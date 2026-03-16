Los psicólogos clínicos de Asturias admiten que una demanda "desbordada" les impiden dar una asistencia "eficaz"

Los psicólogos clínicos de la sanidad asturiana admiten que la atención que pueden prestar a los pacientes es ineficaz. “Nos preocupa la calidad de los tratamientos psicológicos que estamos pudiendo realizar”, señalan. Y abundan en el análisis de la situación: “La limitada duración de las sesiones y la baja frecuencia de las consultas, reducidas a sesiones de 30 minutos cada dos o tres meses, comprometen seriamente la eficacia de la ayuda ofrecida”, asevera María Eugenia de la Viuda, presidenta de la Sociedad Asturiana de Psicología Clínica (SOPCA).

La raíz del problema que denuncian los especialistas es bien conocido: la sanidad pública se enfrenta a una demanda “que nos desborda”. Y la consecuencia de esta coyuntura también la ven clara: “Conlleva el riesgo de aumentar el malestar y favorecer la cronificación de los problemas psicológicos”, advierte María Eugenia de la Viuda.

Aumento de plantilla insuficiente

La SOPCA, única sociedad científica que representa en el Principado a este colectivo de especialistas, aglutina en el momento actual 81 socios (más del 60 por ciento de los psicólogos clínicos de la región). La nueva junta directiva de la SOPCA ha expuesto éstas y otras preocupaciones a la Dirección de Salud Mental del Servicio de Salud del Principado (Sespa).

Los responsables de la entidad valoran el aumento de plantilla de psicólogos clínicos que se ha registrado en Asturias en los últimos años. Sin embargo, señalan que la dotación actual “aún es insuficiente para dar a la red de salud mental una perspectiva verdaderamente comunitaria”.

La respuesta de las autoridades del Sespa ha sido que “en su ánimo está seguir ampliando la atención de psicología clínica en la sanidad pública”, indica María Eugenia de la Viuda, quien ejerce su profesión en el suroccidente de Asturias.

Mecanismos de regulación de la demanda

En el citado encuentro, los psicólogos y los responsables sanitarios analizaron posibles modos de “regular la demanda”. La afluencia de pacientes evoluciona al alza por diversos motivos, entre ellos algunas modas, ciertos determinantes sociales o la vigencia de determinadas acciones legislativas.

Desde la SOPCA se entiende que el malestar psicológico y emocional suele constituir una reacción adaptativa y comprensible a las circunstancias vitales. Sobre esta premisa, los especialistas sostienen que en situaciones de conflicto, adversidad o fracaso “lo que se necesita muchas veces” no es una consulta con el psicólogo.

Lo razonable, prosiguen, es que la persona con algún tipo de alteración anímica se dé “un tiempo de adaptación” a las nuevas circunstancias, busque respuestas comprensibles del entorno, ponga en marcha nuevas habilidades o recabe apoyos en su red de apoyo primario o informal. Se trata de opciones que emergen como alternativa a convertir ese malestar “en un trastorno interno o en un problema sanitario”.

Protocolos que clarifiquen la asistencia

Con el objetivo de clarificar los modos de actuación, la SOPCA reclama a Administración sanitaria la elaboración de “protocolos basados en los estándares que marcan la evidencia científica”. Dicho de otra manera, de guías con “criterios claros” de indicación de los tratamientos psicológicos: cuándo un tratamiento psicológico está indicado, qué duración debería de tener en función de la gravedad, indicaciones sober el alta... “De manera que el filtro de regulación de la demanda esté más definido”, resume María Eugenia de la Viuda.

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Los integrantes de SOPCA hacen hincapié en el “esfuerzo” que despliegan los médicos de atención primaria para “filtrar la demanda de asistencia mental”. Sin embargo, observan que “en esa labor de filtrado falta coordinación con los servicios de Salud Mental, lo cual genera inconvenientes para todos”. Esa búsqueda de coordinación, señalan, ha de convertirse “en una de las prioridades de los próximos años”.