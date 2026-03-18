Este es el regalo ideal para el Día del Padre
La Joyería Cholo sugiere los relojes Bulova como el mejor obsequio para este 19 de marzo
A.A.
El Día del Padre pisa los talones y, a veces, encontrar un regalo a la altura de una fecha tan especial se antoja ardua tarea. Sin embargo, en ocasiones es más fácil de lo que uno cree. Al menos, cuando se recurre a los servicios de la Joyería Cholo.
Situada en El Entrego, la joyería destaca por distintos motivos. Uno de ellos y, quizás, de los más importantes, es la atención al cliente. Los profesionales que trabajan en el establecimiento asesoran a la perfección a los clientes, que acceden así a un servicio personalizado en el que el cuidado, el mejor asesoramiento y la buena educación son fundamentales.
Joyería Cholo también destaca por ser un lugar en el que se funden elegancia y distinción. Relojes, joyas, complementos y otras opciones de regalo como collares, pulseras, anillos o llaveros personalizados cumplen perfectamente con el cometido de quien desea expresar todo el amor y el afecto propio del Día del Padre.
Entre todos ellos, destacan los relojes de la firma Bulova, sinónimos de calidad, innovación y diseño. Bulova combina elegancia y funcionalidad, y ofrece modelos que se adaptan tanto a los más clásicos como a los más modernos y vanguardistas. Sin lugar a dudas, los relojes Bulova serán el equivalente a ese regalo que trascienda y que refleje al cien por cien el afecto propio del Día del Padre. Éxito asegurado.
- El ganadero asesinado en Ribadesella dejó todos sus bienes a su pareja, la mujer en la que se centró la investigación de la Guardia Civil
- Tres de cada cuatro médicos asturianos ganan más que el presidente (y los hay, en zonas periféricas, que alcanzan los 150.000 euros anuales)
- La carretera más peligrosa de España está en Asturias: el número de accidentes es 167 veces superior al de la media nacional
- Localizan en la costa francesa el cuerpo del pescador desaparecido en Coaña hace más de dos meses
- Alerta para conductores asturianos: una conocida marca pide dejar de usar sus coches por 'riesgos graves para la seguridad
- Se buscan 100.000 metros cuadrados en Asturias para el gran almacén de datos de IA: 'Tenemos prisa; si no, consideraremos Galicia o Cantabria
- El centro comercial Parque Astur cambia de manos: este es el grupo que se convierte en el principal propietario
- Una inversión de 1.000 millones y 700 empleos: así es el proyecto para crear un gran almacén de datos de IA en Asturias