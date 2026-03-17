Indra aleja la opción de Avilés para su segunda fábrica de blindados y busca otras alternativas de terrenos en Asturias

La multinacional española de defensa Indra aleja la opción de instalar una segunda fábrica de vehículos blindados en los terrenos de las antiguas baterías de cok de Avilés, una de las opciones que hasta la fecha se estaban considerando. Así lo han señalado a LA NUEVA ESPAÑA fuentes de la compañía, que este martes ha reunido en Oviedo a más de 300 empresas de Asturias, Galicia, Castilla y León, a los que ha presentado su estrategia industrial en España. El encuentro ha congregado a más de 600 asistentes.

En la inauguración del acto, la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, ha destacado la apertura por parte de Indra de "centros de Gijón y en Oviedo". El primero hace referencia a la nueva factoría de blindados en el antiguo Tallerón de Duro Felguera (que ayer fue visitado por el presidente y el CEO de Indra, Ángel Escribano y José Vicente de los Mozos), mientras que el segundo se refiere a un centro de investigación y desarrollo (I+D) que la empresa proyecta ubicar en la capital asturiana, tal como adelantó LA NUEVA ESPAÑA el pasado 10 de septiembre. No obstante, esta segunda operación aún no está cerrada, indicaron desde Indra.

III Encuentro del Ecosistema de la Industria Nacional de Defensa centrado en el Corredor Norte, organizado por Indra en la Fábrica de Armas de La Vega, en Oviedo. / Miki López / LNE

Enfriada la opción de Avilés, la compañía sigue buscando terrenos para la segunda factoría de blindados que quiere instalar en la región. "Estamos valorando varias opciones en Asturias, pero aún no hay ninguna cerrada", han señalado desde la empresa de defensa. En la misma línea, durante su participación en el evento, Ángel Escribano ha afirmado que, además del Tallerón, la empresa está "viendo otras posibilidades" en Asturias para proyectos fabriles. Y De los Mozos ha ratificado que que la multinacional "quiere seguir creciendo con una segunda fábrica en Asturias".

Respecto al Tallerón, Escribano destacó que "está quedando estupendo" y que el director general de Armamento del Ministerio de Defensa, almirante Aniceto Rosique, había quedado "sorprendido" de la reforma de las instalaciones gijonesas, que cuentan, además de una nave industrial, con una pista de pruebas para blindados.

En el acto, celebrado en la fábrica de armas de La Vega, se han formalizado acuerdos con 23 empresas de lo que Indra define como "Corredor Norte", en el que se incluye a Asturias junto a Galicia, País Vasco, La Rioja, Aragón, Cantabria, Castilla y León, Navarra y Cataluña. Tres de ellos han sido con empresas asturianas: la ingeniería Impulso (ubicada en Llanera), la empresa gijonesa de maquinaria industrial Corzosa, y la tecnológica PixelsHub.

Al evento de Indra, además, han acudido representantes de 326 entidades (empresariales, académicas...) de las mencionadas comunidades autónomas, entre las que destacaron 180 pymes.

Una región "muy unida" a la defensa

"Asturias es una región sumamente unida a la defensa de España", ha subrayado Escribano en el arranque del acto, que también ha contado, por parte asturiana, con la participación del consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, y el empresario Belarmino Feito, presidente de Asturfeito. Este avanzó que la compañía está "en conversaciones" con Indra para "un proyecto importante", sin detallar más.

Miki López

Por su parte, José Vicente de los Mozos ha asegurado que "tal y como en las última décadas la principal industria de España ha sido la del automóvil, la industria de referencia en España en los próximos diez años será la de defensa".

Y Escribano ha rematado: "Hace 30 años que vengo esperando este momento en el que la defensa española se fabrique en casa; no se nos puede pasar por la cabeza no hacerlo".