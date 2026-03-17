La Asociación de Escritores reúne a una veintena de poetas en un recital

Con motivo del Día Mundial de la Poesía, que se celebra el 21 de marzo, se han organizado diversas actividades a lo largo de esta semana. La primera, una gala artística y poético-musical este miércoles, a las 19.30 horas en el teatro Filarmónica de Oviedo, enmarcada en la iniciativa Oviedo Capital Europea de la Cultura y titulada "Palabras ompartidas de camino a Europa".

El acto, con entrada libre, está promovido por la Asociación de Escritores y Escritoras de Asturias y será presentado por María Esther García López, presidenta de la asociación, y el actor Celes Duarte. Veinte poetas recitarán versos y se proyectarán vídeos de algunos otros, grabados en distintos lugares de la geografía nacional.

Cartel del Maratón de Poesía. / LNE

Maratón

"Asturias Capital Mundial de la Poesía", la iniciativa liderada por el periodista y director emérito de la Fundación Princesa de Asturias, Graciano García, ha convocado un "Maratón de la Poesía", el sábado 21 marzo en el Paraninfo de la Universidad de Oviedo, de 12.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

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El "Maratón de la Poesía" contará con la intervención de cuarenta poetas reconocidos y está abierto a todo el que desee recitar un poema suyo o ajeno. Además, participarán en el acto 44 niños, de la academia "Divertimento", y los violinistas Hanna Korochanska y Dmytro kucheriev. El 21 de marzo habrá también un recital y diversas actos en Tapia de Casariego y el día 22, en el centro social de Coya, una tarde de poesía.