Histórico golpe de timón de los médicos jóvenes de Asturias: se ofrecen a trabajar a "turnos" con tal de "no exceder 35 horas semanales"

En plena huelga de médicos en toda España, los facultativos jóvenes de Asturias han difundido esta mañana un mensaje muy novedoso: están dispuestos a “cubrir las tardes, las noches, fines de semana y festivos” con la única condición de que “nuestra jornada total, incluyendo esas horas, no exceda las 35 horas semanales”.

Y el otro requisito llamativo que plantean los facultativos jóvenes en su comunicado de este martes menciona una palabra que los médicos asturianos nunca han querido pronunciar como clave organizativa de su trabajo: “turnos”. Lo que reclama Médic@s del Sespa es “tener la opción de que los turnos no excedan las 12 horas, porque en determinados puestos, 24 horas son insostenibles y peligrosas”.

Y apostillan que lo que piden es “nada distinto a lo que ya tiene la mayor parte de la plantilla hospitalaria de las demás categorías, la policía, o el cuerpo de bomberos”.

Cambio de rumbo

En las últimas décadas, el colectivo médico asturiano ha sostenido como piedra angular de sus reivindicaciones que la jornada ordinaria de 8.00 a 15.00 horas y de lunes a viernes es inamovible. Y que todo lo que salga de ahí debe ser retribuido de manera específica.

El comunicado de este martes de la denominada plataforma Médic@s del Sespa irrumpe en medio del conflicto de ámbito nacional haciendo hincapié en su conocida demanda de suprimir las guardias de 24 horas. La cuestión de fondo es poner límites a los grandes despliegues de horas de trabajo tan habituales en sus colegas en las últimas décadas.

Ponen el "foco" en la Consejería de Salud

A falta de más concreciones, este pronunciamiento surge en un contexto de huelga nacional convocada para toda esta semana. Además de movilizarse contra el borrador del Estatuto Marco que propugna el Ministerio de Sanidad, los jóvenes asturianos también ponen “el foco” en la Consejería de Salud, pues consideran que “tiene en su mano poner solución a la mayor parte de las cuestiones que planteamos”.

A juicio de la plataforma Médicos del Sespa, tanto el Estatuto Marco como la propia práctica organizativa de la Consejería de Salud “perpetúan las pésimas condiciones previas en el actual: mantienen para el colectivo médico (y resto de personal obligados a hacer guardias) jornadas semanales totales de 45 horas en cómputo cuatrimestral frente al resto de sanitarios que tienen 35 horas semanales en cómputo anual; mantienen jornadas obligatorias de 24 horas en días no laborables; mantienen descansos insuficientes, pudiendo acumular 60-80 horas en una semana; mantienen un sistema en el que no nos computan las guardias para la vida laboral”. Y apostillan que “si trabajáramos 35 horas semanales, no necesitaríamos buscar fórmulas para cotizar lo que excede de las 35 horas”.

De otro lado, la plataforma médica señala que “ni el Estatuto Marco ni la Consejería de Salud limitan las agendas de Atención Primaria para que la población sea atendida de forma correcta sin sobrecarga asistencial, derivando estas competencias a las comunidades”.

En esta misma línea, agregan que “todos estos problemas se podrían solucionar tanto por la vía del Estatuto Marco como directamente desde la organización asistencial autonómica”.

Amenaza de huelga en Asturias

Este razonamiento les lleva a retar al Gobierno del Principado y a lanzar una amenaza directa de conflicto en Asturias, y no como el actual, que se dirige principalmente contra el Ministerio de Sanidad: “Si la consejera de Salud asturiana no aborda las peticiones que se han hecho por triplicado (por escrito y en reuniones físicas) desde esta Plataforma, el conflicto con la sanidad asturiana permanecería sin resolver, y procederemos a convocar una huelga autonómica en Asturias”.

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Y es que, a juicio de la plataforma Médic@s del Sespa, “la Consejería de Salud asturiana es la única responsable de mantener a la plantilla del Sespa en condiciones de explotación laboral, con agendas de 50-60 pacientes al día (menos de 5 minutos por paciente) y con jornadas semanales de 60-80h sin descansar ni computar para la vida laboral. Y por lo tanto, la Consejería es la única responsable de que esta huelga continúe a nivel autonómico”.