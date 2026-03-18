Los médicos jóvenes constituyen un sindicato para acortar las guardias: amenazan a la Consejería de Salud con una "huelga autonómica"

Los médicos jóvenes asturianos se mueven, se organizan y reclaman que sus prioridades vitales se sincronicen con la organización de la sanidad pública regional.

En plena huelga de facultativos en toda España, los profesionales agrupados desde hace unos meses en la denominada plataforma Médic@s del Sespa –unos 900– ultiman constituirse en sindicato. Y a su vez lanzan una oferta a la Administración sanitaria: están dispuestos a "cubrir las tardes, las noches, fines de semana y festivos" con la única condición de que "nuestra jornada total, incluyendo esas horas, no exceda las 35 horas semanales".

En un comunicado difundido ayer, Médic@s del Sespa reclama a las autoridades sanitarias "tener la opción de que los turnos no excedan las 12 horas, porque en determinados puestos, 24 horas son insostenibles y peligrosas". Y apostillan que lo que piden es "nada distinto a lo que ya tiene la mayor parte de la plantilla hospitalaria de las demás categorías, la policía, o el cuerpo de bomberos".

Un factor relevante que se añade a este pronunciamiento novedoso es que muy probablemente no se quede solo en el papel. ¿Por qué? Porque la plataforma Médic@s del Sespa ya tiene ejecutados todos los procedimientos necesarios para constituirse en sindicato. "Estamos esperando el plazo para que tenga conformidad legal. Luego habrá que hacer una asamblea para constituir una junta directiva y acordar los primeros pasos a dar como sindicato", explicó ayer a este periódico uno de los portavoces de la plataforma. La misma fuente puntualiza que la plataforma no está integrada sólo por profesionales jóvenes, sino que tiene una composición más variada que "engloba tanto médicos residentes como a jefes de servicio y a compañeros de mas de 60 años".

En las últimas décadas, el colectivo médico asturiano ha sostenido como piedra angular de sus reivindicaciones que la jornada ordinaria de 8.00 a 15.00 horas y de lunes a viernes es inamovible. Y que todo lo que salga de ahí debe ser retribuido de manera específica. El comunicado de este martes de la plataforma Médic@s del Sespa irrumpe en medio del conflicto de ámbito nacional haciendo hincapié en una demanda primordial: suprimir las guardias de 24 horas. En la negociación que se entable, habrá que concretar si existe plantilla suficiente para cubrir todas las necesidades y horarios de la red sanitaria y si el modelo retributivo actual satisface a profesionales que tienden a ser restrictivos en la realización de actividad extraordinaria.

A la demanda de guardias más cortas y al impulso de un nuevo sindicato, los médicos de la plataforma añaden una advertencia al Gobierno regional. La actual huelga nacional se rebela contra el borrador del Estatuto Marco que propugna el Ministerio de Sanidad. Sin embargo, los médicos jóvenes asturianos también ponen "el foco" en la Consejería de Salud, pues consideran que "tiene en su mano poner solución a la mayor parte de las cuestiones que planteamos".

Asimismo, lanzan una amenaza directa de conflicto en Asturias, y no como el actual, que se dirige principalmente contra el Ministerio de Sanidad: "Si la consejera de Salud asturiana no aborda las peticiones que se han hecho por triplicado (por escrito y en reuniones físicas) desde esta Plataforma, el conflicto con la sanidad asturiana permanecería sin resolver, y procederemos a convocar una huelga autonómica en Asturias".

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De otra parte, en la jornada de huelga médica de ayer en Asturias, tanto la Consejería de Salud como el Sindicato Médico de Asturias (SIMPA) coincidieron en señalar un ligero aumento del seguimiento con relación al lunes.