento súbito, fortuito e imprevisto” del techo de una galería.

Cuelia afirmó que la empresa Tyc Narcea ya ha remitido toda la documentación solicitada. Según detalló, lo que resta ahora es que la Administración firme la resolución del procedimiento de apertura, después de que la mina haya permanecido parada como consecuencia del accidente. No obstante, rechazó definir el trámite como una cuestión meramente burocrática y lo enmarcó en un proceso de “análisis y documentación”.

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El director general no quiso anticipar si la reanudación del trabajo en la mina de Vega de Rengos podrá ser inmediata y emplazó a la comunicación posterior con la empresa para informar de lo que proceda.