Los expertos avisan: "DuPont no vendría hoy a Asturias" por falta de conexiones a la red eléctrica

"Si DuPont llegara ahora a Asturias, se iría". La afirmación es del ingeniero asturiano Miguel Mateos, ex consejero delegado de EDP Redes, que destacó que la multinacional norteamericana, antes de decidir su instalación en el valle de Tamón hace 36 años, analizó al detalle el sistema eléctrico que tenía entonces el centro de la región. "Las redes van por delante del desarrollo industrial, una empresa no va esperar dos años para disponer de potencia eléctrica", advirtió el veterano ingeniero, al que la asociación Compromiso Asturias XXI sacó ayer de su "letargo feliz" para abrir una de las mesas de la jornada "Claves de la energía en Asturias: redes eléctricas y almacenamiento", celebrada en el recinto ferial de Gijón.

Mateos afirmó que en los últimos diez años no se ha construido en Asturias "ni un kilómetro de líneas de red de transporte" y resaltó que "sin las redes, la industria no va a venir". En ello también incidió Pedro González, director general de la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE), que señaló que "hay proyectos industriales que quieren venir a Asturias y se encuentran con el problema del acceso a la red".

Pero el problema no es solo de atracción de empresas. "A la industria se le exige que se descarbonice, que electrifique sus procesos, pero luego se le deniega el acceso a la red", señaló Pedro González, que a su juicio hay "una saturación administrativa de permisos de conexión" en Asturias.

El mayor consumidor electrointensivo de España, Asturiana de Zinc (Azsa), sufre esas limitaciones. Víctor Alonso, responsable de Energía de Azsa, destacó que la compañía tiene contratados 236 megavatios (MW) de potencia y que hace dos años solicitó 3 MW más para ampliar la capacidad de una de las naves de electrólisis de San Juan de Nieva. "Red Eléctrica no lo autorizó. Hay potencia, pero la saturación administrativa no nos permite avanzar", resaltó Víctor Alonso. Cuando Alonso afirma que hay potencia se refiere a que no se está utilizando. "Con el cierre de Alcoa en Avilés se liberaron 110 MW, pero se bloquearon de inmediato con las solicitudes de acceso de los promotores de parques de baterías", explicó Joaquín Coronado, actual presidente de Build to Zero después de haber sido directivo en grandes compañías energéticas. Coronado calificó de incongruente que a los parques de baterías se les pida un "acceso firme" a la red cuando la mayor parte del tiempo no van a estar cargando. "Es un problema regulatorio y técnico", señaló Coronado, que destacó que para una demanda eléctrica flexible, como la de los parques de baterías, se necesitan unas redes flexibles.

"La regulación está desalineada y se queda vieja rápidamente", señaló José Manuel Pérez, responsable de Regulación y Asuntos Gubernamentales de EDP, que también destacó que "faltan incentivos" para el desarrollo de la red de distribución.

Varios empresarios y sindicalistas que intervinieron en la jornada destacaron la urgencia de reforzar la red eléctrica del centro de Asturias. "El anillo central eléctrico es vital y aún no tiene plazos claros de desarrollo", señaló Félix Baragaño, presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, que añadió que esa carencia "afecta a las industrias ubicadas en el centro de la región y puede limitar la decisión de venir a otras". Por su parte, María Calvo, presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), resaltó que la energía y las personas son dos elementos claves para la captación de proyectos industriales y reclamó "el refuerzo de las redes".

Las renovables

Un refuerzo que también es necesario para convertir el puerto de El Musel "en un hub energético", según destacó Nieves Roqueñí, presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón, y para permitir el desarrollo de las renovables en la región. A este último aspecto se refirió Javier Martínez Sutil, presidente de la Asociación Eólica del Principado de Asturias (AEPA), que señaló que la red eléctrica se tiene que adelantar a los desarrollos de la eólica marina que se prevén para la costa occidental de la región, donde no hay instalaciones para la evacuación de energía. Y también es necesario, señaló Martínez Sutil, reforzar la red para repotenciar los parques eólicos terrestres más antiguos de la región. "Para la eólica instalada en el Occidente hay tres nudos de conexión, los de El Palo, Pesoz y Salas, y los tres están bloqueados por los concursos de capacidad", destacó.

"Si la red de transporte no se desarrolla a tiempo tendremos un gran problema", reconoció el viceconsejero de Industria del Principado, Juan Carlos Campo, que defendió la "fuerte implicación" de Red Eléctrica de España y destacó que "el anillo central eléctrico avanza todo lo que se puede hasta que se apruebe la planificación de infraestructuras de transporte eléctrico".

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La jornada fue clausurada por Miguel Rodrigo, director general del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), que destacó que la situación internacional deja claro que "no hay un plan B al despliegue de las renovables" y destacó la necesidad de "ir adaptando el marco regulatorio a los cambios".