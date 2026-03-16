El Principado dice ahora que los 6 millones que inyectó a Duro Felguera, y que no reclamará, "son de origen privado"

El consejero de Hacienda del Principado, Guillermo Peláez, ha justificado este lunes que el Gobierno asturiano no vaya a reclamar a Duro Felguera los 6 millones de euros que le prestó en 2021 a través Sociedad Regional de Promoción del Principado de Asturias (SRP), entidad mercantil dependiente del Gobierno regional. El plan de reestructuración de Duro no prevé devolverlo y el Gobierno asturiano, en contra de lo que sus propios dirigentes afirmaban recientemente, asegura ahora que no va a reclamarlo.

En su comparecencia en la comisión de Hacienda de la Junta, y a preguntas del diputado del PP José Cuervas-Mons, Peláez ha argumentado que la SRP "es una entidad de derecho privado participada mayoritariamente por la Administración pública", por lo que "la calificación de ese crédito en el marco del concurso de Duro Felguera es de naturaleza distinta" al préstamo de 120 millones de euros que realizó al mismo tiempo la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), la cual "es una entidad de derecho público".

Es decir, según Peláez, el origen privado del crédito de 6 millones que hizo el Principado habilita a Duro para aplicarle una quita total y no devolverlo, a diferencia de lo que sucede con el rescate de la SEPI, cuya devolución de 120 millones sí está contemplada en el plan de reestructuración de la compañía, si bien se han relajado sus condiciones. "Ambas operaciones van parejas y se hicieron en el mismo momento, pero tienen características jurídicas distintas", ha afirmado Peláez, que ha añadido que "nadie, ni la SEPI ni el Principado, decide cuál es la calificación concreta del crédito, sino que nos tenemos que circunscribir a una cuestión de legalidad".

Esta argumentación choca abiertamente con la que ofreció el consejero de Industria, Borja Sánchez, el pasado mes de octubre, cuando afirmó: "Nuestra postura al respecto es una postura jurídica: el préstamo de la SRP bebe a su vez de un préstamo que realizó la Administración del Principado, por lo que, según la Ley Concursal, se trata de un crédito público que debería estar fuera de toda quita". Y el pasado 25 de enero, en una entrevista con LA NUEVA ESPAÑA, su viceconsejero de Industria, Juan Carlos Campo, se expresó de manera categórica sobre esos 6 millones: "No se dan por perdidos. Se reclamarán".

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El propio presidente del Principado, Adrián Barbón, se expresó así sobre esta cuestión el pasado 13 de febrero de 2025: "No se puede dar dinero a cambio de nada, porque el dinero público no puede derrocharse y es de todos los asturianos y asturianas". Y el pasado 25 de octubre, justo el día de los Premios Princesa de Asturias, se había mostrado aún más taxativo sobre la devolución del préstamo: "Hay que ser muy rigurosos, porque con el dinero público no se puede jugar".