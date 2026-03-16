Los Robles-Peñamayor: Bilingüismo, innovación y educación personalizada
El colegio lleva más de 45 años al servicio de las familias de Asturias, con un proyecto educativo que se caracteriza por la identidad cristiana y la educación en valores
R. S. Oviedo
El colegio de Fomento Los Robles-Peñamayor lleva más de 45 años al servicio de las familias de Asturias. Los aspectos característicos de nuestro proyecto educativo son la educación personalizada, la identidad cristiana, la calidad y la innovación, y la educación en valores. Esto es posible gracias a la implicación de los padres y el compromiso de los profesores.
Buenas personas, buenos ciudadanos, buenos profesionales
El colegio Los Robles-Peñamayor desarrolla un programa de educación en valores en todas las etapas con el objetivo de que cada alumno, con la ayuda de sus padres y profesores, desarrolle capacidades y aptitudes con las que llegar a ser lo que quiera ser. Los alumnos reciben asesoramiento individualizado de un tutor, que también mantiene entrevistas periódicas con los padres, a quienes acompañ’a en la educación de sus hijos.
En Los Robles-Peñamayor se ayuda a los padres como primeros educadores a ofrecer una educación de calidad. De manera constante, se impulsa la calidad educativa y la innovación; y el bilingüismo es una realidad en nuestros colegios.
La educación es integral. Atiende a todas las dimensiones de la persona y está orientada a que nuestros alumnos adquieran una personalidad madura y equilibrada que les permita desenvolverse en todos los ámbitos de su vida, llegando a ser buenas personas, buenos ciudadanos y buenos profesionales.
Innovación y Bilingüismo
El colegio de Fomento Los Robles-Peñmayor promueve el desarrollo de la competencia plurilingüe. El aprendizaje del inglés se realiza por inmersión en Infantil, a través de los programas y proyectos de innovación desarrollados por Fomento, como Hello Sally! o Magic Talk! En Primaria se utiliza la metodología CLIL (Content and Language Integrated Learning) en proyectos como Child Talks! Además, en 5º de Primaria se incorpora otro idioma como segunda lengua extranjera.
El dominio de la lengua inglesa de nuestros alumnos está respaldado por los exámenes de Cambridge, siendo ambos colegios centros preparadores y examinadores oficiales.
A lo largo de su etapa escolar los alumnos se enfrentan al A2 en 6º de Primaria, B1 en 2º de ESO, B2 en 4º de ESO y C1 en Bachillerato. También se ofrecen programas académicos en Londres, Dublín y Chicago.
La innovación está al servicio del proceso educativo. Los Robles-Peñamayor promueve la innovación educativa en cada área y en cada etapa, a través de proyectos propios. Es el resultado de la investigación y experiencia de los profesores durante más de cuarenta y cinco años. Ejemplo de ello es el desarrollo de la competencia digital de manera transversal a través de los proyectos de innovación tecnológica que se llevan a cabo en prácticamente todas las áreas y etapas.
Ubiicación, en el centro de Asturias
El colegio Los Robles-Peñamayor está situado en La Barganiza y Soto de Llanera, a la misma distancia de Oviedo, Gijón y Avilés. El entorno de los colegios está rodeado de amplias zonas verdes, lo que los convierte en espacios idóneos para el crecimiento y disfrute de los alumnos. Todas las instalaciones están al servicio de la educación, en un proceso de continua renovación y adaptación a las últimas innovaciones.
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