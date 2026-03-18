¿Por qué retrocede la industria asturiana en la última década? El empuje del naval no compensa la caída de la siderurgia y la energía

La industria asturiana sufrió en conjunto un retroceso productivo entre 2015 y 2025. El indudable avance del sector de la construcción naval, gracias al empuje de los astilleros Armón y Gondán, no ha compensado el descenso de la producción de energía y de la siderurgia, los dos pilares de la actividad fabril de la región, sometidos a profundos procesos de transformación y adversidades del mercado. Así lo remarca un informe publicado este miércoles por la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales (Sadei).

El documento explica que en la última década el índice de producción industrial de Asturias (IPIA) ha mostrado "una tendencia ligeramente decreciente" en la que destacó la "profunda huella central" de la crisis del covid en 2020. No obstante, a pesar de la recuperación lograda tras el desplome pandémico, el balance global de la industria regional entre 2015 y 2025 fue negativo.

Así, Sadei indica que antes del covid, entre 2015 y 2019, el IPIA tuvo una caída anual media acumulada del 3%, mientras que entre 2022 y 2025 el retroceso se atenuó a tasas anuales del 1,7%.

Estos descensos, no obstante, no fueron constantes el tiempo, sino que tomaron forma de "escalones" concentrados en los años 2016, 2019 y 2023, debido a "cambios significativos" en las principales ramas de la inustria asturiana. En los dos últimos años, 2024 y 2025, "las variaciones, aunque positivas, han estado muy cerca de cero y describen una evolución prácticamente estacionaria", destaca el informe.

Una actividad muy concentrada

Los expertos de Sadei resaltan un factor clave para explicar el sector secundario de Asturias: su especialización en unas pocas actividades ("algo habitual en economías pequeñas como la regional") y, por consiguiente, el hecho de que "la evolución del conjunto del sector está fuertemente condicionada por el desempeño de un conjunto relativamente reducido de empresas de gran tamaño". Esto permite que la influencia de esas grandes compañías en la producción y el empleo de Asturias sea directa y también indirecta a través de las "ligazones" con otras empresas más pequeñas.

Bajo este marco, Sadei indica que el 70% de la industria depende de dos grandes núcleos: la producción metálica, que suma el 44% del sector; y la generación de energía (sobre todo electricidad y gas), que aporta en torno al 25%.

La primera abarca todas las fases de la transformación de los metales, incluida la siderurgia (producción de acero), que representa el 19,6%. Este subsector, al que se dedican las fábricas de ArcelorMittal en la región, experimentó una caída del 16,5% entre 2015 y 2025. Mucho menor fue la reducción de la fabricación de productos metálicos (-3,1%), mientras que, por el contrario, despuntó el aumento del 19,2% de la rama de transformación de metales.

Es en este tercer subsector donde se enmarca la construcción naval de los astilleros asturianos, "muy especialmente una vez superada la crisis de 2020". "La evolución de esta tercera rama ha permitido compensar el declive de las actividades básicas de fabricación de metales desde 2021, en particular en el caso de la siderurgia", resalta Sadei.

El estudio menciona algunas de las "adversidades" que está encarando el sector del acero, como diversas averías (por ejemplo, la del horno alto "B" de Arcelor en Gijón), la desaceleración del mercado europeo del automóvil (uno de sus principales clientes), la competencia del acero barato asiático y el "giro proteccionista" de Estados Unidos. Sadei también apunta las "dudas de viabilidad económica" que plantean elementos de la transición ecológica como el hidrógeno verde.

La "mutación" del abandono del carbón

En lo que respecta a la energía, Sadei resalta su "evolución atípica" en la década analizada, un periodo marcado por "una fuerte transformación derivada de las estrategias de descarbonización, que han promovido el abandono del carbón como fuente primaria". En ese marco se enclavan los cierres de las centrales de Iberdrola en Lada (Langreo), de Naturgy en Soto de la Barca (Tineo) y de la transformación de los grupos de EDP en Aboño y Soto de Ribera.

Sadei asegura que esa "mutación" se ha reflejado en "una tendencia fuertemente decreciente en su índice de producción, que en 2025 se ha situado casi en la mitad del valor de 2015".

En concreto, Sadei destaca dos momentos concretos donde se redujo notablemente la producción de energía, en 2015 y en 2023, aunque no especifica los motivos.

Alimentación y química

El informe también menciona la "importancia" de la industria de la alimentación y bebidas (que aporta el 12,1% de la actividad fabril) y la química, con un 8,9%. La primera registró una "fuerte caída" entre 2015 y 2021, para a continuación remontar hasta recuperar tres cuartas partes de lo perdido.

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Respecto a la industria química, ha saldado la década con una caída del 8,3%, aunque también con dos periodos muy diferenciados: un descenso (de igualmente el 8,3%) entre 2015 y 2021, y una segunda etapa "ligeramente positiva".