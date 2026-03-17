El drama de los transportistas asturianos, que ya pagan 1.800 euros más de gasolina por la guerra de Irán: "Estamos perdiendo dinero; habrá que parar"

El sector del transporte en Asturias está notando de lleno el impacto de la subida del gasóleo tras el estallido de la guerra de Irán, a raíz de las intervenciones militares de Estados Unidos e Israel. Camioneros de la región advierten de un aumento de costes “brutal” que está poniendo en riesgo, según aseguran, la viabilidad de muchas empresas. Según los cálculos de la patronal Cesintra, el gasto mensual en combustible ha aumentado de media entre 1.500 y 1.800 euros desde el inicio del conflicto.

Este martes el precio del gasóleo sigue superando los 2,20 euros euros por litro en una gasolinera de Oviedo y en otras marca por encima de los dos euros. Ante este panorama, las organizaciones no descartan realizar paros. De hecho, algunos camioneros aseguran que, aunque de forma minoritaria, ya hay profesionales que han dejado de operar por la subida de los costes.

Los profesionales del transporte están atentos a lo que ocurra esta semana. Será el viernes cuando Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, presente el paquete económico contra la crisis energética, que todavía se debate en el seno del Ejecutivo de coalición (PSOE y Sumar) y podría incluir rebajas fiscales. Paralelamente, el Gobierno del Principado ha puesto en marcha un plan de ayudas a empresas afectadas, con avales por valor de cinco millones de euros. Este miércoles, representantes de los transportistas se reunirán con Alejandro Calvo, consejero de Movilidad, para abordar el delicado momento actual.

Manuel Ángel García, presidente de la patronal Cesintra, no pone paños calientes a la situación: “Estamos perdiendo dinero y la gente está muy cansada y harta. Como esto no mejore, habrá que parar”, advierte, mientras consulta el precio del gasóleo, que ya alcanza 1,97 euros en algunos casos. “El Gobierno central ya va tarde con las ayudas porque la supervivencia de muchas empresas está pendiendo de un hilo. Creemos que una opción sería topar el precio, pero estamos a la espera de medidas concretas. No sabemos si habrá ayudas directas o rebajas fiscales”, añade.

En la misma línea, Ovidio de la Roza, presidente de Asetra, subraya que “la preocupación es brutal”. “Los costes están disparados y necesitamos medidas”, señala, aunque insiste en que los paros deben ser el “último recurso”.

José Fernández, representante de la Unión Independiente de Transportistas Autónomos (UITA) de Asturias, confirma que la situación ya tiene consecuencias: “Los cargadores no están asumiendo la subida y la están soportando los transportistas. Así es insoportable”, afirma, apuntando que algunos profesionales han optado por parar el camión.

Jorge Veiguela, camionero que trabaja en el puerto de El Musel y realiza transporte de graneles, lo resume con cifras concretas: llenar el depósito de su camión, de unos 800 litros, cuesta ahora cerca de 400 euros más que hace apenas unas semanas. “Antes lo llenábamos a unos 1,22 euros el litro con descuento y ahora está en torno a 1,84. Se nota muchísimo”, explica. El incremento, de más de 40 céntimos por litro, supone un golpe directo a la rentabilidad.

FADE: dudas sobre la suficiencia de las ayudas

Los profesionales están también pendientes de las ayudas del Gobierno central y a la espera de conocer más detalles del plan anunciado por el Principado. Mientras, en otros países, como Croacia, ya se han aplicado medidas como el tope al precio del gasóleo. En el ámbito autonómico, el Gobierno Vasco ha activado un paquete de ayudas de más de 1.000 millones de euros para paliar el impacto económico de la crisis, centrado en industria, pymes y empleo.

Desde la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), su director general, Alberto González, advirtió de que las medidas anunciadas en Asturias podrían quedarse cortas: “Vamos a necesitar muchas más cosas que cinco millones de avales. Tal como se están planteando las cosas, la guerra va a tener consecuencias graves”.

“Estamos trabajando con el Principado, tras sondear a las empresas, para identificar los impactos más profundos. Si la situación sigue agravándose, habrá que diseñar soluciones adicionales”, añadió, apuntando también a la necesidad de posibles rebajas fiscales.