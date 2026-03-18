Barbón rebate al Ministerio: “Me extraña que desconociese que se sacaba carbón en Asturias si Hunosa lo extrajo hasta diciembre de 2024”

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha mostrado su “extrañeza” por que el Instituto para la Transición Justa haya asegurado que no tenía constancia de que se extraía carbón en Asturias si lo hacía Hunosa, una empresa pública. “Me llama la atención que se diga que no se sabía que se extraía carbón, cuando el Instituto de Transición Justa conocía, como lo sé yo, que en Nicolasa se extrajo carbón hasta finales de diciembre de 2024”, ha subrayado. “Ese es un hecho objetivo”, ha apostillado.

Barbón ha dicho en Mieres, durante una visita a los pisos de alquiler que Casa 47 promueve en La Mayacina, que en estos momentos existe una investigación en curso por parte de la Consejería de Ciencia para esclarecer lo ocurrido en el accidente de Cerredo. “Cuando nombré a Borja Sánchez como consejero de Ciencia, Industria y Empleo, le di una orden clara: analizar todo, revisarlo en profundidad y determinar qué pudo haber fallado para sacar conclusiones y actuar en consecuencia”, explicó.

En este sentido, insistió en que aún no dispone de toda la información necesaria para extraer conclusiones sobre las dudas manifestadas por el Instituto para la Transición Justa (ITJ) sobre la obertura legal con la que se han reabierto explotaciones de carbón en Asturias. “No estoy en condiciones de saber si existía la obligación de comunicar, quién debía hacerlo o si finalmente se comunicó. Esa información no me ha sido trasladada todavía y, por tanto, no puedo aventurar ninguna valoración”, afirmó.

Barbón recalcó que el proceso está en fase de análisis técnico. “Lo que corresponde ahora es dejar trabajar a la consejería, revisar todos los expedientes y aclarar cada paso. Solo así podremos saber qué ocurrió exactamente y si hubo algún tipo de fallo”, añadió.

Respecto al caso de Tyc Narcea, explicó que la empresa ha presentado un proyecto de explotación que está siendo evaluado por la administración autonómica. “Aquí hay que dilucidar si debe devolver ayudas o no para continuar con su actividad. Es un debate abierto entre la empresa y el Ministerio, basado en la interpretación de la ley, en el que el Gobierno autonómico no entra”, indicó.

En esta línea, precisó que “puede darse el caso de que la empresa tenga que devolver las ayudas en la cuantía que se determine o que considere que no debe hacerlo, lo que incluso podría acabar en los tribunales”.

El jefe del Ejecutivo autonómico quiso dejar claro el papel del Gobierno regional. “Nosotros actuamos como administración tramitadora y lo vamos a hacer con total transparencia, rigor y serenidad”, aseguró. “Además, somos conscientes de que este asunto afecta al empleo y al territorio, por lo que vamos a trabajar con cercanía y responsabilidad”, añadió.

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Por último, reiteró el compromiso de información pública. “Iremos explicando todo a medida que dispongamos de datos concluyentes. Nuestro compromiso es la máxima transparencia y ofrecer a la ciudadanía todas las respuestas cuando las tengamos”, concluyó.