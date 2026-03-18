El "almacén de hórreos" guarda 103 piezas salvadas de la ruina

El proyecto "Pegollu, almacén de hórreos", impulsado por el Gobierno de Asturias, a través de la Consejería de Cultural, en colaboración con la Asociación Amigos del Hórreo y la Fundación Cetemas, ha logrado recuperar 103 piezas procedentes de hórreos declarados en ruina, que serán reutilizadas en la restauración de otras construcciones.

El "almacén de hórreos" funciona como "un mecanismo estable que permite desmontar y recoger las piezas de hórreos en estado de ruina", para su traslado a Cetemas y su tratamiento técnico y catalogación. Posteriormente, las piezas recuperadas se ponen a disposición de carpinteros especializados, que podrán darles un nuevo uso incorporándolas en los procesos de restauración.

"Es importante señalar que este servicio es de carácter gratuito tanto para los propietarios de hórreos en ruina, a los que se les facilita el desmontaje y traslado de las piezas, como para los profesionales que posteriormente las utilicen en intervenciones de restauración", explicó la consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez, este martes, al dar cuenta en la Junta General del Principado de la marcha del Plan del Hórreo –Plan del Horru–, aprobado en 2023 y que incluye 22 medidas, con las que el Ejecutivo asturiano busca "garantizar la pervivencia de uno de los elementos más emblemáticos del patrimonio cultural regional como son hórreos, paneras y cabazos". El "almacén de hórreos" es una de las medidas contempladas en el plan.

Ayer, la Consejera de Cultura animó a la ciudadanía a hacer uso de este servicio cuando lo necesiten.

Desde 2019, informó la Consejera en el parlamento regional, el Gobierno de Asturias ha destinado más de 2,5 millones a restaurar hórreos, paneras y cabazos, lo que ha hecho posible intervenir en 445 de estas construcciones.

"Solo en 2025 se concedieron 111 ayudas", señaló la Consejera, "lo que supone que en Asturias en este ejercicio se está realizando alrededor de una intervención de restauración cada tres días".

La Consejería, continuó explicando Vanessa Gutiérrez, "ha promovido directamente otras actuaciones como la recuperación del hórreo de Vis, en Amieva, una intervención financiada con 40.000 euros, que permitió restaurar esta construcción histórica levantada entre finales del siglo XVII y comienzos del XVIII".

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Recuperación de oficios

El Plan del Hórreo incluye diversas medidas orientadas a garantizar la transmisión de los conocimientos tradicionales vinculados a las construcciones. El Gobierno de Asturias, adelantó la titular de Cultura, "trabaja en la puesta en marcha de programas específicos de formación vinculados al oficio de carpintería de hórreos y paneras, con el objetivo de asegurar el relevo generacional y generar nuevas oportunidades laborales vinculadas al patrimonio rural". Además, apoya iniciativas de divulgación y transmisión patrimonial impulsadas por asociaciones, como el proyecto "Tentemozos", promovido por la Asociación Amigos del Hórreo, que convierte a jóvenes con discapacidad en divulgadores del patrimonio etnográfico.