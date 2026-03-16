El reto que llega a las aulas asturianas para descubrir a los futuros "cracks" de la construcción: ¿quién mezclará el mejor hormigón?

El Colegio de Aparejadores de Asturias ha puesto en marcha la segunda edición de "El Gran Concurso del Hormigón", una iniciativa educativa dirigida a acercar la construcción y la arquitectura técnica al alumnado. Tras la buena acogida del pasado curso, el proyecto regresa con una alta participación de estudiantes y profesores en centros educativos del Principado.

El concurso está dirigido a estudiantes de Primero de Bachillerato científico-técnico y a alumnado de Formación Profesional de Grado Superior en Proyectos de Edificación y Obra Civil. La actividad propone un reto práctico en el aula: cada clase debe fabricar una probeta de hormigón con el objetivo de conseguir la mayor resistencia posible a comprensión, aplicando criterios técnicos similares a los que se emplean en una obra real.

Para lograrlo, los estudiantes deben cuidar aspectos clave como la proporción de los materiales, la humedad, la mezcla o la compactación, trabajando en equipo y siguiendo un proceso profesional. De esta forma, el concurso no solo fomenta el aprendizaje técnico, sino que también pretende acercar al alumnado a la profesión de Arquitectura Técnica, que ofrece salidas laborales en ámbitos como la dirección y gestión de obras, el control de calidad y costes, la coordinación de seguridad y salud, la rehabilitación de edificios, la eficiencia energética o la gestión digital de proyectos.

Con el fin de ayudar a los participantes, la organización ha producido un vídeo explicativo en el que se ofrecen recomendaciones para el amasado de hormigón y se muestran diferentes tareas propias de la profesión. En él participan también arquitectos técnicos asturianos y se incluyen referencias a infraestructuras de la región como el Centro Niemeyer, el estadio El Molinón o el Hospital Universitario Central de Asturias.

Una vez elaboradas, las probetas se envían a un laboratorio especializado para medir su resistencia mediante un ensayo de compresión. Para garantizar la igualdad de condiciones, el amasado de hormigón se realiza en los centros entre el 12 y el 18 de marzo, mientras que los ensayos tendrán lugar durante la semana del 20 de abril y la clasificación final se publicará en mayo.

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En Asturias hay 60 clases inscritas y alrededor de 450 estudiantes. Además, el concurso se celebra simultáneamente en 32 provincias de toda España, reforzando su alcance nacional. El grupo asturiano ganador recibirá como premio una excursión a Zamora, donde visitará la ciudad y la Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica. Además, representará al Principado en la final nacional del certamen.