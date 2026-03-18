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Asturias tendrá el curso que viene 33 aulas especiales para niños con necesidades educativas: los colegios elegidos

Las aulas abiertas del Principado, centradas en la atención individualizada, contarán con docentes especialistas en Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje

Aula abierta del Colegio Público Aniceto Sela, en Mieres.

Aula abierta del Colegio Público Aniceto Sela, en Mieres. / LNE

Sara Bernardo

Sara Bernardo

El Principado dará un nuevo impulso a la educación inclusiva el próximo curso con la creación de tres nuevas aulas abiertas en colegios públicos de Noreña, El Entrego y Avilés, además del refuerzo de personal en otros ocho colegios. Con estas incorporaciones, la red autonómica alcanzará un total de 33 unidades, consolidando un modelo educativo centrado en la atención individualizada del alumnado.

Las aulas abiertas son un recurso específico dirigido a estudiantes de Infantil y Primaria con necesidades educativas especiales derivadas de trastornos en su desarrollo. Lejos de funcionar como espacios segregados, estas unidades se conciben como entornos de apoyo y transición, cuyo objetivo es facilitar la progresiva incorporación del alumnado a su grupo de referencia en el aula ordinaria.

Cada una de las nuevas aulas contará con dos docentes especialistas a jornada completa: uno en Pedagogía Terapéutica (PT) y otro en Audición y Lenguaje (AL), perfiles clave para adaptar la enseñanza a las necesidades concretas de cada estudiante. Este refuerzo también llegará a otros ocho centros, que verán ampliados sus recursos humanos para mejorar la atención educativa.

El modelo se basa en grupos reducidos (entre tres y seis alumnos) que permiten una intervención más personalizada. En estos espacios se aplican ajustes específicos en el proceso de enseñanza, con el fin de favorecer tanto el aprendizaje como el desarrollo social del alumnado.

En la actualidad, las 30 aulas abiertas en funcionamiento atienden a 145 estudiantes, lo que supone un incremento respecto al curso anterior. La incorporación al programa requiere una evaluación psicopedagógica previa, realizada por los servicios de orientación en colaboración con equipos especializados.

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La expansión de este tipo de aulas responde a una apuesta clara por un sistema educativo más inclusivo, en el que la diversidad del alumnado no solo se atiende, sino que se integra como parte esencial del proceso de enseñanza.

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