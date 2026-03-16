El profesorado de asturiano y eonaviego irá ante el Congreso para pedirle al Ministerio de Educación una solución: "Si no vemos avances volveremos a las movilizaciones"

La Asociación de Docentes de Asturiano y Eonaviego (ADAE) anunció este lunes que el profesorado de estas materias se movilizará el próximo 30 de marzo frente al Congreso de los Diputados, en Madrid, para reclamar la creación de las especialidades docentes de asturiano y eonaviego. El colectivo sostiene que "no existe ningún impedimento legal para que se lleve a cabo esta modificación" que la decisión depende "únicamente de la voluntad política del Gobierno central".

La presidenta de ADAE, Claudia Menéndez, ha explicado que el objetivo de la protesta es presionar al Ministerio de Educación para que dé una solución a una reivindicación histórica del profesorado. "Antes o después el Ministerio tiene que dar el visto bueno a alguna solución y no vamos a parar hasta que dé luz verde", afirmó.

Una reivindicación histórica del profesorado

El profesorado de asturiano y eonaviego lleva años reclamando el reconocimiento oficial de sus especialidades docentes dentro del sistema educativo. Actualmente, estas materias se imparten en numerosos centros educativos de Asturias, pero sus docentes no cuentan con una especialidad propia dentro del sistema estatal de cuerpos docentes, lo que genera una situación de incertidumbre profesional.

Desde ADAE consideran que esta situación es "injusta" y denuncian la "negativa año tras año" por parte del Ministerio a impulsar la modificación normativa necesaria. Según la asociación, la problemática ya ha sido trasladada a través de sindicatos a nivel estatal y también se ha abordado en conversaciones con la Consejería de Educación.

Presión al Gobierno central

Menéndez ha recordado que, aunque el Principado tiene responsabilidad política en la defensa de esta reivindicación, la decisión final sobre la creación de las especialidades corresponde al Ejecutivo Central.

En este sentido, la presidenta de ADAE ha señalado que la pasada semana el presidente Adrián Barbón, le trasladó personalmente que el Ejecutivo regional iniciará diferentes acciones para avanzar en esta cuestión, además de la reunión que ya está solicitada con el Ministerio. "Confiamos en el Gobierno, pero tenemos claro que si no vemos avances en las próximas semanas volveremos a las movilizaciones," advirtió Menéndez.

Entre las posibles vías para desbloquear la situación, ADAE plantea que el Principado solicite un informe al Consejo de Estado que determine la viabilidad de modificar la normativa y crear estas especialidades docentes. Según la representante, ese informe podría servir para reforzar la posición de quienes defienden el cambio, ya que, insistió, "no existe ningún impedimento legal" que impida llevar a cabo la modificación.

Con la protesta prevista frente al Congreso, el colectivo busca visibilizar el problema a nivel estatal y presionar para que se dé una respuesta definitiva a una demanda que el profesorado de asturiano y eonaviego considera ya inaplazable.