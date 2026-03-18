El Principado da "respaldo total" a los transportistas asturianos, afectados por la guerra en Irán, y presionará al Gobierno central

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, se ha reunido este miércoles con los presidentes de las patronales de transporte Asetra y Cesintra, Ovidio de la Roza y Manuel Ángel García, respectivamente, a quienes ha trasladado el “respaldo total del Ejecutivo autonómico” a sus demandas ante la crisis provocada por la subida del precio de los combustibles derivada de la guerra de Irán.

Según los representantes del sector, el consejero se comprometió a trasladar sus peticiones al Gobierno central, en un contexto de creciente preocupación entre los transportistas. "Hemos hablado de todo. Hay que resolver las subidas de precio. Hemos profundizado en las medidas concretas que apoyamos. Una de ellas son bonificaciones sobre el combustible, que deben llegar cuanto antes, porque llevamos tres semanas de conflicto. Hablamos también de ayudas directas a cada uno de los empresarios por camión, y otros mecanismos", indicó.

De acuerdo con los cálculos de Cesintra, el gasto mensual en combustible ha aumentado entre 1.500 y 1.800 euros desde el inicio del conflicto, una situación que está llevando a algunos camioneros a plantearse parar su actividad. El sector permanece pendiente de las medidas que el Ejecutivo central anunciará este viernes.

Calvo se mostró confiado en que el paquete de medidas del Gobierno entre en vigor “con la máxima rapidez” y defendió la necesidad de una bonificación efectiva al combustible profesional que alivie de forma inmediata los costes, así como ayudas directas por vehículo, especialmente para el transporte pesado.

El consejero también enmarcó la situación en el contexto internacional y afirmó que “España ha mantenido una posición ejemplar y fuerte ante una guerra ilegal y provocada por el presidente de los Estados Unidos”, subrayando que ese es el origen de la actual crisis. Asimismo, garantizó que el Principado seguirá trabajando “de la mano del sector y en coordinación con el Ejecutivo central” para que las medidas sean eficaces y lleguen a tiempo.

Por su parte, el presidente de Cesintra, Manuel Ángel García, valoró la “buena voluntad” del consejero, aunque recordó que “quien tiene las competencias es el Estado”. Entre las principales reivindicaciones del sector figuran las ayudas directas —fiscales o por vehículo— y el incremento del peso del combustible en el cálculo de costes, del 30% actual al 40%.

García explicó que el observatorio de costes del Gobierno central fija el combustible en torno al 30%, un porcentaje que consideran desfasado, y criticó que las líneas de crédito propuestas “no llegan al pequeño empresario”, al estar más orientadas a grandes compañías. “Lo urgente es sobrevivir”, recalcó.

Pese a ello, reconoció el compromiso del Ejecutivo autonómico de trasladar sus demandas a Madrid, aunque advirtió del creciente malestar en el sector: “Si no hay soluciones, no se descartan paros; ya no es solo una convocatoria de huelga”.

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En la misma línea, el presidente de Asetra, Ovidio de la Roza, señaló que el Principado se ha comprometido a “apoyar y presionar”, si bien admitió que dentro de sus competencias “poco pueden tocar”, al depender las decisiones clave del Gobierno central.