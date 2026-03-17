Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Resultado elecciones Castilla y LeónRescate CudilleroCapitalidad cultural OviedoPescador desaparecidoVíctor Manuel en GijónAcuerdo industria auxiliar
instagramlinkedin

La Guardia Civil descarta que la deflagración que mató a cinco mineros en Cerredo tuviese su origen en el uso de explosivos

El documento técnico del Gedex señala que no se hallaron sustancias explosivas orgánicas ni inorgánicas en la galería del tercer piso donde se produjo el accidente

Agentes de la Guardia Civil salen de la mina de Cerredo. | D. Á.

Agentes de la Guardia Civil salen de la mina de Cerredo. | D. Á.

Vicente Montes

Vicente Montes

Oviedo

La Guardia Civil descarta la presencia de restos de explosivos en la mina de Cerredo (Degaña) tras la deflagración del pasado 31 de marzo de 2025, en la que murieron cinco trabajadores y otros cuatro resultaron heridos. Así lo recoge el informe técnico elaborado por el Grupo de Especialistas en Desactivación de Explosivos (Gedex) de Asturias e incorporado a las diligencias judiciales abiertas para esclarecer las causas del siniestro y al que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA.

El documento relata la inspección de la zona realizada por los especialistas. Recalca que las condiciones del interior impidieron la inspección inmediata dado que existía una elevada concentración de metano, por lo que fue necesario ventilar el interior "durante varias horas". Dada esta presencia residual de metano, las inspecciones se realizaron "de forma escalonada".

En la primera inspección de la Policía Judicial entraron dos agentes del Gedex, junto con un guía canino con un perro detector de explosivos, ya a las seis de la tarde. En esa primera inspección se tomaron muestras en la zona y en las observaciones "no se detectó presencia de explosivos o indicios de que en algún momento se hubieran utilizado", tampoco de que "el accidente tenga relación alguna con su uso". El perro tampoco detectó explosivos en todo el recorrido de la galería.

Noticias relacionadas

Los análisis descartaron la presencia de sustancias explosivas de naturaleza orgánica o inorgánica ni de sus derivados. Posteriormente, el 11 de julio se realizó una nueva inspección por agentes del Gedex, con nueva recogida de muestras, cuyos resultados no se encuentran en ese primer informe.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El ganadero asesinado en Ribadesella dejó todos sus bienes a su pareja, la mujer en la que se centró la investigación de la Guardia Civil
  2. Tres de cada cuatro médicos asturianos ganan más que el presidente (y los hay, en zonas periféricas, que alcanzan los 150.000 euros anuales)
  3. La carretera más peligrosa de España está en Asturias: el número de accidentes es 167 veces superior al de la media nacional
  4. Localizan en la costa francesa el cuerpo del pescador desaparecido en Coaña hace más de dos meses
  5. Alerta para conductores asturianos: una conocida marca pide dejar de usar sus coches por 'riesgos graves para la seguridad
  6. Se buscan 100.000 metros cuadrados en Asturias para el gran almacén de datos de IA: 'Tenemos prisa; si no, consideraremos Galicia o Cantabria
  7. El centro comercial Parque Astur cambia de manos: este es el grupo que se convierte en el principal propietario
  8. Una inversión de 1.000 millones y 700 empleos: así es el proyecto para crear un gran almacén de datos de IA en Asturias

La consejera Marta del Arco, acorralada por el atasco en dependencia y las residencias: "Lo único que evita el desbordamiento es la muerte de usuarios"

La consejera Marta del Arco, acorralada por el atasco en dependencia y las residencias: "Lo único que evita el desbordamiento es la muerte de usuarios"

Lío en el sector cárnico: el relanzamiento del sello “Raza Autóctona” para la asturiana de los valles enfrenta a los ganaderos

Lío en el sector cárnico: el relanzamiento del sello “Raza Autóctona” para la asturiana de los valles enfrenta a los ganaderos

Más trenes por la noche en Asturias: el cambio de Renfe que afecta a miles de viajeros en la región

Más trenes por la noche en Asturias: el cambio de Renfe que afecta a miles de viajeros en la región

La Guardia Civil descarta que la deflagración que mató a cinco mineros en Cerredo tuviese su origen en el uso de explosivos

La Guardia Civil descarta que la deflagración que mató a cinco mineros en Cerredo tuviese su origen en el uso de explosivos

Histórico golpe de timón de los médicos jóvenes de Asturias: se ofrecen a trabajar a "turnos" con tal de "no exceder 35 horas semanales"

Histórico golpe de timón de los médicos jóvenes de Asturias: se ofrecen a trabajar a "turnos" con tal de "no exceder 35 horas semanales"

Asturias se adelanta al Estado (cuando el gasóleo supera ya los 2,20 euros) y lanza un plan de auxilio a empresas por el golpe de la guerra de Irán

Asturias se adelanta al Estado (cuando el gasóleo supera ya los 2,20 euros) y lanza un plan de auxilio a empresas por el golpe de la guerra de Irán

Furor por las recetas de cuchara de las abuelas en los restaurantes asturianos: "Cocinamos nuestro paisaje"

Furor por las recetas de cuchara de las abuelas en los restaurantes asturianos: "Cocinamos nuestro paisaje"

Choque por los operativos de búsqueda en Asturias: el rastreo de la desaparecida en el río Silvestre "se organiza" desde el puesto de mando de Emergencias, afirma el Principado

Choque por los operativos de búsqueda en Asturias: el rastreo de la desaparecida en el río Silvestre "se organiza" desde el puesto de mando de Emergencias, afirma el Principado
Tracking Pixel Contents