La Guardia Civil descarta que la deflagración que mató a cinco mineros en Cerredo tuviese su origen en el uso de explosivos

La Guardia Civil descarta la presencia de restos de explosivos en la mina de Cerredo (Degaña) tras la deflagración del pasado 31 de marzo de 2025, en la que murieron cinco trabajadores y otros cuatro resultaron heridos. Así lo recoge el informe técnico elaborado por el Grupo de Especialistas en Desactivación de Explosivos (Gedex) de Asturias e incorporado a las diligencias judiciales abiertas para esclarecer las causas del siniestro y al que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA.

El documento relata la inspección de la zona realizada por los especialistas. Recalca que las condiciones del interior impidieron la inspección inmediata dado que existía una elevada concentración de metano, por lo que fue necesario ventilar el interior "durante varias horas". Dada esta presencia residual de metano, las inspecciones se realizaron "de forma escalonada".

En la primera inspección de la Policía Judicial entraron dos agentes del Gedex, junto con un guía canino con un perro detector de explosivos, ya a las seis de la tarde. En esa primera inspección se tomaron muestras en la zona y en las observaciones "no se detectó presencia de explosivos o indicios de que en algún momento se hubieran utilizado", tampoco de que "el accidente tenga relación alguna con su uso". El perro tampoco detectó explosivos en todo el recorrido de la galería.

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Los análisis descartaron la presencia de sustancias explosivas de naturaleza orgánica o inorgánica ni de sus derivados. Posteriormente, el 11 de julio se realizó una nueva inspección por agentes del Gedex, con nueva recogida de muestras, cuyos resultados no se encuentran en ese primer informe.