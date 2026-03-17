La Universidad rinde tributo a Aurora de Albornoz

Begoña Camblor Pandiella y Alba González Sanz han diseñado el programa de conferencias con el que la Universidad de Oviedo rinde homenaje a la escritora e investigadora luarquesa Aurora de Albornoz por el centenario de su nacimiento.

"Hacia el fondo del tiempo", el nombre del ciclo, reunirá expertos en la autora o en la literatura del siglo XX y recorrerá la geografía asturiana, mostrando las múltiples facetas de Aurora de Albornoz. La primera conferencia será el 20 de marzo, en Luarca, dentro de la programación de la Semana de la Poesía que organiza el Ayuntamiento de Valdés. La impartirá Alba González Sanz, bajo el título "Aurora de Albornoz: poeta, estudiosa y cronista de un tiempo", a las 19.00 horas en la Casa de Cultura.

Noticias relacionadas

Begoña Camblor Pandiella, profesora de Didáctica de la Lengua y la Literatura, y Alba González Sanz, investigadora del Instituto de Género y Diversidad, ambas de la Universidad de Oviedo, presentaron la programación este lunes en un acto al que asistieron el rector Ignacio Villaverde; el director general de Acción Cultural del Principado, Antón García; la directora general de Igualdad del Principado, Vanesa Fernández García; el alcalde de Valdés, Óscar Pérez Suárez, y la concejala de Cultura de ese ayuntamiento, Clara María García Pérez.