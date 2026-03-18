El Principado condiciona la reapertura de la mina de Cangas del Narcea a que aclare con el Ministerio si debe devolver ayudas

Más de dos horas de reunión entre la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo y la empresa Tyc Narcea, titular de la explotación de Vega de Rengos, en Cangas del Narcea, terminaron con un condicionante para poner fin al paro que sufre la mina desde el pasado noviembre. El Gobierno asturiano comunicó a Tyc Narcea que “la aprobación del proyecto de explotación para la reapertura” está “condicionada” a “la posible devolución de las ayudas percibidas al cierre”.

El Gobierno regional se fundamenta en una comunicación remitida por el Instituto para la Transición Justa (ITJ) el pasado viernes. Como desveló LA NUEVA ESPAÑA, el Ministerio asegura que desconocía que existían minas de carbón operativas en Asturias, y ha exigido una evaluación minuciosa de todas ellas para acreditar que actúan legalmente, sin los condicionantes impuestos por la Unión Europea en la decisión de cierre de la minería de hulla y antracita.

El consejero de Ciencia, Borja Sánchez y el director general de Energía y Minería, Javier Cueli, han trasladado a la propiedad y a la dirección facultativa de Tyc Narcea la comunicación del ITJ. Por ello, la empresa “deberá tramitar un procedimiento” ante este organismo “para determinar la cuantía de las ayudas a devolver y su posterior abono”.

Esta es una situación que rebate la empresa, que asegura tener acreditado, y haberlo hecho incluso ante el propio Instituto para la Transición Justa, que las unidades de producción empleadas en la mina de Vega de Rengos son ajenas a las que tenía la antigua Carbonar, por las que recibió ayudas que, según Tyc Narcea, estarían “prescritas”. Además, la firma que explota la mina de Vega de Rengos asegura que Carbonar no llegó a percibir en 2020 ayudas que había solicitado, por lo que también esa posible devolución es improcedente.

Los representantes de la empresa expusieron la situación a decenas de trabajadores de la mina que se concentraron en la mañana de este lunes ante la consejería de Industria. La empresa estima en unos dos meses el tiempo que tardará en solventarse el análisis con el Instituto para la Transición Justa, ya que afirma tener un informe jurídico que acredita que no es necesaria la devolución de ninguna ayuda.

El consejero Borja Sánchez ha manifestado la disposición de la consejería a tramitar el proyecto de explotación de Tyc Narcea “una vez que la empresa resuelva el procedimiento ante el ITJ”. Sánchez considera que la posible reapertura de la explotación “con estricto encaje en el marco legal” puede ser “fuente de empleo y actividad económica para el suroccidente de Asturias.

Sánchez ha insistido en la voluntad del Ejecutivo de “aplicar el máximo rigor” a todas las decisiones relacionadas con la actividad minera en Asturias.

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“En un asunto complejo, como todos los relacionados con la explotación minera”. Borja Sánchez enumeró los tres principios que rigen el control de la actividad minera desde que asumió las competencias en materia de Industria y Minería: “Certeza jurídica, rigor administrativo y máxima seguridad a todos los efectos”.