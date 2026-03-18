Indignación en Asturias con el recorte de trenes hasta verano por unas obras, anunciado con solo tres días de antelación: "No nos cabe en la cabeza"

La reorganización de los servicios ferroviarios de Renfe entre Asturias y Madrid que, a partir del 21 de marzo y hasta verano, provocará la cancelación de varios trenes los sábados y los domingos debido a unas obras, ha provocado reacciones en cadena y una indignación patente en varios sectores. El Principado ya se ha dirigido “formalmente” a Renfe para solicitar un “refuerzo de los servicios ferroviarios” al margen de los ya anunciados por la compañía.

Paralelamente, los sindicatos califican como “surrealista, inaceptable y vergonzoso” la citada reorganización. Esta reorganización responde a las obras que Adif, gestor de la infraestructura, está ejecutando para llevar la alta velocidad a Cantabria, y que afectan al tráfico ferroviario a su paso por la estación de Palencia.

Como consecuencia, la vía permanecerá cortada la mayoría de los fines de semana hasta julio, desde las 14:00 del sábado hasta las 16:00 del domingo. En total, se producirán 112 cancelaciones, aunque también habrá algunas frecuencias de refuerzo. El saldo final será una pérdida aproximada de 24.000 plazas en la línea Asturias-Madrid, con seis trenes menos y unas 1.700 plazas menos cada fin de semana.

Renfe comunicó esta operativa este miércoles, 18 de marzo, cuando los horarios ya se verán afectados este mismo fin de semana, los días 21 y 22, y además en fechas previas a la Semana Santa. Es decir, lo hizo con apenas tres días de antelación. Muchos viajeros ya habían adquirido sus billetes y ahora deberán modificarlos, aunque la compañía asegura que permitirá cambios y devoluciones gratuitas.

El Ejecutivo autonómico ha pedido a Renfe que “oferten frecuencias adicionales” en los horarios disponibles, para así minimizar el impacto de los trabajos. “El Principado considera que estas nuevas frecuencias deberían incorporarse tan pronto como sea posible y pasar a formar parte de la oferta estructural del corredor de alta velocidad Asturias-Madrid”, asegura el Principado que, aunque “valora” las medidas anunciadas por Renfe, solicita otras adicionales. “Si bien los cortes afectan a las frecuencias con menor demanda y quedan cubiertos los desplazamientos en las horas punta de los fines de semana, el Gobierno de Asturias juzga necesario reforzar la operativa para poder absorber la demanda”, destaca el Principado.

Los trabajadores, sorprendidos

El anuncio ha cogido por sorpresa a los sindicatos, que aseguran que ni los trabajadores, ni los maquinistas, ni el personal de taquillas tenían conocimiento previo. De hecho, fuentes ferroviarias indican que esa misma mañana aún se vendían billetes para trenes que finalmente no circularán, debido a la falta de instrucciones internas.

“Es algo que no nos cabe en la cabeza: cómo no se prevé con más antelación una obra en líneas de alta velocidad que afecta a las circulaciones. Debe revisarse por qué sucede esto. No es aceptable anunciar cambios con solo tres días de margen. El viajero tiene que poder planificar su viaje”, señala Ignacio Guzmán, responsable ferroviario de CC OO.

Además, advierte de que “estas situaciones generan crispación entre los viajeros y aumentan los riesgos psicosociales para los trabajadores, que se han incrementado de forma exponencial en los últimos años”. Por ello, desde el sindicato exigen a Renfe y a los organismos competentes que gestionen estas situaciones “con seriedad, previsión y minimizando el perjuicio tanto a usuarios como a empleados”.

En la misma línea, Francisco Barros, representante de UGT, afirma: “No lo podemos entender, nos parece una vergüenza. Muchos compañeros no sabían nada. Hay que exigir una mínima previsión”. En cuanto al calendario, en marzo se verán afectados los días 21, 22, 28 y 29; en abril, los días 11, 12, 18, 19, 25 y 26; en mayo, los días 2, 3 y 9; y en junio y julio, todos los fines de semana, en las franjas horarias indicadas.

Los sábados, Asturias pasará de cuatro a tres trenes hacia Madrid. Se mantienen los servicios de las 8:53 (AVE) y 11:09 (AVE), a los que se suma un Alvia especial a las 10:20, mientras desaparecen las salidas de la tarde. La oferta baja de 1.894 a 1.313 plazas, es decir, 581 plazas menos.

En sentido contrario, de Madrid a Asturias, también se reduce de cuatro a tres trenes. Se mantiene el Alvia de las 7:32 (en doble composición), se incorpora un AVE especial a las 9:15 y continúa el Avlo de las 11:23, mientras se eliminan los servicios de la tarde. En este caso, la capacidad se mantiene prácticamente estable.

Los domingos, el recorte es mayor. En el sentido Madrid–Asturias, se pasa de cinco a tres trenes. Antes circulaban servicios a las 9:15, 11:23, 14:59, 16:37 y 18:51, con un total de 2.192 plazas. Durante las obras, solo se mantienen los trenes de las 14:59, 16:37 y 18:51, lo que reduce la oferta a 1.313 plazas, es decir, 879 plazas menos y sin opciones por la mañana.

En el sentido Asturias–Madrid, la reducción también es significativa: de cinco a tres trenes. Se eliminan varias frecuencias y la oferta queda en el Alvia de las 15:28 (en doble composición), un AVE de refuerzo a las 17:10 —que sustituye al servicio desde Avilés— y el Avlo de las 18:25, con unas 1.685 plazas, lo que supone 307 plazas menos.

En conjunto, los cambios implican una reducción de frecuencias y de unas 24.000 plazas disponibles, especialmente los domingos, pese a los refuerzos puntuales.

Además, los trenes podrán sufrir retrasos. Renfe recomienda a los viajeros consultar los horarios antes de desplazarse y advierte de que los servicios pueden acumular demoras o sufrir modificaciones durante los cortes programados. La compañía informará a través de sus canales oficiales sobre posibles cambios o alternativas.

A esta situación se suman los retrasos ya previstos entre el 5 de mayo y el 14 de julio, de unos siete minutos, por obras en el túnel de Guadarrama.