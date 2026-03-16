Más tiempo para ejecutar inversiones de Transición Justa: el Ministerio sopesa ampliar el plazo para evitar que Asturias pierda 15,4 millones

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico está dispuesto a ampliar el plazo para que los concejos que han recibido financiación europea para proyectos puedan justificarlos. Para ello iniciará una consulta pública con el objetivo de facilitar la conclusión de las obras y su posterior acreditación, evitando así que algunas inversiones queden sin financiación. Los proyectos que no puedan terminar dentro del calendario fijado por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) podrán así completarse posteriormente con dinero procedente de otros fondos.

En el caso de Asturias, esta medida podría beneficiar a alguno de los 15 proyectos municipales que se acogieron a la convocatoria de las ayudas gestionadas por el Instituto para la Transición Justa (ITJ). El programa, en total, cuenta con una dotación global de 102 millones de euros que se repartieron en dos convocatorias competitivas. La primera, en 2021, permitió adjudicar 107 proyectos a ayuntamientos de territorios afectados por el cierre de explotaciones mineras de carbón, centrales térmicas o nucleares. La segunda convcotaria financió 19 proyectos adicionales. Las ayudas se destinaron a impulsar proyectos municipales que permitiesen diversificar la economía local, mejorar los servicios públicos o recuperar infraestructuras vinculadas al pasado industrial.

El calendario inicial establecía que todos los proyectos debían ejecutarse antes del 30 de junio de 2026, en línea con los plazos del mecanismo europeo de recuperación. Sin embargo, el ministerio reconoce que numerosos ayuntamientos beneficiarios están encontrando dificultades para ejecutar las obras dentro de ese plazo. De hecho una parte significativa de los municipios implicados tiene una población muy reducida: una cuarta parte cuenta con menos de 500 habitantes y la mitad no supera los 5.000, lo que limita su capacidad administrativa y técnica para gestionar proyectos complejos o inversiones de gran volumen.

Esta es la razón por la que el Gobierno plantea modificar las bases reguladoras para permitir que los proyectos que no se completen a tiempo puedan terminarse con posterioridad, con financiación nacional o con otros instrumentos europeos. Esta posibilidad ya fue establecida por la propia Comisión Europea el año pasado, al abrir la puerta a que se completen las actuaciones iniciadas con fondos del Plan de Recuperación mediante otros programas financieros.

Quince proyectos en Asturias

Un total de 15 inversiones asturianas, con una inversión global de más de 15,4 millones, resultaron beneficiarias en la primera convocatoria del programa. En la segunda no recibió financiación ningún proyecto asturiano.

La actuación de mayor volumen económico se localiza en Tineo, donde se concedieron 3,5 millones de euros para la reutilización y rehabilitación de edificios y espacios vinculados a la antigua central térmica del Narcea y su poblado. En el mismo concejo se financió además la rehabilitación de un edificio municipal destinado a reforzar la prestación de servicios públicos, con una ayuda de 829.841 euros, lo que eleva la inversión total en Tineo por encima de los 4,3 millones de euros.

También destacan los proyectos aprobados en Aller, donde se concedieron casi dos millones de euros para dos actuaciones: la creación de un centro de gestión de residuos municipal y el desarrollo de un centro de servicios y digitalización ganadera, orientado a modernizar el sector agroganadero local.

En Morcín, las ayudas alcanzaron también cerca de dos millones de euros, repartidos entre la rehabilitación de las antiguas escuelas de Mazas como centro energético y la recuperación del histórico edificio de las Tolvas del Monsacro, uno de los elementos más representativos del patrimonio minero del concejo.

Otros municipios beneficiarios fueron Sobrescobio, con dos actuaciones que suman casi dos millones de euros para un centro de atención integral y formación para la mujer rural y para la reforma del estacionamiento de Soto de Agues, en el entorno del Parque Natural de Redes; Piloña, con proyectos destinados a rehabilitar un albergue público en Villamayor y el antiguo instituto de FP de San Cipriano; y Villaviciosa, donde se impulsan actuaciones ligadas al emprendimiento agroalimentario y a la mejora ambiental y digital de montes productores.

La lista de proyectos asturianos se completa con iniciativas en Salas, para rehabilitar un edificio municipal destinado a centro de asociaciones, pymes y escuela infantil; y en Langreo, donde se financian una planta de compostaje para biorresiduos vegetales y la creación de la senda de la mina La Pipiona, vinculada al patrimonio minero y al desarrollo turístico.

Consulta durante el mes de marzo

Según fuentes del Ministerio de Transición Justa, la consulta que se abrirá buscará recabar la opinión de ayuntamientos y agentes de las zonas de transición justa acerca de la ampliación de plazos y los posibles mecanismos que incentiven que el mayor número posible de proyectos se complete dentro del calendario inicial del PRTR.

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Una vez abierto ese plazo de aportaciones, que se extenderá hasta el 20 de marzo, el Gobierno decidirá si finalmente modifica las bases reguladoras.