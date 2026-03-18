Asturias refuerza su presencia en Lorient con las voces más jóvenes, de "Entós" y "Rellume" a Alicia Villanueva

Más grupos mozos y más presencia femenina, así resume el Delegado de Asturias en el Festival Intercéltico de Lorient, Iñaki Sánchez Santianes, la propuesta que el Principado llevará este año a la gran cita internacional de la música celta, del 31 de julio al 9 de agosto.

La propuesta asturiana intenta compensar la presencia de propuestas más jóvenes y de intérpretes y voces femeninas pero sin olvidar las figuras con recorrido, carrera y experiencia, para presentar una programación "grande, potente y compensada". Ese empeño permitirá que en Lorient se escuchen desde grupos como "Rellume", un revolucionario trío de pandereteres formado por Ana Feito, Alba Suárez y Alba Estrada, o "Entós", el trío formado por Javi Menéndez (guitarra/bouzouki), Adrián Argüelles (flauta) y la violinista Celia Nieto. Esta última participará, además y junto al bouzoukista Julio Rodríguez, en el Interceltique Music Camp, experiencia previa al festival de la que saldrán dos grupos de folk montados para la ocasión que ofrecerán actuaciones durante los días de programación oficial.

Cartel del festival de Lorient de 2026 / lne

Toda esta propuesta se completa con nombres ya consagrados, como el gaitero Rubén Alba, que protagonizará dos noches, el lunes 3 de agosto en la Place des Pays Celtes y el martes 4 en el Palais, o Ferla Megía que también protagonizará una de las noches de Le Kleub.

En ese nuevo espacio dedicado a captar al público más joven destaca también la presencia de "Llevolu'l sumiciu", que repetirán en el festival a petición de los propios organizadores después de las buenas sensaciones que dejaron en Bretaña. Este año les han pedido que estén cerrando tres noches con sus sesiones DJ.

Otra de las novedades es la incorporación de la tonada asturiana. Si otras veces Lorient ya había podido escuchar algunas de las mejores voces del género, como es el caso de Mari Luz Cristóbal Caunedo, siempre lo había hecho en colaboración con otros músicos. Esta vez será la primera, explica Iñaki Sánchez Santianes, en que la asturianada tendrá su propio lugar exclusivo para poder introducir el género entre la gran comunidad celta. Encargados de esa avanzadilla serán los ganadores del premio absoluto de Asturianada Obdulia Álvarez "La Busdonga", que este año han logra Esteban Verdeja Martínez, Nestor Díaz González y la jovencísima Alicia Villanueva.

El propio Iñaki Sánchez Santianes será uno de los solitas en “L’Irlande Symphonique: Shaun Davey & L'Orchestre du FIL", el miércoles 5 el teatro de Lorient. Con el festival dedicado a "Cornualles" y el lema "en el corazón del mar céltico", Sánchez Santianes también justifica su presencia en ese espectáculo por la voluntad del festival de abrazar a todas las naciones y territorios en ese mar que los baña.

El programa asturiano es completa con la presencia de la banda gaites “El Gumial” en la Place des Pays Celtes y Horizons Celtiques, por el grupu Etnográficu “L’Oriente - Llacin” - La Place des Pays Celtes y Horizons Celtiques, por las pandereteres de "Herbamora" y por la master class que ofrecerá el gaitero Diego Lobo Tuñón.

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