Queda oficializada la nueva estructura del Gobierno, con dos nuevas viceconsejerías

La última reforma de la estructura del Gobierno ha quedado oficializada tras publicarse en el Boletín Oficial del Principado la reorganización en la consejería de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo, y en la de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos.

Concretamente, se trata de la creación de una viceconsejería de Coordinación del Gobierno, que asumirá Luisa Fernanda del Valle, y otra de Presupuestos y Finanzas, que ocupará Mar García Salgado. Tal y como ya publicó LA NUEVA ESPAÑA, en la consejería de Hacienda también se creará una dirección general de Finanzas y Política Tributaria, que dirigirá Sergio Cantero. Estos cambios fueron anunciados por el Gobierno el pasado 16 de febrero, tras la reunión del Consejo de Gobierno.

Con este cambio, el gobierno asturiano aún tiene margen para designar dos viceconsejerías más, dentro de las posibilidades que establece la última reforma de la ley del Principado sobre Régimen Jurídico de la Administración.

Los últimos nombramientos en Presidencia y Hacienda fueron posibles gracias a la citada reforma legal, ya que estas consejerías ya contaban con viceconsejerías adscritas. Esta reforma acabó con la limitación de que solo pudiese haber una viceconsejería por cada consejería. La nueva redacción establece que caben, en total, tantas viceconsejerías como consejerías existan, pero pueden distribuirse sin restricciones. Gracias a eso, la Consejería de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo cuenta ahora con dos viceconsejerías (la citada de Coordinación del Gobierno y la de Turismo); la Consejería de Hacienda también suma dos: la nueva de Presupuestos y Financiación y la ya existente de Justicia.

El cómputo total de viceconsejerías del Gobierno se completa con la Viceconsejería de Derechos Ciudadanos (Ordenación del Territorio), la de Política Sanitaria (Salud), la de Industria (Ciencia) y la de Infraestructuras (Movilidad). Suman, pues, ocho viceconsejerías para diez consejerías, por lo que el Ejecutivo tiene margen para dos nombramientos más.

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El gobierno de Adrián Barbón ha sufrido cuatro cambios en las consejerías en los tres años de legislatura, motivados por dos dimisiones y dos cambios de destino tras haber expresado sus protagonistas la necesidad de un relevo. Han pesado en estos cambios más las circunstancias que la voluntad de hacer ajustes de la acción de Gobierno, aunque el Presidente ha sabido aprovechar el hecho para hacer ajustes en tareas y competencias.