El PSOE y el Principado, preocupados por la “influencia” de Vox en Castilla y León en “asuntos estratégicos”, como el peaje del Huerna o la financiación autonómica

El PSOE asturiano ha trasladado su “preocupación” por los resultados electorales en Castilla y León, por la “influencia que la extrema derecha pueda ejercer en la formación de Gobierno”.

La FSA recalca que el Principado y la comunidad vecina comparten “asuntos estratégicos” que requieren “coordinación y diálogo”. Y cita, entre otros, la reclamación sobre el peaje del Huerna o la financiación autonómica. “No podemos permitir que decisiones clave se vean condicionadas por intereses radicales”.

Con todo, los socialistas asturianos se alegran de la mejora de los resultados del PSOE en estas elecciones. “Valoramos que Vox no haya alcanzado las expectativas que se había fijado”, señalan fuentes de la FSA, que seguirá “atenta” a la ”formación del nuevo ejecutivo, ya que sigue teniendo un papel decisivo en la configuración del gobierno de Castilla y León”.

Los socialistas asturianos reiteran la necesidad de que “los gobiernos autonómicos vecinos mantengan una cooperación estable, responsable y orientada siempre al interés de la ciudadanía”, frente a cualquier otra influencia “que pueda poner en riesgo la estabilidad y la eficacia de las políticas públicas”.

También sobre los resultados electorales en Castilla y Léon se pronunció este lunes el portavoz del Ejecutivo, Guillermo Peláez. “En primera persona, como militante socialista, me alegro de la subida del PSOE; también del frenazo de Vox, que no ha cumplido las expectativas”.

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También señaló la preocupación del Ejecutivo asturiano por la formación del gobierno en Castilla y León y su estabilidad. “Parece que están abocados a un gobierno influenciado por la extrema derecha”. Además se refirió a “las relaciones bilaterales con una comunidad autónoma con la que compartimos muchísimas cuestiones".