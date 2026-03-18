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Educación facilitará a los alumnos de FP no repitan prácticas ya hechas

El Principado modifica la normativa de Formación Profesional, ampliando las convalidaciones realizadas en ciclos formativos de la misma rama, como ya ocurre con las asignaturas teóricas

Estudiantes en un ciclo de FP en Asturias. | PDA

Estudiantes en un ciclo de FP en Asturias. | PDA

Sara Bernardo

Sara Bernardo

La Consejería de Educación envió ayer una circular en la que modificaba algunos aspectos administrativos dentro de la Formación Profesional.

De esta forma, el Principado acepta que los alumnos puedan convalidar las prácticas que ya hayan superado en otro ciclo de la misma rama formativa (al igual que ocurre con las asignaturas teóricas). Hasta ahora, la fase de formación en empresa no era convalidable y debía ser realizada en todos los casos, aunque se hubiesen cursado con anterioridad.

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Otra de las novedades incluye que los alumnos que repitan un curso, pero hayan superado las prácticas, no tendrán que repetirlas al año siguiente, sino que se les mantendrá el aprobado.

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