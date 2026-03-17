Asturias se achicharra de calor en la recta final del invierno: los termómetros superan los 25 grados y la AEMET prevé calor para toda la semana

En Asturias ya es primavera. Aunque oficialmente la nueva estación no entra hasta el próximo viernes (a las 15.46 horas), el invierno parece haber hecho las maletas. La región superó este martes los 25 grados y la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) pronostica calor y cielos mayormente despejados para toda la semana. La temperatura más alta registrada en el Principado ha sido de 25,3 en Lena, seguido de 25 en Mieres, de 24,5 en Amieva y Pola de Somiedo, y de 24 en Aller. El bochorno, aunque acompañado de vientos, también se notó en el centro de la región, con casi 22 grados en Oviedo, 22,9 en Gijón y 20 en Avilés.

La primavera comenzará el viernes y con ella llegará el último cambio horario: la madrugada del 28 al 29 de marzo, los relojes se adelantarán una hora. Es decir, a las 02.00 serán las 03.00, dando inicio al horario de verano, que se mantendrá hasta el 25 de octubre. Esa noche tendrá solo 23 horas. Traducido: tendremos una hora menos de sueño.

El jueves, el mejor día

Según el pronóstico de la AEMET, el jueves será el mejor día. Para esa jornada se esperan temperaturas de hasta 25 grados en el Suroccidente. Igualmente, en el resto de la región las máximas serán altas: 24 grados en Langreo, 23 en Oviedo, 21 en Gijón y Avilés...

El sol será protagonista durante casi toda la semana. Así para mañana, miércoles, se esperan cielos "nuboso o cubierto tendiendo a poco nuboso o despejado en todo el territorio, excepto en la mitad oriental. Temperaturas mínimas en ascenso, generalmente ligero, y máximas en descenso en el tercio occidental".

Ambiente de calor este martes en el parque San Francisco de Oviedo / M. G. S.

El viernes continuará el anticiclón, aunque con nubes. Los cielos amanecerán cubiertos y no se descartan chubascos aislados por la tarde en la Cordillera. Los termómetros bajarán algo, aún así, las máximas llegarán a los 23 grados en las Cuencas.

El tiempo empeora el fin de semana

El mismo tiempo, cubierto pero sin lluvias, se espera para el sábado, día en el que las temperaturas bajarán algo más. Aunque la incertidumbre es mayor, para el domingo la AEMET prevé un descenso mayor.