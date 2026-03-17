Los primeros traslados de Arcelor a India afectan a 130 empleos en España

Poco a poco, la dirección de ArcelorMittal empieza a poner cifras concretas a su plan de deslocalizar a la India (y, en menor medida, Polonia) determinados servicios auxiliares (nóminas, informática, finanzas, recursos humanos, compras...) ubicados en Europa. Dentro de las instalaciones de la multinacional siderúrgica en España, la mayor parte de estas actividades se desempeñan desde Asturias.

El plan, que Arcelor pretende llevar a cabo en dos fases, afectará a entre 400 y 500 puestos en el país, la mayoría en el Principado. Según comunicó ayer la dirección de la compañía a los representantes sindicales, en su primera fase la relocalización afectará a más de un centenar de empleos en España. No obstante, desde los sindicatos reprocharon que la empresa "apenas ha aportado datos del número concreto de puestos y actividades, limitándose a exponer los procesos de comunicación ya iniciados a nivel local en Madrid y Basauri (Vizcaya), que afectarían a más de 30 trabajadores".

Es decir, de momento hay unos 130 puestos de trabajo señalados por la compañía en España, si bien todavía no se ha detallado cuántos afectarán concretamente a Asturias. Asimismo, según el comunicado sindical, la cúpula de Arcelor aseguró que "se intentará" que las salidas se realicen mediante prejubilaciones, bajas incentivadas o recolocaciones, "y solo en caso de ser insuficientes, aplicar medidas de carácter más traumático (ERE, despidos...)".

Con todo, desde los sindicatos criticaron a Arcelor por "hacer oídos sordos" a sus demandas de "concretar" las reubicaciones.

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Por otro lado, CC OO Industria y UGT-FICA instaron a la compañía a avanzar en la negociación del IX Acuerdo Marco del grupo en España, tras la reunión celebrada ayer. Entre las principales reivindicaciones sindicales destaca el incremento salarial según el índice de precios de consumo (IPC) de cada ejercicio más un 2%, así la reducción de la jornada laboral anual y más conciliación.