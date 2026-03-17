Encuentro con suscriptores de LA NUEVA ESPAÑA: la astrofísica Lucía González ("Allande Stars") explicará todos los detalles del increíble eclipse total de sol que se verá en Asturias en agosto
El evento, gratuito, tendrá lugar el 14 de abril dentro de la Semana de la Ciencia del periódico e incluirá gafas homologadas de regalo para disfrutar del histórico fenómeno
Asturias vivirá el próximo 12 de agosto un acontecimiento único que no se veía desde hace 120 años: un eclipse total de sol. El Principado será uno de los lugares más privilegiados del país para contemplar este fenómeno astronómico, que consistirá en que la luna tapará durante unos instantes (entre 45 segundos y dos minutos) el sol, haciéndose de noche a plena luz del día. No se volverá a ver algo así en la región hasta el año 2180.
Aprovechando este evento excepcional, LA NUEVA ESPAÑA organizará el próximo martes 14 de abril, a las 17.00 horas, en el Club LA NUEVA ESPAÑA, en Oviedo, el primer encuentro con suscriptores digitales del periódico, que incluirá gafas homologadas de regalo. La astrofísica Lucía González Cuesta, al frente del proyecto de divulgación científica "Allande Stars", explicará a los lectores los detalles del eclipse total de sol que está llenando hoteles en la región y disparando los precios de los alojamientos. Cómo se produce, por qué será tan excepcional, qué recomendaciones de seguridad debemos seguir o cómo disfrutar de él será algunas de las preguntas a las que dará respuesta la experta.
Aforo limitado
El evento estará enmarcado en la Semana de la Ciencia de LA NUEVA ESPAÑA y tendrá una duración de hora y media (de 17.00 a 18.30 horas). Durante la charla, Lucía González repartirá entre los asistentes gafas homologadas para ver el eclipse. El aforo es limitado, de 30 personas, y para participar es imprescindible apuntarse previamente a través del formulario que puedes encontrar debajo de estas líneas. Con el encuentro LA NUEVA ESPAÑA busca premiar la fidelidad de sus lectores, así como acercar la redacción a los hogares asturianos.
Qué es "Allande Stars"
Lucía González Cuesta inició su proyecto de divulgación científica en 2020, con el objetivo de unir sus dos pasiones: la astronomía y su concejo, Allande. Tras cuatro ediciones de actividades desarrolladas en el mes de agosto, vio que su iniciativa podía convertirse en algo más y tener la oportunidad de retornar a sus raíces. En 2024, Lucía González formalizó el nacimiento de "Allande Stars" como empresa dedicada a la divulgación científica de forma itinerante por zonas rurales.
Con su proyecto, está consiguiendo llevar el universo a cualquier rincón de Asturias. Los imponentes telescopios que conforman el equipamiento para observar planetas, el sol y objetos de campo profundo, como son las galaxias, cúmulos, estrellas y nebulosas, viajan en una furgoneta para cumplir con el objetivo de llevar la ciencia a cualquier punto del territorio. Incluido ahora la sede de LA NUEVA ESPAÑA.
Un fenómeno único
Asturias es una de las 13 comunidades autónomas en las que se podrá observar el eclipse, además todo el territorio de la región estará incluido en la franja de totalidad, es decir, desde todos sus concejos se podrá tener opción de disfrutarlo siempre y cuando se busquen lugares que permitan ver el horizonte sin obstáculos. Se calcula que este evento natural pueda provocar entre cinco y diez millones de desplazamientos a España.
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