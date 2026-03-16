Queipo acusa a Barbón de preocuparse solo de "tapar los problemas internos de la FSA y los que tiene con IU"

El presidente del Partido Popular de Asturias, Álvaro Queipo, ha acusado este lunes al jefe del Ejecutivo autonómico, Adrián Barbón, de estar más pendiente de “tapar sus problemas internos dentro de la FSA” y “los problemas que tiene con su socio de gobierno de Izquierda Unida” que de atender “las cosas importantes de Asturias”. El dirigente popular ha realizado estas declaraciones tras participar en la Junta Directiva Nacional del PP presidida por Alberto Núñez Feijóo.

Queipo ha celebrado “con la máxima alegría” los resultados electorales de Castilla y León y ha elogiado al presidente de esa comunidad, Alfonso Fernández Mañueco, de quien ha dicho que “ha demostrado que sabe gestionar incluso en los momentos más complicados”. A su juicio, los castellanos y leoneses “han elegido optar por las certezas, por la buena gestión y por un gobierno que, a diferencia de lo que pasa en Asturias, se preocupa de lo importante”.

Dependencia y sanidad

El líder del PP asturiano sostiene que la comparación entre ambas comunidades puede hacerse en ámbitos como la sanidad y la dependencia. “Podemos comparar el estado de las listas de espera en la sanidad asturiana”, afirmó, antes de asegurar que Asturias es “la cuarta comunidad autónoma que más invierte de gasto público en sanidad privada por la incapacidad de gestionar la propia sanidad pública”, mientras que Castilla y León cuenta, según ha dicho, con “uno de los sistemas más punteros de toda España”.

También ha puesto el foco en las ayudas a la dependencia. Según ha señalado, en Castilla y León la espera se sitúa “en torno a los ciento veinte días”, mientras que en Asturias “se extiende entre quince o diecisiete meses” para recibir una prestación que definió como “una de las más esenciales”.

En ese contexto, ha cuestionado la continuidad de la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco. “Lo sorprendente de todo esto es que la consejera siga al frente”, ha afirmado, tras aludir a “las cifras que se esconden detrás de su absolutamente nefasta gestión”.

“¿Y por qué ocurre esto en Asturias y no ocurre en otras comunidades como en Castilla y León? Pues porque Adrián Barbón y la FSA no están a lo que hay que estar”, ha asegurado. “Están a otras cosas, a tapar sus problemas internos dentro de la FSA y también a tapar los problemas que tiene con su socio de gobierno de Izquierda Unida”, añadió.

Álvaro Queipo, segundo por la izquierda, con otros dirigentes populares: en el centro, Núñez Feijóo junto a Jorge Azcón, María Guardiola y Alfonso Fernández Mañueco exhiben con un gesto las tres victorias autonómicas del PP. / PP

Choques en el Gobierno y crisis en la FSA

El dirigente popular sostiene además que la actualidad del Principado está marcada por las fricciones entre los socios del Ejecutivo. “Todo lo que sale del Gobierno de Asturias son problemas entre Izquierda Unida y el Partido Socialista”, ha afirmado. En su opinión, “todo lo que se mueve es cómo están solucionando los problemas que ellos mismos habían creado previamente”, una dinámica que ha calificado como “la peor manera de gestionar y de gobernar una comunidad autónoma”.

Queipo ha extendido sus críticas a la situación interna de la Federación Socialista Asturiana. Ha citado el caso de Langreo, donde recordó que “de los siete concejales que el Partido Socialista obtuvo, tres están hoy en el grupo de no adscritos”; el de Llanera, donde “el alcalde y un concejal abandonaban el ayuntamiento con durísimas críticas a la gestión de Adrián Barbón”; y el de Gijón, donde “cuatro de los nueve concejales que fueron elegidos ya han dejado sus actas, entre ellos el propio candidato a la alcaldía”.

También ha mencionado la situación de Siero, donde, según señaló, “cada ciertas semanas el alcalde anuncia un partido independiente para ir contra el Partido Socialista”, así como otros casos en Valdés, Belmonte de Miranda y Vegadeo, “donde concejales se rebelan contra los alcaldes y dejan sus actas”.

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A juicio del presidente del PP asturiano, todos esos episodios responden a un mismo clima interno. “En la FSA hay una sensación de orfandad”, ha afirmado. “Saben que hay un secretario general y un presidente que no está a las cosas importantes de Asturias, que la gestión no es buena y que los asturianos están cansados de lo que este gobierno está haciendo”, ha añadido.