ArcelorMittal, con un horno alto parado en Asturias por avería, reactivará otro en Francia al repuntar la demanda de acero

ArcelorMittal ya prepara la reactivación de hornos altos en Francia para aprovechar el incremento de demanda de acero que se espera en Europa. Mientras tanto, en Asturias la multinacional trata de reparar el horno alto "B", fuera de servicio desde el pasado octubre y que no recuperará su capacidad de producción antes del próximo mes de agosto si se cumplen los planes de arreglo y arranque.

La siderurgia integral asturiana funciona con un único horno alto desde el pasado octubre debido a una avería el horno alto "B". Una vez desconvocada la huelga en el sector de la industria auxiliar del metal en Asturias –que afectó de lleno a las plantas Arcelor–, ayer se iniciaron las maniobras para abrir una "ventana" en el horno al alto "B" de Gijón y poder inspeccionar su interior para abordar una reparación de emergencia. Si los daños son los previstos y se abordan los trabajos sin incidencias, en junio podría arrancar la instalación, pero no recuperaría su capacidad de producción hasta agosto.

Por lo tanto, Asturias entrará en el segundo semestre del año con un solo horno alto, lo que limitará la producción de las acerías de Gijón y Avilés, y de los talleres acabadores de la región. Además, en ese segundo semestre, la multinacional siderúrgica espera un repunte de la demanda de acero en Europa, del que Asturias no se beneficiará inicialmente al tener su capacidad de producción limitada.

Sí se beneficiará Francia. La multinacional anunció ayer que la planta de ArcelorMittal en Fos-sur-Mer, que emplea a 2.500 personas, está preparándose para volver a operar con dos hornos altos en la segunda mitad de 2026, teniendo en cuenta que las medidas de defensa de la Unión Europea –el mecanismo de carbono (CBAM) y la restricción a las importaciones– se implementarán "rápidamente".

El horno alto número 1 de Fos, que actualmente está siendo sometido a trabajos para prolongar su vida útil con una inversión de más de 18 millones de euros, volverá a ponerse en marcha en junio de 2026, y el horno alto número 2, que actualmente está en funcionamiento, seguirá en producción. Esta decisión supone un cambio de planes, puesto que estaba previsto que el horno 2 dejará de operar cuando entrara en servicio el mejorado horno 1.

La planta francesa completará sus equipos operativos con la contratación de operadores y técnicos de mantenimiento (electricistas, mecánicos, técnicos de automatización...). Al mismo tiempo, continúa el proceso de mejora de la productividad y el rendimiento con el fin de fortalecer la competitividad de la planta.

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Para respaldar esta expansión del emplazamiento francés, Arcelor ha previsto un presupuesto específico que eleva la inversión total destinada a Fos-sur-Mer a 90 millones de euros para el año 2026. Además, continúan los estudios relacionados con el proyecto de instalación de un horno de arco eléctrico, un elemento clave de la trayectoria de descarbonización iniciada en 2024 con la puesta en marcha de un horno de cuchara.