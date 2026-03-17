La Cámara de Comercio de Oviedo alerta sobre el impacto de la postverdad en la toma de decisiones empresariales

La Cámara de Comercio de Oviedo celebró este martes el Foro Cámara titulado "Ignorancia y postverdad en la sociedad de la información", centrado en cómo la sobrecarga informativa afecta a la verdad y a la toma de decisiones empresariales. Durante la apertura, José Manuel Ferreira advirtió que “la información ya no es escasa, sino abrumadora, pero no siempre se traduce en mejor conocimiento”, subrayando que "toda decisión empresarial es, en esencia, una decisión sobre la realidad". También alertó de que "si confundimos percepción con realidad", el error se vuelve estructural.

Apoyándose en ideas de Harari, recordó que "el poder reside en controlar los relatos" y que muchos mensajes "compiten por ser virales". Defendió que distinguir información fiable es "una ventaja competitiva" y que "la competitividad no depende solo de la tecnología".

El foro contó con la participación de los doctores en Filosofía de la Universidad de Oviedo Alberto Fragio, José Manuel Iglesias y Guillermo Moreno, cuya intervención ha permitido abordar desde una perspectiva académica y crítica cuestiones clave como la relación entre verdad, información y construcción social de la realidad.

Ferreira ha destacado el valor de la filosofía como herramienta para la toma de decisiones, al permitir "distinguir entre apariencia y realidad, entre opinión y evidencia", y ha defendido la necesidad de incorporar el pensamiento crítico como elemento central en la cultura empresarial.

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El vicepresidente de la Cámara ha concluido con un mensaje claro: "Sin una base sólida de hechos, no hay decisiones acertadas; y sin decisiones acertadas, no hay empresas competitivas". Una reflexión que ha ampliado al conjunto de la sociedad al afirmar que "sin verdad compartida, no hay proyecto común".