Agenda: qué hacer hoy miércoles 18 de marzo en Asturias

Oviedo

Gonzalo Díaz de Pinera, un asturiano en busca del País de la Canela

A las 19.00 horas, en el salón de actos del Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA), en el Palacio del Conde de Toreno, plaza de Porlier, 9, de Oviedo, tendrá lugar, dentro del ciclo de conferencias "Asturianos en Indias", la charla titulada "Gonzalo Díaz de Pinera, de explorador de la Canela a capitán de Gonzalo Pizarro (1538–1545)", impartida por D. José María Fernández Díaz-Formentí, en la que se abordará la trayectoria de este personaje asturiano y su papel en las expediciones y procesos de exploración en América durante el siglo XVI.

Día Mundial de la Poesía

A las 19.00 horas, en el Teatro Filarmónica de Oviedo, se celebrará la gala artística y poético-musical del Día Mundial de la Poesía 2026, titulada "Palabras compartidas. De camino a Europa", organizada por la Asociación de Escritores y Escritoras de Asturias y coordinada por su presidenta, María Esther García López, en un acto presentado por la propia María Esther García López y el actor Celes Duarte, con entrada libre hasta completar aforo.

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Concierto Aula de Guitarra

A las 17.40 horas tendrá lugar el concierto del Aula de Guitarra de la Escuela Municipal de Música, a cargo del alumnado de la profesora Ana Isabel García Betrán, en un acto de acceso libre hasta completar aforo.

El gitano por amor

A las 19.30 horas, en el Salón de Té del Teatro Campoamor de Oviedo, se celebrará una nueva sesión del ciclo Cultura Off titulada "Zarzuelízate: El gitano por amor", con la participación de la soprano María José Moreno y el director musical Carlos Aragón, acompañados al piano por Marcos Suárez y con presentación a cargo de Alejandro González Villalibre.

Presentación en La Granja

A las 19.00 horas, en la Biblioteca Lorenzo Rodríguez Castellano (La Granja), en el Campo de San Francisco de Oviedo, tendrá lugar la presentación del libro "Los perros huelen el miedo", de Rosa Huertas, en un acto presentado por Chelo Veiga.

Taller en Trubia

A las 19.30 horas, en el Teatro Casino de Trubia, tendrá lugar "Voces que interpretan", un taller de lectura dramatizada impartido por la compañía La Westia dentro del programa Cultura Off, dirigido a público adulto y con entrada libre hasta completar aforo.

Presentación en Kafka&Co

La gijonesa Ana María Díaz Marcos, catedrática de Literatura Española en la Universidad de Connecticut (EE UU), presenta esta tarde, a las 19 horas, en la librería Kafka&Co el libro "Ernestina González, un pulso antifranquista". Se trata de un trabajo biográfico sobre la figura, muy desconocida, de la bibliotecaria burgalesa Ernestina González, exiliada y activista republicana en los años 30 y 40 en Nueva York, que se convertiría en la única española encarcelada durante los procesos de "caza de brujas" del macartismo.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Museo de Bellas Artes

El Museo cuenta en la actualidad con una de las mejores colecciones públicas de arte de España, integrada por más de 15.000 piezas que abarcan desde el siglo XIV hasta el XXI y que incluyen nombres tan destacados como los del Greco, Zurbarán, Ribera, Murillo, Carreño de Miranda, Goya, Miguel Jacinto y Luis Meléndez, Sorolla, Piñole, Valle, Aurelio Suárez, Luis Fernández, Picasso, Dalí, Miró, Tàpies y Barceló. La exposición permanente del museo se puede visitar de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas. La entrada es gratuita.

Museo Arqueológico

El Museo, que abre sus puertas en la calle San Vicente, ofrece la visita a su colección permanente. La entrada es libre y el horario de apertura del museo es de miércoles a viernes, de 9.30 a 20.00 horas; sábados, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 9.30 a 15.00 horas.

Gijón

Gaudí en León

A las 19.30 horas, en la Casa de León en Asturias, cuya sede está en la avenida de la Costa, Maite López Blanch ofrecerá la conferencia "Gaudí. El arquitecto y su equipo: un huracán llega a León". Presenta José María Fernández Chimeno.

La Casa Botines de León, una de las dos únicas obras de Gaudí en la provincia de León. / Museo casa Botines

POEX

Continúa el festival POEX, que se prolongará hasta el 21 de marzo. En esta edición, su lema es "Lost In Translation" Hoy, a las 18.00 horas, en el Toma 3, Patricia Suárez, autora de "Sorolla fue tu voz", charlará con Alfredo Garay. A las 19.00 horas, en el Antiguo Instituto, Miguel Casado, autor de "Estos nuevos tópicos", conversará con Vicente Duque. A las 20.00 horas, en el Antiguo Instituto, Olvido García Valdés protagonizará un encuentro en torno a "El canto y la ceniza", antología poética de Anna Ajmátova y Marina Tsvetáieva. Habrá lectura y conversación con María Fernández Abril. A las 20.00 horas, en el teatro Jovellanos, concierto "La Bella Molinera" en colaboración con la Sociedad Filarmónica de Gijón. Estarán Luken Munguira como tenor y Aurelio Viribay al piano.

Asociación Románico Rural

A las 19.00 horas, en la Escuela de Comercio, tendrá lugar la conferencia "Iconografía profana en el arte románico: imágenes e interpretaciones", a cargo de Pedro Luis Huerta Huerta, historiador y coordinador de la Enciclopedia del Románico de la Península Ibérica. Organiza el acto la Asociación Románico Rural Asturiano (ARRA).

Jornadas de Bioética

A las 18.00 horas, en el centro municipal integrado de La Arena, tendrán lugar las jornadas "Bioética desde otras miradas". Se proyectará la película "Elsa y Fred", de Michael Rardford. Después se desarrollará la charla-coloquio "Hablando de la muerta". Coordinan Rita de la Cruz, oftalmóloga del Hospital de Cabueñes, y Elena Rionda, enfermera de SAMU Asturias. Participarán Adela Fernández, pediatra jubilada; Luis Oricheta, residente de Medicina Interna del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA); y María Amparo Rodríguez, geriatra del Hospital Cruz Roja.

Jornada científica

A las 18.00 horas, en el centro municipal integrado de El Coto, se celebrará la jornada científica "Alzhéimer, superando mitos". Organiza la Fundación para el Fomento en Asturias de la Investigación Científica y la Tecnología de la Consejería de Ciencia Industria y Empleo del Principado de Asturias. Intervendrán Victoria Álvarez, del servicio de Genética/Genómica del HUCA; Manuel Menéndez, del servicio de Neurología del HUCA; Marta Pisano, del servicio de atención centrada en la persona y la autonomía de la Consejería de Salud del Principado; Mirian Álvarez, de la sección de Neurología del Hospital de Cabueñes; y Teresa Martínez, de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias.

Escuela de Comercio

A las 19.00 horas, se presentará el libro "Oxígeno", de Marta Jiménez Serrano. Organiza el acto la librería La Buena Letra.

Ateneo de La Calzada

A las 19.00 horas, se proyectará la película "Sufragistas", de Sarah Gavron. Se enmarca en las actividades del ciclo "Moda con Historia. Años veinte: el estilo de la revolución feminista". Además, hasta el 24 de marzo se podrá visitar la muestra "La Libertad de la Mirada", impulsada por "Fotocine Asemeya Villa de Gijón".

Presentación de libro

A las 18.30 horas, en Lea Cigarreres, se presentará el libro "Los pánicos morales de género: Las personas trans como chivo expiatorio", de Konstantinos Argyriou.

Capilla de San Esteban del Mar

Hasta el 21 de marzo se podrá visitar, en la capilla de San Esteban del Mar del Natahoyo, una exposición de maquetas de aviación con motivo del centenario de las grandes gestas aeronáuticas españolas. Las piezas forman parte de la colección del maquetista aeronáutico Félix Romero. El horario es de 11.00 a 13.00 y de 17.00 a 19.00 horas.

Antiguo Instituto

Hasta el 29 de marzo podrá verse la muestra "Años veinte del siglo XX: el estilo de la revolución feminista". La exposición se enmarca en el ciclo "Moda con Historia". Los horarios son de lunes a viernes de 17.30 a 20.30 horas. Los sábados, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas. Y domingos y festivos de apertura, de 12.00 a 14.00 horas.

Fundación Museo Evaristo Valle

Hasta el 28 de junio se podrá ver la exposición "Centenario Amador (1926-2001)", conmemorativa del aniversario del nacimiento del escultor Amador Rodríguez, comisariada por Francisco Zapico y que reúne una selección de piezas de pequeño y mediano formato de colecciones particulares, localizadas en su mayoría a través de recientes investigaciones de los hijos del autor, Amador y Cecilia Rodríguez Calvo. Además, se podrá visitar, hasta el 17 de mayo, la muestra "Miradas cruzadas en la colección de arte contemporáneo del Museo Evaristo Valle". Los horarios del Museo Evaristo Valle son de martes a viernes de 11.00 a 14.00 horas y sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Museo Casa Natal de Jovellanos

Hasta el 25 de mayo se podrá ver la muestra "Cajas-ambiente", de Juan Gomila. Los horarios son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas. Y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Muséu del Pueblu d’Asturies

Hasta el 31 de marzo de 2026 se podrá ver las muestras "Tierra de maíz. La presencia del maíz en la fotografía asturiana. 1880-1990". Hasta el 28 de febrero estará "Cruces y Campa. Retratos fotográficos de tipos mexicanos (1868-1877)". Los horarios del Muséu del Pueblu d’Asturies son de martes a viernes, de 9.30 a 18.30 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 18.30 horas.

Museo Nicanor Piñole

Hasta el 14 de junio se podrá visitar la muestra "La caligrafía del dibujo de Alejandro Sirio". Esta propone una mirada transversal a la obra del artista ovetense, subrayando su versatilidad y la constante presencia de su inconfundible estilo, esa "caligrafía del dibujo". Los horarios del Museo Nicanor Piñole son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Museo Barjola

Los horarios del Barjola son de martes a sábado, de 11.30 a 13.30 horas y de 17.00 a 20.00 horas. Domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Parque Arqueológico-Natural de la Campa Torres

Hasta el 31 de marzo se podrá visitar la exposición "Castros, novedades arqueológicas de Asturias" como parte de las actividades que se desarrollan en el marco de las I Jornadas Castreñas. El horario del museo es de 10.00 a 17.00 horas, de martes a domingo.

Laboral Centro de Arte

Hasta el 12 de septiembre se podrá visitar la exposición "De rerum natura", de los artistas Paula Blanco, Javier Bejarano, Covadonga Casado, Maï Diallo, Covadonga Pérez y Pelayo Tamargo. Asimismo, hasta el 2 de mayo de 2026 se podrá ver la muestra "Huele a parentesco", de Lea Luka Sikau y Denisa Pubalová. Hasta el 21 de marzo de 2026 estará la muestra "El Bosque", de Hugo Martínez-Tormo. Los horarios de visita a Laboral Centro de Arte son de martes a viernes, de 10.00 a 19.30 horas; y los sábados, de 11.00 a 19.30 horas.

Centro Municipal de La Arena

Hasta el 31 de marzo se podrá visitar, en el centro municipal integrado de La Arena, la muestra "Luces y sombras", de la tertulia fotográfica "Raw2". Los horarios son de lunes a viernes de 8.15 a 21.15 horas.

Galería Llamazares

Hasta el 27 de marzo se podrá visitar la exposición "Paisajes de resistencia", de Ángel Marcos. Los horarios de visita son de lunes tarde a sábado mañana, de 11.30 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas.

Galería Bea Villamarín

Hasta el 21 de marzo se podrá ver la muestra "La Danza". Los horarios de la galería son de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Galería Aurora Vigil-Escalera

Los horarios de visita son de martes a viernes de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; y los sábados de 10.00 a 14.00 horas.

Avilés y comarca

Mercado en Piedras Blancas

Hay puestos de ropa y alimentación en el entorno de la piscina municipal, en horario de 9.00 a 14.00 horas.

Taller de lectura infantil

La Biblioteca de La Luz (plaza Fray Junípero Serra) acoge a las 18.00 horas un taller de animación a la lectura impartido por La Caracola, para niños de 4 a 8 años. Plazas limitadas; requiere inscripción previa en la propia biblioteca.

Concierto de órgano

El auditorio del Conservatorio Julián Orbón (calle La Ferrería, 14) acoge a las 19.30 horas un concierto del alumnado de Órgano, bajo la dirección de la profesora Judit Busquets. Entrada libre hasta completar aforo, con un programa que incluye obras de Bach, Guridi, Buxtehude y Telemann.

Filarmónica Avilesina en concierto

La Casa de Cultura acoge a las 19.30 horas el Concierto nº 10 de la temporada LXX de la Filarmónica Avilesina, con la actuación del grupo "Elevent Ensemble". En el programa figuran piezas de Mozart ("La flauta mágica"), Ravel ("Ma Mère L’oye") y Borodin (Danzas polovtsianas).

Ventana de la Factoría Cultural

La Ventana de la Factoría Cultural acoge el sexto ciclo de "La Ilustración y sus procesos" hasta el 14 de junio de 2026 con las propuestas de Marco Recuero y Verónica Grech.

Exposición concurso de carteles y fotografías del 8 M

En la Casa de las Mujeres (C/ La Ferrería, 27), continúa hasta el 27 de marzo la exposición del certamen que reúne la obra gráfica para conmemorar el Día Internacional de las Mujeres, que celebra 27 años de existencia. Consta de 28 carteles y 18 fotografías. El cartel ganador, que es la imagen del 8M de este año, es de Luis Ángel Argote Martín y lleva por título "Imparables" y la fotografía ganadora es de Mª Fernanda León Mora con el título "Manos que sostienen". Abre de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.00 horas.

Amalgama Gráfica Internacional Contemporánea VIII, en el Valdecarzana

Hasta el 21 de abril, la exposición que vuelve a reunir en Avilés una extensa y cuidada recopilación de estampas artísticas que tienen la técnica del grabado como hilo conductor, se puede visitar en el palacio de Valdecarzana. Al igual que en anteriores ediciones, nace de un intercambio de estampas entre artistas grabadores con el objetivo de acercar esta disciplina de las artes plásticas, muchas veces incomprendida, al público en general, ofreciendo una mirada poliédrica y vital de sus creaciones a través de la obra gráfica. Abre de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas.

Exposición del diseñador Mario Fernández García-Pulgar

La ventana de la Escuela Superior de Arte del Principado, mirando hacia el parque de El Muelle, muestra hasta el 8 de junio una selección del trabajo de Mario Fernández García-Pulgar, artista digital, concept artist y diseñador gráfico asturiano, nacido y afincado en Oviedo. Al autor le encanta la fantasía, el diseño de personajes, la creación de mundos propios y la ilustración. Tras graduarse en Diseño Gráfico en 2014, termina trabajando en una empresa de marketing en Berlín. Pasados dos años, vuelve a la tierrina para trabajar en remoto para una empresa de juegos de mesa de Alemania.

Exposición permanente del Museo Marítimo de Asturias, en Luanco

El centro acoge una muestra permanente con interesantes apartados como la biología marina, la carpintería de ribera, la pesca artesanal y la historia de la navegación, entre otras temáticas. Se puede visitar de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Las Cuencas

Presentación literaria en Mieres

Mieres acoge hoy la presentación del libro póstumo "Al cabo de los años: Autobiografía interrumpida" de Isabel Tejerina Lobo, publicado por Ediciones La Vorágine. El acto estará presentado por Lorenzo Tejerina y contará con la participación de Paco Gómez Nadal, editor del libro. Será en el salón de actos de la Casa de Cultura Teodoro Cuesta, con entrada libre hasta completar aforo.

Exposición fotográfica sobre el mundo del skate en Laviana

El fotógrafo David Vega expone estos días, y hasta el 31 de marzo, su visión sobre la cultura urbana y el skate, "De patín y Música", una muestra que puede verse en el Centro de Innovación y Desarrollo del Alto Nalón (Cidan), en Pola de Laviana.

Feria del stock en Mieres

El comercio de Mieres celebra estos días, hasta el 21 de marzo, la 45.ª edición de su Feria del Stock. Participan en total 24 establecimientos, de todo tipo, desde relojerías y librerías a tiendas de ropa e interiorismo.

Exposición fotográfica en Mieres

Mieres acoge hasta el 27 de marzo una exposición fotográfica impulsada por la Agrupación Fotográfica "Semeya". Se exhibe en la sala de exposiciones de la Casa de Cultura Teodoro Cuesta, en horario de lunes a viernes de 12.00 a 14.00h y de 17.00 a 21.00 horas.

"Liry: en el infierno", una muestra contra el maltrato infantil en Langreo

La Casa de Cultura Escuelas Dorado de Sama clausura hoy la exposición "Liry: en el infierno", un proyecto multidisciplinar creado por la escritora y artista Lilián Azañón Fernández. El proyecto combina ilustración, narrativa y sonido para ofrecer una experiencia artística inmersiva que profundiza en la complejidad de las vivencias familiares difíciles.

"Nada es real", en el Centro Cultural de Moreda (Aller)

El Centro Cultural de Moreda acoge la exposición "Nada es real", de Juan Falcón García, del 18 de febrero al 18 de marzo, de lunes a viernes, de 16.00 a 21.00 horas. La muestra explora la presencia de la inteligencia artificial en el arte como una construcción narrativa en la que lo humano y lo tecnológico interactúan, con una reflexión sobre autoría, memoria y lenguaje en la interfaz contemporánea. La propuesta se materializa a partir de la reutilización de elementos tecnológicos obsoletos procedentes de dispositivos domésticos, reconfigurados como imágenes.

Museo de la Minería en El Entrego

El Museo de la Minería y de la Industria de Asturias (Mumi) está construido en los terrenos de la escombrera de la emblemática Mina de San Vicente, en la zona denominada El Trabanquín, en el corazón de la cuenca carbonífera del Nalón. Abre de martes a sábado, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00, y domingos, de 10 a 14 horas.

Centro de Interpretación de Redes

Situado en Campo de Caso, el centro de recepción de Redes está abierto toda la semana, con una exposición permanente que hace un recorrido por la fauna, flora y etnografía de los concejos de Caso y Sobrescobio. Abre de martes a sábado y festivos, de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas, y los domingos, de 9.00 a 14.00 horas.

Hospital de la Fauna

Situado en El Castrín (Sobrescobio), puede visitarse de miércoles a domingo, de 10.00 a 14.00 horas y de 15.00 a 18.00 horas. La instalación cuenta con un pequeño centro de interpretación en el que un veterinario cuenta el proceso de recuperación y reintroducción en el medio natural de los animales que son tratados en el complejo.

Murales al aire libre

En los exteriores de la pinacoteca Eduardo Úrculo, en Langreo, se puede ver una colección de murales (reproducidos en vinilo) del artista langreano. Se trata de reproducciones de los trabajos recuperados por el Ayuntamiento langreano, que se encontraban en la antigua librería Belter y en el portal de un edificio ubicado en la calle Alonso Nart de Sama.

Centro

Parque de la Prehistoria de Teverga

Es un equipamiento cultural que tiene como objetivo dar a conocer el arte del Paleolítico Superior en Europa. El Parque de la Prehistoria abre de miércoles a viernes, de 10.00 a 17.00 horas, y fines de semana y festivos de apertura, de 10.30 a 18.30 horas. Lunes y martes, cerrado.

Museo Etnográfico y de Historia de Grado

El palacio Fontela de Grado es la sede del Museo Etnográfico y de Historia de Grado, que acoge las colecciones "Villa ya mercáu"; "Historia de la fotografía", de Corsino Fernández, y "Acordeones", de Felipe Rubial. La visita, con entrada libre y gratuita, puede realizarse, de miércoles a viernes, de 10.00 a 15.00; sábados, de 11.00 a 17.00 horas, y domingos, de 11.00 a 13.00 horas. Posibilidad de visitas guiadas para grupos en otro horario reservando en el teléfono 636909088. La sede de La Cardosa, s/n, dedicada a la cultura tradicional y a la colección de la Guerra Civil, abre los miércoles de 16.00 a 18.30 horas.

"Libro de oraciones", de Carmen Santamarina, en la Casa de Cultura de Grado

La Casa de Cultura de Grado ofrece hasta el 31 de marzo la exposición "Libro de oraciones", un proyecto de la artista Carmen Santamarina cuyo planteamiento es la alternancia a modo de diálogo entre un collage digital intervenido y una banderola textil con versos serigrafiados de la poeta y monja mexicana del siglo XVII sor Juana Inés de la Cruz. El horario de visita es de lunes a viernes, de 10.00 a 20.45 horas, y sábados y domingos, de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 20.45 horas.

Actuación de la Rondalla de Noreña

El próximo viernes, día 20, a las 19.30 horas, la Rondalla de Noreña actuará en la Casa de Cultura de la Villa Condal dentro del ciclo "Concierto en Primavera 2026, ¡Música de Cine!". Organiza: Ayuntamiento de Noreña.

Oriente

Mercado en Ribadesella

Cada miércoles, de 8.00 a 14.00 horas, en la Calle Gran Vía de Agustín de Argüelles y otras cercanas se instalan puestos en los que se pueden encontrar pan, empanadas y boroña, quesos asturianos, productos de la huerta, flores, ropa, calzado y complementos, artículos del hogar, etcétera.

Cueva de El Pindal

Las pinturas de la caverna prehistórica de Pimiango, en Ribadedeva, podrán visitarse durante todo el año de miércoles a domingo, de 15.00 a 17.00 horas. Es imprescindible la reserva telefónica previa en el número 608 175 284.

Ídolo de Peña Tú

El monumento situado en Vidiago, en Llanes, podrá visitarse de miércoles a domingo. El teléfono de información es el 664382026.

"Espíritu", de Antonio Gómez Parada, en Ribadesella

La Casa de Cultura de Ribadesella exhibe durante el mes de marzo la exposición "Espíritu", de Antonio Gómez Parada, una propuesta pictórica marcada por la luz y la carga simbólica. Puede visitarse de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.00 horas, y los sábados, de 12.00 a 14.00 horas.

Occidente

Exposición en Castropol

La Biblioteca Popular Circulante Menéndez Pelayo de Castropol acogerá una exposición que lleva por título "La vida en papel: literatura epistolar". La muestra podrá visitarse del 13 al 20 de marzo, en el horario de apertura de la biblioteca: de lunes a viernes, de 11 a 13 horas y de 16.30 a 19.30 horas.

Museo del Calamar Gigante en Luarca

Este espacio expositivo, ubicado en la calle Nicanor del Campo, 35, de Luarca, contiene la mayor colección del mundo de una especie fantástica que genera mitos y leyendas a lo largo de todo el planeta. En el nuevo museo se pueden ver ahora seis calamares gigantes, además de doce especies de profundidad, 35 ejemplares de otros grandes cefalópodos y seis huesos de algunos de estos animales marinos: dos vértebras, una mandíbula y parte de los cráneos de las especies "Globicephala melas" "Balaneoptera physalus" y "Physeter macrocephalus". La visita tiene una duración aproximada de 45 minutos. Horario: sábados y domingos, de 10.30 a 13.30 y de 16.30 a 19.30 horas. De miércoles a viernes, de 16.30 a 19.30. Lunes y martes, cerrado.

Mercado en Pola de Allande

La capital allandesa acoge hoy su mercadillo semanal, con una veintena de puestos que se instalan cada domingo en el parque del Toral, en horario aproximado de 10.00 a 15.00 horas, para ofrecer productos del campo, caseros, de artesanía y textil.

Mercado en Luarca

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Los puestos con alimentación, artesanía, jardinería y textil se encuentran en la plaza del Ayuntamiento y la plaza Carmen y Severo Ochoa.