El investigador de la Universidad de Oviedo, Jorge González-Rodríguez, Premio AsturChem 2025: "Hay que construir una cultura que valore la ciencia"
El estudio premiado propone procesos libres de metales para la hidratación de alquinos, rentables y sostenibles
El investigador Jorge González-Rodríguez, del Departamento de Química Orgánica e Inorgánica de la Universidad de Oviedo y que actualmente está desarrollando una estancia posdoctoral en la Universidad Técnica de Viena (Austria), se ha alzado con el Premio AsturChem 2025, que entró este miércoles por quinto año consecutivo la Sección Territorial de Asturias de la Real Sociedad Española de Química, con el patrocinio de la empresa Industrial Química del Nalón. El artículo ganador busca reemplazar metales pesados por nuevos catalizadores orgánicos o biológicos, lo que se enmarca en el desarrollo de una química más sostenible, bajo el título "Hidratación de alquinos activados catalizada por L-cisteína".
El rector, Ignacio Villaverde, presidió el acto de entrega en el que también participaron el presidente de la Sección Territorial de Asturias de la Real Sociedad Española de Química, Félix Rodríguez; un representante de Industrial Químico del Nalón, Emilio Sánchez Cortezón, y el coordinador del premio, el catedrático Vicente Gotor Fernández.
En el acto, Villaverde explicó que "es necesario seguir construyendo una cultura que valore la ciencia, que la entienda como uno de los grandes motores de progreso y que reconozca a quienes la hacen posible". Por esa razón, ha puesto como ejemplo la convocatoria de estos galardones, "que se sitúan en ese cruce de caminos entre la investigación, la transferencia de conocimiento, la colaboración y el reconocimiento social".
El profesor Juan Mangas, responsable de la investigación, y la esposa de Jorge González-Rodriguez, Noelia Delgado, recogieron el premio en su nombre, un diploma acreditativo y un cheque de 500 euros, ya que el investigador se encuentra en Austria.
El jurado ha destacado la posibilidad de combinar dos estrategias claves en síntesis orgánica como son la organocatálisis y la biocatálisis. Estos hallazgos abren el camino hacia el establecimiento de una metodología general para desarrollar procesos libres de metales de hidratación de alquinos, rentables y sostenibles, además de profundizar en su compatibilidad con catalizadores biológicos como son las enzimas.
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