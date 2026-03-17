Más trenes por la noche en Asturias: el cambio de Renfe que afecta a miles de viajeros en la región

Renfe anunció este martes la “mejora de la oferta comercial” de la línea de cercanías en Asturias C5a (Gijón-Oviedo) para la franja de última hora del día, mediante la incorporación de dos nuevas circulaciones a partir del 23 de marzo de 2026.

Se trata, en concreto, de dos trenes “semidirectos”, uno con salida de Gijón a las 22.12 horas y otro desde Oviedo a las 22.11, que realizarán el trayecto habitual de esta línea, con paradas en todas las estaciones de la C5a, reforzando así un servicio especialmente demandado por los usuarios en horario nocturno.

Con esta ampliación, la operadora ferroviaria busca adaptarse a las necesidades actuales de movilidad, especialmente en las últimas horas del día, cuando se concentra un volumen significativo de desplazamientos por motivos laborales, educativos o de ocio entre las dos principales ciudades.

“Con este incremento de la oferta, Renfe mejora la movilidad de los viajeros de la franja nocturna entre ambas ciudades, así como de las estaciones intermedias Parque Principado, Colloto, El Berrón y Noreña”, asegura la compañía, que subraya además su intención de seguir ajustando el servicio a la demanda real de los usuarios.

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Las cercanías de Asturias se dividen en varias líneas. Tres de ellas (C1, C2 y C3) son de ancho convencional, es decir, comparten vía con la alta velocidad y otros servicios ferroviarios. El resto circulan por ancho métrico, correspondiente a la red heredada de la antigua Feve, que vertebra buena parte del territorio asturiano y conecta numerosas localidades de menor tamaño.