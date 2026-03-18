Plantean una línea de alta tensión privada de más de 20 kilómetros para los eólicos que se tramitan en el extremo occidental de la región
Varios promotores de parques de aerogeneradores se agrupan para invertir 22,2 millones en el proyecto
Varios promotores eólicos construirán una línea eléctrica privada de alta tensión de más de 20 kilómetros de longitud y una nueva subestación para evacuar la energía de parques de aerogeneradores que están en tramitación en el extremo occidental de Asturias. La inversión prevista para el denominado eje Pesoz supera los 22,2 millones de euros.
El proyecto –que modifica uno anterior– está promovido por la agrupación de interés económico (AIE) denominada Evacuación Colectora Pesoz, formada por varios promotores eólicos, entre ellos el grupo Capital Energy, la empresa con más proyectos de parques eólicos en tramitación en Asturias.
La Consejería de Ciencia, Industria y Empleo acaba de sacar a información pública la solicitud de autorización ambiental, de autorización administrativa previa, de construcción y de declaración de utilidad pública del proyecto de evacuación de energía, que afecta a los concejos de Castropol, Boal, Illano, Pesoz y Grandas de Salime.
El denominado Eje Pezoz está constituido por una línea eléctrica aéreo-subterránea preparada para doble circuito, aunque en este proyecto se incluye únicamente la instalación de un circuito dúplex a 132 kilovoltios (kV), con 75 apoyos y una longitud total aproximada de 20,3 kilómetros; una nueva subestación eléctrica denominada Grandas 132/400 kV, equipada con un autotransformador trifásico 30/132/400 kV, y su conexión en simple circuito dúplex explotado a 400 kV (con 4 apoyos y 500 metros de longitud) con la subestación de transporte Pesoz 400 kV, propiedad de Red Eléctrica de España.
Estas instalaciones se diseñan para evacuar hacia la red de transporte de 400 kV la energía de varios parques eólicos en trámite (en torno a 430 megavatios solicitados) y para posibilitar la instalación de un futuro segundo circuito, de hasta 400 kV, que serviría para evacuar la energía de otros proyectos planteados en la zona de bombeos reversibles.
TSK opta a construir once grandes compensadores
El Ministerio para la Transición Energética aprobó e l pasado verano un listado de actuaciones valorado en 750 millones de euros para aumentar la resiliencia de la red eléctrica tras el apagón del 28 de abril. La principal novedad de ese plan es la instalación de once grandes condensadores síncronos, equipos claves para dar estabilidad a la red eléctrica con el aumento de renovables. La compañía asturiana de ingeniería industrial y energética TSK opta a la construcción de esos once equipos en España, uno de los cuales se ubicará en Asturias, en el nudo eléctrico de Grado.
Rogelio Peón, director de Tecnología de TSK, destacó que la compañía asturiana ya instaló cuatro de estos equipos en Reino Unido, para dar estabilidad a la red eléctrica tras la entrada en servicio de parques eólicos marinos en Escocia. "El resultado ha sido muy positivo y, además somos los líderes en España de este mercado", aseguró Peón, que destacó que solo otra empresa española, Elecnor, ha construido condensadores síncronos.
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