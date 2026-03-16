La transformación de El Tallerón de Gijón en un "referente" de la industria de Defensa moviliza a más de 400 profesionales y 50 empresas

La transformación de las instalaciones de Indra en Gijón para albergar procesos tecnológicos e industriales de última generación para el sector de la defensa, entre ellos la construcción del blindado 8x8 “Dragón”, está movilizando a más de 400 trabajadores y medio centenar de empresas, la mitad asturianas.

Indra está inmersa en la conversión de El Tallerón en el principal núcleo operativo de Indra Land Vehicles, la nueva unidad especializada en vehículos terrestres. El proyecto gijonés se ha convertido, asegura la multinacional, “en motor de reactivación económica, ejemplo de reindustrialización y de colaboración empresarial, no solo en Asturias, sino a escala nacional e internacional”.

El objetivo, según explican desde la compañía, es configurar un “ecosistema industrial de alto valor, capaz de abordar este proyecto vanguardista, de gran ambición y complejidad técnica, que pretende crear un hub industrial eficiente, sostenible y competitivo a nivel global”.

La dificultad de la transformación requiere "de una organización de suministros sólida y altamente especializada". Por eso, el acondicionamiento está siendo realizado en base a “una estructura de alta eficiencia, con socios de primer nivel de gestión directa o para suministros críticos, así como otros proveedores que aportan servicios especializados”. En concreto, participan 52 socios estratégicos de Indra, y más de la mitad son asturianos. El resto son compañías de Galicia, Cantabria, Andalucía, Cataluña, País Vasco o Madrid, además de dos empresas de Portugal.

En total, se están movilizando, resalta la compañía presidida por Ángel Escribano, 402 trabajadores. “Esta cifra refleja el importante impacto del proyecto en el empleo, tanto directo como indirecto, dando lugar a un entorno laboral dinámico y altamente cualificado, en el que las personas se sitúan en el centro de la transformación industrial que Indra está impulsando en Gijón”, dice la multinacional.

Antiguos trabajadores de Duro Felguera

Uno de los pilares "emocionales y técnicos" de esta transformación es la participación activa de los antiguos trabajadores de Duro Felguera, integrados en Indra tras la adquisición de la planta en julio de 2025. En total, 156 profesionales se han incorporado al proyecto, aportando "una experiencia industrial altamente especializada y un profundo conocimiento de las instalaciones, que ha sido fundamental para su reacondicionamiento y modernización".

Para la empresa, su trayectoria en el diseño y fabricación de grandes estructuras metálicas y componentes industriales de gran tonelaje es clave “para acelerar la puesta en marcha de la actividad y garantizar la continuidad operativa del centro”.

“Ver la ilusión de los antiguos trabajadores de Duro Felguera integrándose en este proyecto es la mejor garantía de éxito. Su implicación en cada fase del acondicionamiento es lo que está permitiendo que Indra Gijón avance con paso firme para convertirse en un centro de referencia de la industria moderna”, señala Carlos González, director de la fábrica que ha echado a andar en El Tallerón.

Para la empresa, la transformación “va más allá de la modernización de infraestructuras y maquinaria. El proyecto implica una reconfiguración integral de los procesos productivos, alineada con los estándares de la industria 4.0, y una fuerte apuesta por la capacitación y el desarrollo del talento industrial y tecnológico”.

Una experiencia extrapolable a otros proyectos

La capacidad del equipo operativo creado para las instalaciones gijonesas será aprovechada, junto con la capacidad logística de proveedores de toda la Penínsila Ibérica, para otras instalaciones que proyecta la compañía en diferentes zonas de España, como la fábrica de drones de León. Igualmente, Indra está buscando suelo para nuevos proyectos en Asturias.

Las previsiones de la multinacional tecnológica es poder alcanzar los 850 empleados en Gijón en 2027, consolidando la región como uno de sus principales polos industriales y tecnológicos. Las instalaciones asturianas albergarán la fabricación, montaje, integración, modernización y mantenimiento de plataformas militares, incluyendo el programa del vehículo de combate sobre ruedas 8x8 “Dragón”, cuya primera unidad ya ha sido recibida para su verificación.