Agenda: qué hacer hoy martes 17 de marzo en Asturias

Oviedo

Semana Santa y piedad popular en el Club LA NUEVA ESPAÑA

El Club acoge a las 19.30 horas un coloquio sobre Semana Santa y piedad popular con motivo de la proximidad de estas celebraciones. En el encuentro intervendrán Juan José Tuñón, canónigo archivero de la Catedral de Oviedo y párroco de San Francisco de Asís; Lourdes Álvarez Amandi, doctoranda en Historia del Arte de la Universidad de Oviedo; Javier González Larrea, doctorando en Historia de la Universidad de Oviedo, y Marino Pérez, catedrático de Psicología de la Universidad de Oviedo. El acto estará moderado por el periodista Javier Neira Estrada. La entrada es libre hasta completar aforo.

RIDEA

El salón de actos del RIDEA, en el Palacio del Conde de Toreno (plaza de Porlier, 9), acoge a las 19.00 horas la conferencia "Ovetum: nome, territoriu y capitalidá. Una historia de palabres", impartida por Xulio Viejo Fernández, dentro del ciclo "L’orixe controvertíu de dellos topónimos asturianos", coordinado por Ramón d’Andrés Díaz.

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Encuentros literarios

La Biblioteca "La Granja" acoge a las 19.00 horas un nuevo encuentro literario con la escritora Marta Jiménez Serrano, que presentará su libro Oxígeno. Durante el acto estará acompañada por la autora Lucía Solla Sobral, autora de Comerás flores, en una conversación sobre sus obras y el proceso de escritura en un encuentro abierto al público. La entrada es gratuita.

Concierto de Aula

El Aula de Violín y Viola de la Escuela Municipal de Música ofrece a las 18.30 horas un concierto protagonizado por el alumnado de esta especialidad, bajo la dirección del profesor Saúl Suárez Lobo. La actuación forma parte de las actividades de la escuela y el acceso es libre hasta completar aforo.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Museo de Bellas Artes

El Museo cuenta en la actualidad con una de las mejores colecciones públicas de arte de España, integrada por más de 15.000 piezas que abarcan desde el siglo XIV hasta el XXI y que incluyen nombres tan destacados como los del Greco, Zurbarán, Ribera, Murillo, Carreño de Miranda, Goya, Miguel Jacinto y Luis Meléndez, Sorolla, Piñole, Valle, Aurelio Suárez, Luis Fernández, Picasso, Dalí, Miró, Tàpies y Barceló. La exposición permanente del museo se puede visitar de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas. La entrada es gratuita.

Gijón

Un trabajo biográfico sobre una activista republicana exiliada en Nueva York

La gijonesa Ana María Díaz Marcos, catedrática de Literatura Española en la Universidad de Connecticut (EE UU), presenta esta tarde, a las 19 horas, en la librería La Habitación Propia de Gijón el libro "Ernestina González, un pulso antifranquista".

Ana María Díaz Marcos, con su libro. / LNE

La obra es un trabajo biográfico sobre la figura, muy desconocida, de la bibliotecaria burgalesa Ernestina González, exiliada y activista republicana en los años 30 y 40 en Nueva York, que se convertiría en la única española encarcelada durante los procesos de "caza de brujas" del macartismo.

POEX

Continúa el festival POEX, que se prolongará hasta el 21 de marzo. En esta edición, su lema es "Lost In Translation" Hoy, a las 12.00 horas, en la biblioteca de Roces, Sofía Castañón, autora de "Esti amor asturfalante", Premio Xuan María Acebal de poesía, estará en conversación con Javier Almuzara. A las 18.00 horas, en el Toma 3, Laura Casielles, autora de "Más adentro", hablará con Mercedes Folgueira. A las 18.00 horas, en la biblioteca de El Natahoyo, se presentará "Vientos verdes. Genias de la poesía, Antología ilustrada", en colaboración con la Oficina de Igualdad del Ayuntamiento de Gijón. Intervendrán las autoras Luisa Antolín, Cristina Grisolia, Isabel Navarro, Olvido Andújar, Eva Navarro y Berta Piñán. Moderará Ester Sánchez. Y a las 19.00 horas, en el Antiguo Instituto, Alejandro Díaz Castaño, autor de "En las nubes", conversará con Martín Cuesta.

Antiguo Instituto

Hasta el 29 de marzo podrá verse la muestra "Años veinte del siglo XX: el estilo de la revolución feminista". La exposición se enmarca en el ciclo "Moda con Historia". Los horarios son de lunes a viernes de 17.30 a 20.30 horas. Los sábados, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas. Y domingos y festivos de apertura, de 12.00 a 14.00 horas.

Fundación Museo Evaristo Valle

Hasta el 28 de junio se podrá ver la exposición "Centenario Amador (1926-2001)", conmemorativa del aniversario del nacimiento del escultor Amador Rodríguez, comisariada por Francisco Zapico y que reúne una selección de piezas de pequeño y mediano formato de colecciones particulares, localizadas en su mayoría a través de recientes investigaciones de los hijos del autor, Amador y Cecilia Rodríguez Calvo. Además, se podrá visitar, hasta el 17 de mayo, la muestra "Miradas cruzadas en la colección de arte contemporáneo del Museo Evaristo Valle". Los horarios del Museo Evaristo Valle son de martes a viernes de 11.00 a 14.00 horas y sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Museo Casa Natal de Jovellanos

Hasta el 25 de mayo se podrá ver la muestra "Cajas-ambiente", de Juan Gomila. Los horarios son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas. Y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Muséu del Pueblu d’Asturies

Hasta el 31 de marzo de 2026 se podrá ver las muestras "Tierra de maíz. La presencia del maíz en la fotografía asturiana. 1880-1990". Hasta el 28 de febrero estará "Cruces y Campa. Retratos fotográficos de tipos mexicanos (1868-1877)". Los horarios del Muséu del Pueblu d’Asturies son de martes a viernes, de 9.30 a 18.30 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 18.30 horas.

Museo Nicanor Piñole

Hasta el 14 de junio se podrá visitar la muestra "La caligrafía del dibujo de Alejandro Sirio". Esta propone una mirada transversal a la obra del artista ovetense, subrayando su versatilidad y la constante presencia de su inconfundible estilo, esa "caligrafía del dibujo". Los horarios del Museo Nicanor Piñole son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Museo Barjola

Los horarios del Barjola son de martes a sábado, de 11.30 a 13.30 horas y de 17.00 a 20.00 horas. Domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Parque Arqueológico-Natural de la Campa Torres

Hasta el 31 de marzo se podrá visitar la exposición "Castros, novedades arqueológicas de Asturias" como parte de las actividades que se desarrollan en el marco de las I Jornadas Castreñas. El horario del museo es de 10.00 a 17.00 horas, de martes a domingo.

Laboral Centro de Arte

Hasta el 12 de septiembre se podrá visitar la exposición "De rerum natura", de los artistas Paula Blanco, Javier Bejarano, Covadonga Casado, Maï Diallo, Covadonga Pérez y Pelayo Tamargo. Asimismo, hasta el 2 de mayo de 2026 se podrá ver la muestra "Huele a parentesco", de Lea Luka Sikau y Denisa Pubalová. Hasta el 21 de marzo de 2026 estará la muestra "El Bosque", de Hugo Martínez-Tormo. Los horarios de visita a Laboral Centro de Arte son de martes a viernes, de 10.00 a 19.30 horas, y los sábados, de 11.00 a 19.30 horas.

Ateneo de La Calzada

Hasta el 24 de marzo se podrá visitar la muestra "La Libertad de la Mirada", impulsada por "Fotocine Asemeya Villa de Gijón".

Centro Municipal de La Arena

Hasta el 31 de marzo se podrá visitar, en el centro municipal integrado de La Arena, la muestra "Luces y sombras", de la tertulia fotográfica "Raw2". Los horarios son de lunes a viernes, de 8.15 a 21.15 horas.

Galería Llamazares

Hasta el 27 de marzo se podrá visitar la exposición "Paisajes de resistencia", de Ángel Marcos. Los horarios de visita son de lunes tarde a sábado mañana, de 11.30 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas.

Galería Bea Villamarín

Hasta el 21 de marzo se podrá ver la muestra "La Danza". Los horarios de la galería son de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Galería Aurora Vigil-Escalera

Los horarios de visita son de martes a viernes de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; y los sábados de 10.00 a 14.00 horas.

Avilés y comarca

"MerendArte: El jardín de las delicias del Bosco"

Merendarte es una propuesta diferente en la que se une arte y gastronomía. Esta edición trata sobre "El jardín de las delicias" de El Bosco. Se hablará de su contexto histórico y, después de compartirá una merienda dulce inspirada en la obra. Es a las 18.15 horas en el gastrobar Plazas de Avilés y las entradas están disponibles a través de Internet.

Cine de los Martes en Avilés

La proyección de hoy, a las 20.15 horas, en la Casa de Cultura, es "La misteriosa mirada del flamenco" Chile, 2025). Las entradas cuestan 4 euros, y se pueden adquirir a través de los canales habituales, la taquilla de la Casa de Cultura y las web www.teatropalaciovaldes.es y unientradas.es. Las películas en idiomas diferentes al castellano se exhiben en versión original subtitulada.

Ventana de la Factoría Cultural

La Ventana de la Factoría Cultural acoge el sexto ciclo de "La Ilustración y sus procesos" hasta el 14 de junio de 2026 con las propuestas de Marco Recuero y Verónica Grech.

Exposición concurso de carteles y fotografías del 8 M

En la Casa de las Mujeres (C/ La Ferrería, 27), continúa hasta el 27 de marzo la exposición del certamen que reúne la obra gráfica para conmemorar el Día Internacional de las Mujeres, que celebra 27 años de existencia. Consta de 28 carteles y 18 fotografías. El cartel ganador, que es la imagen del 8M de este año, es de Luis Ángel Argote Martín y lleva por título "Imparables" y la fotografía ganadora es de Mª Fernanda León Mora con el título "Manos que sostienen". Abre de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.00 horas.

Amalgama Gráfica Internacional Contemporánea VIII, en el Valdecarzana

Hasta el 21 de abril, la exposición que vuelve a reunir en Avilés una extensa y cuidada recopilación de estampas artísticas que tienen la técnica del grabado como hilo conductor, se puede visitar en el palacio de Valdecarzana. Al igual que en anteriores ediciones, nace de un intercambio de estampas entre artistas grabadores con el objetivo de acercar esta disciplina de las artes plásticas, muchas veces incomprendida, al público en general, ofreciendo una mirada poliédrica y vital de sus creaciones a través de la obra gráfica. Abre de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas.

Exposición del diseñador Mario Fernández García-Pulgar

La ventana de la Escuela Superior de Arte del Principado, mirando hacia el parque de El Muelle, muestra hasta el 8 de junio una selección del trabajo de Mario Fernández García-Pulgar, artista digital, concept artist y diseñador gráfico asturiano, nacido y afincado en Oviedo. Al autor le encanta la fantasía, el diseño de personajes, la creación de mundos propios y la ilustración. Tras graduarse en Diseño Gráfico en 2014, termina trabajando en una empresa de marketing en Berlín. Pasados dos años, vuelve a la tierrina para trabajar en remoto para una empresa de juegos de mesa de Alemania.

Exposición permanente del Museo Marítimo de Asturias, en Luanco

El centro acoge una muestra permanente con interesantes apartados como la biología marina, la carpintería de ribera, la pesca artesanal y la historia de la navegación, entre otras temáticas. Se puede visitar de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Las Cuencas

Exposición fotográfica sobre el mundo del skate en Laviana

El fotógrafo David Vega expone estos días, y hasta el 31 de marzo, su visión sobre la cultura urbana y el skate, "De patín y Música", una muestra que puede verse en el Centro de Innovación y Desarrollo del Alto Nalón (Cidan), en Pola de Laviana.

Feria del stock en Mieres

El comercio de Mieres celebra estos días, hasta el 21 de marzo, la 45.ª edición de su Feria del Stock. Participan en total 24 establecimientos, de todo tipo, desde relojerías y librerías a tiendas de ropa e interiorismo.

Exposición fotográfica en Mieres

Mieres acoge hasta el 27 de marzo una exposición fotográfica impulsada por la Agrupación Fotográfica "Semeya". Se exhibe en la sala de exposiciones de la Casa de Cultura Teodoro Cuesta, en horario de lunes a viernes de 12.00 a 14.00h y de 17.00 a 21.00 horas.

"Liry: en el infierno", una muestra contra el maltrato infantil en Langreo

La Casa de Cultura Escuelas Dorado de Sama clausura hoy la exposición "Liry: en el infierno", un proyecto multidisciplinar creado por la escritora y artista Lilián Azañón Fernández. El proyecto combina ilustración, narrativa y sonido para ofrecer una experiencia artística inmersiva que profundiza en la complejidad de las vivencias familiares difíciles.

"Nada es real", en el Centro Cultural de Moreda (Aller)

El Centro Cultural de Moreda acoge la exposición "Nada es real", de Juan Falcón García, del 18 de febrero al 18 de marzo, de lunes a viernes, de 16.00 a 21.00 horas. La muestra explora la presencia de la inteligencia artificial en el arte como una construcción narrativa en la que lo humano y lo tecnológico interactúan, con una reflexión sobre autoría, memoria y lenguaje en la interfaz contemporánea. La propuesta se materializa a partir de la reutilización de elementos tecnológicos obsoletos procedentes de dispositivos domésticos, reconfigurados como imágenes.

Museo de la Minería en El Entrego

El Museo de la Minería y de la Industria de Asturias (Mumi) está construido en los terrenos de la escombrera de la emblemática Mina de San Vicente, en la zona denominada El Trabanquín, en el corazón de la cuenca carbonífera del Nalón. Abre de martes a sábado, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00, y domingos, de 10 a 14 horas.

Centro de Interpretación de Redes

Situado en Campo de Caso, el centro de recepción de Redes está abierto toda la semana, con una exposición permanente que hace un recorrido por la fauna, flora y etnografía de los concejos de Caso y Sobrescobio. Abre de martes a sábado y festivos, de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas, y los domingos, de 9.00 a 14.00 horas.

Centro

Museo de la Sidra de Asturias, en Nava

Ubicado a poco más de 20 minutos de Oviedo, este espacio expositivo tiene como objetivo dar a conocer y promocionar la bebida tradicional asturiana. Se puede visitar de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas; sábados, de 11.00 a 15.00 horas y de 16.30 a 20.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.00. Lunes, cerrado.

Museo Antón, en Candás

El Centro de Escultura de Candás (Museo Antón) muestra de forma permanente una colección de piezas escultóricas realizadas por Antón Rodríguez García entre 1928 y 1936. Con estas obras se exhiben también algunos dibujos, acuarelas y piezas pictóricas. Completa la exposición una vitrina con herramientas, documentos y objetos personales. El horario de visitas al museo es de martes a viernes, de 17.30 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 19.30 horas. Entrada gratuita.

Mercado en Pola de Siero

Los martes la Pola celebra el mercadillo de la Isla, en el que se realiza venta ambulante de productos multisectoriales (artículos textiles, artesanales y de ornato pequeño). Asimismo, se celebra en los aleros de la plaza de abastos el mercadillo de excedentes agrícolas, en el que los productores agrícolas del concejo venden sus productos de la huerta, y en la zona peatonal de Ildefonso Sánchez del Río, el mercadillo de la fruta y las flores.

"Libro de oraciones", de Carmen Santamarina, en la Casa de Cultura de Grado

La Casa de Cultura de Grado ofrece hasta el 31 de marzo la exposición "Libro de oraciones", un proyecto de la artista Carmen Santamarina cuyo planteamiento es la alternancia a modo de diálogo entre un collage digital intervenido y una banderola textil con versos serigrafiados de la poeta y monja mexicana del siglo XVII sor Juana Inés de la Cruz. El horario de visita es de lunes a viernes, de 10.00 a 20.45 horas, y sábados y domingos, de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 20.45 horas.

Casa del Oso de Proaza

La Fundación Oso de Asturias (FOA) gestiona la Casa del Oso, espacio museístico en Proaza sobre la vida, hábitat y proceso de recuperación de la especie, así como el cercado donde se encuentra la osa "Molinera", al que se accede por la Senda del Oso desde la capital proacina o bien desde el área recreativa de Buyera, en Santo Adriano. Se puede visitar todos los días de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Parque escultórico en Candás

En la franja costera que arranca de las inmediaciones del Museo Antón y bordea el cabo de San Antonio se ha creado un jardín escultórico. La colección cuenta con veinte esculturas pertenecientes a escultores contemporáneos expuestas al aire libre.

Museo Histórico Militar de Asturias

Ubicado en El Cueto (Lugones), este espacio realiza una labor didáctica encomiable, mostrando la fortificación más grande de todo el frente asturiano al mismo tiempo que una de las mayores colecciones de la Guerra Civil y otros periodos militares. Realiza visitas guiadas (Lugones y Colloto-Oviedo) con una duración de dos horas. Para reservas y demás información hay que llamar a los teléfonos 670.333.111, 602.600.000 y 984.100.100.

Oriente

"Espíritu", de Antonio Gómez Parada, en Ribadesella

La Casa de Cultura de Ribadesella exhibe durante el mes de marzo la exposición "Espíritu", de Antonio Gómez Parada, una propuesta pictórica marcada por la luz y la carga simbólica. Puede visitarse de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.00 horas, y los sábados, de 12.00 a 14.00 horas.

Exposición en Llanes: "Maestros de la pintura del siglo XX: artistas vinculados a Asturias"

Tras la muestra dedicada a Evaristo Valle y Nicanor Piñole, Llanes se fija en la obra de Orlando Pelayo, Antonio Suárez, Rubio Camín, Aurelio Suárez, Juan Barjola, Eduardo Arroyo y Vaquero Palacios, pintores que tienen en común haber alcanzado su plenitud artística en la segunda mitad del siglo XX y que sin duda son algunos de los grandes pintores vinculados a Asturias (por ser asturianos, haber vivido en Asturias o por la cercanía geográfica), de dicho período. La muestra se exhibe en la Casa Municipal de Cultura de Llanes, en horario de 11.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas; los sábados, de 11.00 a 14.00 horas; los domingos y lunes, cerrado.

Exposición en Llanes: "Indumentaria tradicional del Oriente de Asturias... Por la pinta son de Llanes"

La exposición de indumentaria tradicional titulada "Indumentaria tradicional del Oriente de Asturias… Por la pinta son de Llanes", se puede visitar de martes a sábado en la Casa Municipal de Llanes, en horario de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.00 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas. La misma, surge fruto de la colaboración entre la Asociación de Amigos de la Indumentaria Tradicional, la colección Javier Emperador y el Ayuntamiento de Llanes. La exposición cuenta con varios apartados sobre distintos tipos de indumentaria: trajes para el ramu, trajes de uso cotidiano, trajes de cristianar, trajes de labor, complementos y piezas de joyería, etcétera, así como material gráfico, fotografías en su mayor parte. La mayoría de las piezas en exposición son trajes de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX.

Talleres infantiles en Ribadesella

La Casa de Cultura de Ribadesella programa todos los lunes, martes y jueves, de 16.30 a 17.30 horas, diferentes talleres infantiles para niños y niñas a partir de 4 años.

Mercadillo en Llanes

Cada martes, de 8.00 a 14.00 horas, en la plaza de las Barqueras se instalan puestos en los que se pueden encontrar productos de la huerta, flores, ropa, calzado y complementos, artículos del hogar, etcétera, así como los puestos de alimentación que se ubican en la plaza de abastos municipal.

Museo de la Emigración de Colombres

Ubicado en la Quinta Guadalupe, sus interiores despliegan un interesante programa iconográfico referido al fenómeno de la emigración a América y el viaje ultramarino. La exposición permanente es el resultado de un trabajo de campo acerca de los emigrantes y de las sociedades de emigrantes, que han aportado a la Fundación Archivo de Indianos la práctica totalidad de sus contenidos. Abre de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 20.00 horas.

Occidente

Exposición en Castropol

La Biblioteca Popular Circulante Menéndez Pelayo de Castropol acogerá una exposición que lleva por título "La vida en papel: literatura epistolar". La muestra podrá visitarse del 13 al 20 de marzo, en el horario de apertura de la biblioteca: de lunes a viernes, de 11 a 13 horas y de 16.30 a 19.30 horas.

Mercadillo de El Franco en La Caridad

La capital franquina de El Franco acoge su mercado semanal en el parque de María Cristina, de 8.00 a 14.00 horas.

Mercado en Salas

La capital de Salas acoge su mercado semanal este martes en la plaza del Ayuntamiento, de 8.00 a 14.00 horas.

Bosque-Jardín de la Fonte Baxa

El Bosque-Jardín de la Fonte Baxa es un espacio natural situado en Luarca. Por su privilegiada situación, sobre lo alto de un acantilado, este maravilloso jardín ofrece la posibilidad de disfrutar de impresionantes vistas desde sus miradores. El horario de apertura es de 10.00 a 19.00 horas para el abono anual y entradas online (con horario de taquilla de lunes a viernes, de 11.00 a 13.00 horas, y sábados y domingos, de 10.00 a 15.00 horas). El precio de la entrada general es de 5 euros.

El Museo Etnográfico de Grandas inaugura "En el umbral del olvido", de Analía Pello

El Museo Etnográfico de Grandas de Salime "Pepe el Ferreiro" acoge hasta el 31 de marzo la exposición "En el umbral del olvido", de la fotógrafa asturiana Analía Pello, un proyecto documental centrado en oficios tradicionales en peligro de extinción. La muestra reúne imágenes de 14 oficios y retrata a artesanos como Friedrich Bramsteidl (ferreiro en Mazonovo), Tete (redera en Llastres) o Selito, el último alfarero de Faro, además de documentar el proceso de elaboración de las piezas. Un testimonio visual que funciona también como llamada de atención sobre la necesidad de preservar este patrimonio ligado a la historia y las tradiciones de Asturias. La exposición puede visitarse en el horario habitual del museo: de martes a sábado, de 11.00 a 14.30 y de 16.00 a 19.30 horas, y los domingos y festivos, de 11.00 a 15.00 horas. El acceso es gratuito con la entrada al Museo.

Museo del Vino de Cangas del Narcea

El Museo del Vino cuenta con dos edificios: uno de construcción moderna que alberga la exposición permanente de piezas y se puede visitar sin reserva de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.30 horas, y los sábados de 16.00 a 18.30 horas, y otro de carácter etnográfico: la bodega tradicional Lagar de Santiso, que ofrece visitas guiadas de martes a viernes a las 12.30 y a las 17.00 horas y los sábados a las 17.00 horas, para las que se recomienda reservar. En la visita guiada, de una duración aproximada de 30 minutos, se explica el proceso de elaboración del vino por la sociedad tradicional y se puede ver el funcionamiento de una prensa de viga.

Museo del Oro de Navelgas

Ubicado en la solariega casona Capalleja, acoge una exposición única dedicada al oro, a su valor y al de la historia de los hombres que desde hace siglos han luchado contra la naturaleza para obtener de ella el preciado metal. Puede visitarse de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas (los martes solo en horario de mañana); los sábados, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, y los domingos, de 11.00 a 14.00 horas. El tercer fin de semana de cada mes, el museo permanecerá cerrado. Reservas en info@museodeloro.es o 985806018.

Museo Las Ayalgas de Silviella en Belmonte

Noticias relacionadas

El equipamiento acoge una amplia colección de piezas antiguas restauradas y en funcionamiento como vehículos, maquinaria o una fábrica de gaseosa, así como una colección de útiles cotidianos y otra de elementos tradicionales asturianos. Se puede visitar de martes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 15.00 a 20.00 horas. Más información en el correo electrónico info@lasayalgas.es o en los teléfonos 985555716 y 696777428.