El ICO lanza una nueva línea de crédito (con tiempo limitado) para que las empresas asturianas puedan operar fuera de España: "Es una región poco abierta al exterior"

Asturias quiere dar un salto en su proyección internacional y duplicar su base de empresas exportadoras hasta alcanzar las 1.400. Así lo explicó este martes el director general de FADE, Alberto González, durante la presentación en Oviedo de la nueva línea de financiación "ICO Crecimiento Exportadores", una herramienta diseñada para impulsar la salida al exterior de las pequeñas y medianas empresas (pymes) de la región.

Actualmente, el Principado cuenta con alrededor de 700 compañías que venden fuera de España, una cifra que el tejido empresarial considera insuficiente para competir en un contexto económico cada vez más globalizado y marcado por la incertidumbre geopolítica. "En el año 2005 había poco más de 300 empresas exportadoras y ahora estamos en casi 700, pero todavía son pocas y tendríamos que duplicar esa cifra", señaló González, que recordó la evolución del tejido exportador asturiano en las últimas décadas.

El propio director general subrayó además el reto cultural que supone la internacionalización: "Asturias es una región poco abierta al exterior y tenemos que hacer entender a nuestras empresas que no piensen solo en el mercado local, sino en el internacional". Para ello, el Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha puesto en marcha esta línea específica de financiación, dotada con hasta 750 millones de euros en préstamos para toda España.

Durante la jornada, el delegado territorial del ICO en Asturias y León, Jesús Manuel Roza, detalló el funcionamiento del instrumento y sus principales ventajas. "Lo que vamos a hacer es dar un préstamo a largo plazo que va a ser una inyección directa para las empresas", explicó Roza, subrayando que esta financiación permite cubrir tanto inversiones como necesidades de circulante, incluyendo pagos a proveedores o cancelación de pasivos.

Novedades del programa

Una de las grandes novedades del programa es la incorporación de un tramo no reembolsable, es decir, una parte del préstamo que no tendrá que devolverse si se cumplen determinadas condiciones. "Hay una parte del préstamo que el ICO va a cancelar al final si se cumplen los compromisos", destacó.

Otra ventaja relevante es la bonificación del tipo de interés. "Estamos hablando de euríbor más 0,75 y, si vamos con aval de una Sociedad de Garantía Recíproca como Asturgar, puede bajar hasta euríbor más 0,30", precisó. Además, no existe un límite máximo de financiación (aunque sí un mínimo de 50.000 euros), lo que permite adaptar las operaciones a las necesidades reales de cada empresa.

La línea está dirigida a pymes (empresas con menos de 250 trabajadores y una facturación inferior a 50 millones de euros o un balance que no supere los 43 millones), pero con un enfoque amplio. Podrán acceder tanto empresas exportadoras directas como compañías vinculadas a cadenas internacionales. "No hace falta que exportes directamente; si tu actividad tiene al menos un 5% de impacto internacional, se puede acceder", aclaró.

Durante la jornada también se puso el foco en el contexto internacional y en la necesidad de reforzar la apertura exterior de las empresas. "Estamos entrando en una nueva era y ahora mismo hay que salir más fuera, no replegarse", se advirtió desde la organización, insistiendo en que la globalización no se ha frenado, sino que está evolucionando hacia nuevos mercados y dinámicas.

En esta línea, se destacó el papel de las instituciones de apoyo. "No podéis hacerlo solos; para eso estamos nosotros, para ayudaros a internacionalizaros", señaló, en referencia al trabajo conjunto de organismos como FADE, Asturex o el propio ICO. "Va a haber una reglobalización y estar abierto al exterior es un salto", aseguró el director de Asturex, Bruno López.

El proceso de solicitud será completamente digital. "Las operaciones se piden por internet y el ICO informa de cada fase", señaló Roza, destacando la simplificación administrativa como uno de los pilares del programa. El plazo máximo de resolución ronda el mes y medio.

Desde el ICO se insiste en que esta herramienta llega en un momento clave y con tiempo limitado. La línea estará disponible hasta el 1 de julio de 2026 o hasta agotar los fondos. "Es una herramienta muy potente y hay que aprovecharla ahora porque es competitiva y se va a acabar", advirtió.

En definitiva, la estrategia pasa por combinar financiación accesible, incentivos directos y simplificación administrativa para que más empresas den el salto a la internacionalización. "Estamos intentando reforzar a las empresas que ya tienen actividad exterior y ayudar a que muchas más den ese paso", concluyó Roza.