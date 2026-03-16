El reto que llega a las aulas asturianas para descubrir a los futuros "cracks" de la construcción: ¿quién mezclará el mejor hormigón?
El Colegio de Aparejadores de Asturias impulsa la segunda edición del concurso educativo, dirigido a estudiantes de Bachillerato y FP, para fabricar probetas con el objetivo de medir su resistencia
El Colegio de Aparejadores de Asturias ha puesto en marcha la segunda edición de "El Gran Concurso del Hormigón", una iniciativa educativa dirigida a acercar la construcción y la arquitectura técnica al alumnado. Tras la buena acogida del pasado curso, el proyecto regresa con una alta participación de estudiantes y profesores en centros educativos del Principado.
El concurso está dirigido a estudiantes de Primero de Bachillerato científico-técnico y a alumnado de Formación Profesional de Grado Superior en Proyectos de Edificación y Obra Civil. La actividad propone un reto práctico en el aula: cada clase debe fabricar una probeta de hormigón con el objetivo de conseguir la mayor resistencia posible a comprensión, aplicando criterios técnicos similares a los que se emplean en una obra real.
Para lograrlo, los estudiantes deben cuidar aspectos clave como la proporción de los materiales, la humedad, la mezcla o la compactación, trabajando en equipo y siguiendo un proceso profesional. De esta forma, el concurso no solo fomenta el aprendizaje técnico, sino que también pretende acercar al alumnado a la profesión de Arquitectura Técnica, que ofrece salidas laborales en ámbitos como la dirección y gestión de obras, el control de calidad y costes, la coordinación de seguridad y salud, la rehabilitación de edificios, la eficiencia energética o la gestión digital de proyectos.
Con el fin de ayudar a los participantes, la organización ha producido un vídeo explicativo en el que se ofrecen recomendaciones para el amasado de hormigón y se muestran diferentes tareas propias de la profesión. En él participan también arquitectos técnicos asturianos y se incluyen referencias a infraestructuras de la región como el Centro Niemeyer, el estadio El Molinón o el Hospital Universitario Central de Asturias.
Una vez elaboradas, las probetas se envían a un laboratorio especializado para medir su resistencia mediante un ensayo de compresión. Para garantizar la igualdad de condiciones, el amasado de hormigón se realiza en los centros entre el 12 y el 18 de marzo, mientras que los ensayos tendrán lugar durante la semana del 20 de abril y la clasificación final se publicará en mayo.
En Asturias hay 60 clases inscritas y alrededor de 450 estudiantes. Además, el concurso se celebra simultáneamente en 32 provincias de toda España, reforzando su alcance nacional. El grupo asturiano ganador recibirá como premio una excursión a Zamora, donde visitará la ciudad y la Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica. Además, representará al Principado en la final nacional del certamen.
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