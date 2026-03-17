Choque por los operativos de búsqueda en Asturias: el rastreo de la desaparecida en el río Silvestre "se organiza" desde el puesto de mando de Emergencias, afirma el Principado

Finalizó ayer sin éxito –un día más y ya van once– el rastreo de María Teresa Pérez, la vecina de San Martín del Rey Aurelio, de 56 años, que el pasado 6 de marzo cayó al río Silvestre. Un amplio dispositivo –con varias instituciones implicadas, especialmente el Servicio de Emergencias del Principado (SEPA) y la Guardia Civil– peinó las zonas sectorizadas, con la esperanza de que la disminución del caudal en los ríos ayude a que aflore algún hallazgo.

El radio de acción se ha ampliado a lo largo del río Nalón (del que es afluente el Silvestre) hasta su desembocadura en el mar. De hecho, el helicóptero de la Benemérita peinó la playa de Los Quebrantos. Se activó también a un perro especialista en localizar cadáveres. Sin embargo la jornada culminó, de nuevo, sin resultado.

El operativo, tal y como ha desvelado LA NUEVA ESPAÑA, ha vuelto a poner de manifiesto las discrepancias entre el SEPA y la Guardia Civil por el mando único en los rastreos de personas desaparecidas. La Benemérita volvió a atribuirse ayer por la mañana la dirección del despliegue. "A las 09.40 horas, bajo dirección y coordinación del Teniente Adjunto de Pola de Siero, se inició de dispositivo de búsqueda de la vecina de San Martín del Rey Aurelio", comunicaron, un día después de que Miguel Pérez, jefe de zona de Bomberos de Asturias, perteneciente al SEPA, denunciase que el Instituto Armado se arroga "a nivel mediático un liderazgo que no le corresponde" en rastreos de personas desaparecidas sin indicios de criminalidad, como es el caso de San Martín del Rey Aurelio. "La competencia del mando único de estas operaciones es de la comunidad autónoma", recalcó el responsable de Bomberos, que ha estado varios días al frente del despliegue del SEPA en la zona y aseguró que la Guardia Civil "va por libre".

Estas fricciones, que ya vienen de atrás y ahora han vuelto a aflorar, regresan al plano político, tras haber sido debatidas ya en la Junta General del Principado. El Gobierno de Barbón limitó ayer su reacción a una descripción del operativo desplegado por la desaparición en el río Silvestre, sin una valoración específica sobre el conflicto competencial. Eso sí, leyendo entre líneas de esa descripción, el Ejecutivo vuelve a señalar, como ya hiciera en la Junta el consejero Alejandro Calvo, que el mando único corresponde al SEPA.

De este modo, en su prolija relación de medios desplegados en el operativo, el Principado señala que "la intervención se organiza a partir de una estructura operativa desplegada en la zona mediante un Puesto de Mando Avanzado (PMA)". Puesto que pertenece al SEPA. Y engloba a la Benemérita entre el resto de medios distribuidos bajo el paraguas de ese mando: "También colaboran en el operativo equipos del dispositivo ERIE de Cruz Roja Española, que participan con recursos de búsqueda terrestre, medios acuáticos y personal de apoyo psicosocial. Asimismo, forman parte del dispositivo agentes de la Guardia Civil, efectivos de la Policía Local de San Martín del Rey Aurelio, voluntarios de Protección Civil y agentes medioambientales del Principado".

"Desde el puesto de coordinación instalado en la zona se mantiene un seguimiento permanente de la evolución de la búsqueda, evaluando los resultados de cada fase del operativo y adaptando la planificación cuando es necesario", inciden en el Principado, que destaca "el despliegue realizado y el trabajo que están desarrollando los profesionales implicados", así como subraya que "todos los medios disponibles continúan volcados en este dispositivo y el conjunto de los esfuerzos está centrado en la búsqueda y localización de la persona desaparecida". Este diario intentó ayer, sin obtener respuesta, conocer la opinión sobre las discrepancias de la Delegación del Gobierno, de quien depende la Guardia Civil.

Foro y PP piden un protocolo

Quienes sí reaccionaron fueron PP y Foro. Ambos partidos coincidieron en que lo prioritario es garantizar la máxima eficacia y reclaman "protocolos claros" para evitar choques de coordinación y asegurar el "mando único" del SEPA en emergencias. El Partido Popular subrayó que, cuando hay vidas en juego, "no sirve la improvisación". El diputado Manuel Cifuentes recordó que si la normativa atribuye la competencia a la comunidad autónoma y a sus medios propios –"en este caso el SEPA"– corresponde al Gobierno regional "garantizar que ello se cumpla" y dar "un respaldo claro y decidido a nuestros profesionales", sin que sea obstáculo para reconocer "la importancia" del papel de la Guardia Civil.

Foro Asturias, por su parte, exige al Ejecutivo autonómico que aplique la moción aprobada en la Junta, bajo su iniciativa, en febrero para garantizar el mando único del SEPA. El secretario general y portavoz parlamentario, Adrián Pumares, cree que lo ocurrido "vuelve a poner de manifiesto" la necesidad de "clarificar" la coordinación para evitar conflictos competenciales. Y recordó que la moción insta al Principado a acordar con la Delegación del Gobierno "un protocolo de coordinación que garantice el mando único del SEPA", además de a asegurar "la movilización prioritaria de los recursos autonómicos por su especialización técnica y proximidad", en cumplimiento del Estatuto de Autonomía.

Pumares insistió en que la prioridad debe ser "la respuesta más rápida y eficaz posible" y reivindicó un sistema de emergencias formado por trabajadores cualificados, a los que –dice– hay que dotar de reglas claras: "Los profesionales que trabajan en emergencias merecen protocolos claros y una coordinación eficaz".