La consejera Marta del Arco, acorralada por el atasco en dependencia y las residencias: "Lo único que evita el desbordamiento es la muerte de usuarios"

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco, volvió a hacer este martes una defensa a ultranza de su gestión de la dependencia, frente a las duras críticas del Partido Popular y Vox ante el "colapso" que, dicen, hay tanto en dependencia como en las residencias de mayores. La socialista se centró en los avances que han logrado en los últimos meses tras el caos derivado de la implantación de la historia social única y habló de "recuperación, buen ritmo y mejora organizativa". Se tuvo que defender de contundentes acusaciones. “Lo único que evita el desbordamiento del sistema es la muerte de los usuarios. Lo está haciendo usted rematadamente mal y se le agotan las salidas”, le llego a decir Sara Álvarez Rouco, diputada de Vox.

Detalló la consejera que en el mes de febrero se registraron 1.122 nuevas solicitudes y se reconocieron 822 nuevas prestaciones. Además, la inversión en prestaciones económicas fue de 600.000 euros más y se consiguió reducir el plazo de valoración en 19 días.

A lo largo de estos meses, insistió, se han puesto en marcha instrucciones, creado 41 nuevos empleos, modificado la estructura organizativa, logrado una asistencia técnica estable, alcanzado un acuerdo con la Consejería de Salud para acceder al informe médico y planteado a los ayuntamientos implantar un modelo de colaboración.

Planificación y varias actuaciones

“Hemos reaccionado, hemos planificado, hemos articulado medidas, reorganizado y nos hemos coordinado. Y ahora nos encontramos volcados en las acciones del Plan Agiliza. Por tanto, cuando se cuadruplica en un mes las resoluciones de dependencia y se reduce casi en tres semanas el plazo medio, no hablamos de colapso, sino de recuperación, de ritmo y de mejora organizativa”, sostuvo.

Profundizando más en la gestión de su consejería, Del Arco aseguró que el ritmo de ejecución es el adecuado y que se había procedido al abono de cuantías pendientes de prestaciones. Entre otras actuaciones detalló que “hemos reforzado la capacidad de planificación y cobertura económica de los ayuntamientos; realizado las tres estrategias previstas, la de accesibilidad universal, la de erradicación de la violencia contra la infancia y la adolescencia y la soledad no deseada. Tramitamos la ley de Infancia en la Junta”, se defendió.

Guerra de cifras en el ERA

Pero frente a este análisis, el de la derecha. La diputada del PP Betriz Polledo criticó la baja ejecución presupuestaria de la Consejería, que dejó sin invertir unos 23 millones de euros. “Pero lo que ocurre en el ERA (entidad de la consejería que gestiona las plazas geriátricas públicas) es directamente alarmante, con apenas un 6% de ejecución el año pasado”, explicó.

Inversiones, afirmó, “que deberían haberse convertido en aumento de plazas residenciales y en la mejora de las residencias existentes, que están con infraestructuras muy deterioradas”.

La diputada incidió en que no se habilitaron plazas públicas en los últimos siete años y, mientras tanto, “3.000 asturianos siguen esperando”. “Tiene la desfachatez de salir diciendo que solo hay 298 en lista de espera. Borran de las listas a miles de asturianos; es indecente”, consideró.

El PP sopesa acudir al juzgado

Anunció, además, que había solicitado datos de las plazas geriátricas que se han perdido en los años y advirtió que, si no reciben la información, irá al juzgado si hace falta. “Porque me temo que hay ahí la misma mamandurria que encontramos cuando pedimos los informes de la tramitación de la dependencia”, indicó.

Así que, concluyó, “deje de celebrar avances. No hay ningún avance, el sistema no funciona y está muy lejos de normalizar el funcionamiento. Y van a fallecer miles de asturianos sin recibir la ayuda de la dependencia”.

"Engañan y se aprovechan", acusa Vox

Por su parte, la diputada de Vox Sara Álvarez Rouco, haciendo referencia al último informe del Observatorio de la Dependencia, afirmó que en la Consejería “engañan, prometen en falso, ponen trabas a los solicitantes y se aprovechan de la vulnerabilidad de esas personas, muy mayores en gran medida, para eludir una responsabilidad que ustedes, los socialistas, no son capaces de gestionar”.

Afirmó Álvarez Rouco que en 2024 “la cosa ya fue fatal”. “Se cargaron las expectativas aprobando solo 5.325 solicitudes, pero en 2025 llegó el caos. Aprobaron solo 2.536, un auténtico desastre que destroza cualquiera de los peores supuestos”, detalló.

7.764 solicitudes pendientes

Para la diputada, la implantación de la historia social única, “sin disponer de personal especializado ni de los medios informáticos correctos, fue una decisión fatal para las listas de espera y no hay excusa que valga”. Y, recordó, “aún tienen pendientes la valoración de 7.764 personas”.