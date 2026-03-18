Gastrollar enciende la cocina del carbón
El congreso gastronómico de referencia de la Montaña Central se celebra en Mieres los días 23 y 24 de marzo
El Mercáu Gastrollar, este sábado, y las Gastrollar Sessions, durante el fin de semana, serán el pistoletazo de salida del encuentro culinario
A.A.
La Montaña Central de Asturias se prepara para acoger la quinta edición de Gastrollar, el encuentro gastronómico que convierte el medio rural asturiano en lugar de pensamiento, creación y futuro culinario. Bajo el lema "Descubriendo la cocina del carbón", el congreso reivindica la identidad, la memoria y la capacidad transformadora de la gastronomía en territorios históricamente ligados a la minería. A la comarca pertenecen los municipios de Ayer, L.lena, Mieres, Morcín, La Ribera y Riosa.
El evento tendrá lugar el lunes y el martes, en Mieres, donde se desarrollará un intenso programa que combina alta gastronomía, formación especializada, cocina rural, showcookings, ponencias, periodismo gastronómico, debates, y mesas redonda, divulgadores y académicos de referencia nacional y una decidida apuesta por la gastronomía sostenible, el producto local y de kilómetro cero.
Para asistir al congreso cualquiera de los dos días es necesario inscribirse previamente en el formulario habilitado para tal efecto en la webwww.gastrollar.es o a través de las redes sociales oficiales. En los mismos canales está disponible el programa íntegro de la cita,
Gastrollar Sessions 2026
La tercera edición de las Gastrollar Sessions marca el pistoletazo de salida al mayor encuentro gastronómico de la Montaña Central. En estas jornadas complementarias, que han ido creciendo en número de participantes desde el inicio, participan establecimientos de toda la Montaña Central que ofrecen experiencias gastronómicas únicas para descubrir la verdadera ‘cocina del carbón’ desde múltiples enfoques: menús especiales, cocina en vivo, productos locales y km0, así como degustaciones exclusivas para calentar los fogones de Gastrollar 2026.
Este año tendrán lugar del 20 al 22 de marzo, ambos incluidos, y los establecimientos participantes son: Restaurante Ca’l Xabu (Cuérigo / Ayer); Restaurante TC28 (Mieres); Restaurante Bobela (Mieres); Restaurante Casa Chuchu (Turón / Mieres); Alojamientos Rurales La Vallicuerra (Turón / Mieres); Restaurante Monte (San Feliz / L.lena); El Balcón de Güeño (Güeñu / La Ribera).
La información completa de cada propuesta puede consultarse en www.gastrollar.es/gastrollar-sessions/ y las inscripciones deben realizase directamente en el restaurante.
Mercáu Gastrollar y Alimentos del Paraíso
Como una de las grandes novedades de esta edición, el sábado, entre las 11.00 y las 20.00 horas, el Parque Xovellanos de Mieres acogerá el Mercáu Gastrollar de la Producción Local y los Alimentos del Paraíso Natural, reforzando la conexión entre productores y consumidores y visibilizando la riqueza agroalimentaria del territorio.
GASTROLLAR 2026 es un proyecto enmarcado dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de la Montaña Central de Asturias, promovido por la Asociación para el Desarrollo Rural de la Montaña Central, con financiación de la Secretaría de Estado de Turismo del Gobierno de España y fondos europeos Next Generation EU.
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