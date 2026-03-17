Aviso para padres asturianos: estos días de marzo y abril no tendrán clase tus hijos (y ojo, es más de una semana)

Sobre estas fechas muchos centros escolares, públicos y privados, se están preparando para la recta final. El tercer trimestre suele iniciarse tras las vacaciones de Semana Santa. Como cada año, este último trimestre será el más corto de los tres con 53 días lectivos (sin contar festivos de cada centro o municipio). Semana Santa este año abarcará del 30 de marzo (lunes) al 5 de abril (domingo). Sin embargo en la práctica, la jornada vacacional para el alumnados será de nueve días, contando el sábado y domingo anteriores (28 y 29 de marzo). Una Semana Santa que, otro año más, vuelve a proporcionar un largo periodo de descanso a los alumnos en Asturias.

El calendario escolar para este tercer trimestre varía ligeramente dependiendo del nivel educativo en el que se encuentre el alumno. Las escuelas infantiles de cero a tres años tendrán un festivo adicional el cinco de junio. El fin de sus actividades lectivas será el 28 de julio. Por otro lado, los colegios e institutos tendrán festivo el viernes uno de mayo y otro adicional el cuatro de mayo. Se les regala así un breve descanso a mitad de trimestre en forma de puente.

Las actividades lectivas de estos centros (para los estudiantes) terminarán el 19 de junio. Tanto centros de cero a tres años, como colegios e institutos, comparten el mismo periodo de vacaciones de Semana Santa especificado anteriormente. Muchos centros escolares tienen convenios con los ayuntamientos para proporcionar desde talleres hasta servicios de comidas para sus escolarizados, ayudando a la conciliación familiar en periodos no lectivos. El número de plazas es limitado y requiere inscripción previa.

Calendario escolar (25-26) escuelas 0-3 años / Consejería de Educación

Calendario escolar (25-26) colegios e institutos / Consejería de Educación

En el calendario proporcionado por la Consejería de Educación no figuran los festivos de cada concejo como, por ejemplo, el Martes de Campo de Oviedo (26 de mayo). Es importante conocer también las festividades que les correpondan a tus hijos en su concejo o municipio. Tampoco figuran en este calendario las festividades de los distintos colegios concertados en homenaje a sus respectivos patrones, ya que el carácter festivo de estos días corre a cuenta del propio centro. Es importante tener esto en cuenta ya que muchos de estos festivos pueden caer en este tercer trimestre que está por venir.

En los institutos (públicos, concertados y privados), el inicio y final de cada trimestre para segundo de bachillerato suele ser distinto al del resto de cursos. La PAU(Prueba de Acceso a la Universidad) obliga a los docentes a adelantar los exámenes y a acortar la duración de cada trimestre. Este año los exámenes de acceso a la universidad serán el 2, 3 y 4 de junio (fase ordinaria) y el 6, 7, 8 de julio (fase extraordinaria). Los días de entrega de notas serán el 12 de junio (notas de la fase ordinaria) y el 16 de julio (notas de la fase extraordinaria).

¿Y la Universidad de Oviedo?

Los calendarios escolares proporcionados por la Consejería de Educación del Principado de Asturias no se aplican a la Universidad de Oviedo. La institución proporciona el suyo propio, en el que también figuran los días festivos de la Universidad así como los festivos específicos de cada facultad. Los festivos de las facultades restantes son los siguientes:

Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón (San José, 20 de marzo )

de Gijón (San José, ) Facultad de Derecho (San Raimundo de Peñafort, 27 de marzo )

(San Raimundo de Peñafort, ) Facultad de Economía y Empresa (San Vicente Ferrer, 27 de marzo )

(San Vicente Ferrer, ) Escuela Superior de la Marina Civil (San Telmo, 17 de abril )

(San Telmo, ) Facultad de Filosofía y Letras (San Isidoro, 27 de abril)