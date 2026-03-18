Suprimen 24.000 plazas de los trenes entre Asturias y Madrid por obras en las vías y a las puertas de Semana Santa: Renfe hará "devoluciones"

Renfe ha anunciado una reorganización de los servicios ferroviarios entre Asturias y Madrid a partir del 21 de marzo y hasta el verano por las obras de la alta velocidad a Cantabria, que obligarán a interrumpir la circulación por Palencia durante varios fines de semana en diferentes tramos horarios. Las obras conllevarán que haya menos plazas durante casi todos los fines de semana hasta julio. En total, habrá 112 cancelaciones, aunque también frecuencias de refuerzo. El saldo aproximado es de que se perderán, hasta julio, 24.000 plazas en la línea Asturias-Madrid.

El anuncio ha llegado cuando faltan pocos días para Semana Santa y muchos viajeros ya habían sacado sus billetes, aunque Renfe recalca que habrá devoluciones. De momento, los nuevos horarios no figuran en la aplicación ni en la web a la hora de sacar pasajes, aunque la compañía espera actualizarlos pronto.

Para Asturias, esta operativa supondrá una pérdida de plazas los fines de semana, aunque Renfe ha anunciado refuerzos puntuales y trenes especiales, algunos en doble composición, para intentar paliar los problemas de los pasajeros. Esta operativa no afecta a los planes futuros de ampliar frecuencias los fines de semana.

El corte de vía comenzará este sábado 21 de marzo a las 14:00 horas y se extenderá hasta las 16:00 horas del domingo, repitiéndose en esa misma franja a lo largo de diferentes fines de semana. La interrupción afecta a todos los trenes, tanto los que circulan por la alta velocidad como por la vía convencional.

En marzo, el servicio se verá modificado los días 21, 22, 28 y 29; en abril, los días 11, 12, 18, 19, 25 y 26; en mayo, los días 2, 3 y 9; y en junio y julio todos los sábados y domingos en la franja horaria ya mencionada.

Cómo afecta a Asturias

Los cambios en la programación ferroviaria modifican de forma notable la oferta de trenes entre Asturias y Madrid, con menos frecuencias, pero la incorporación de servicios especiales y trenes con mayor capacidad.

Los sábados, Asturias pasará de cuatro a tres trenes hacia Madrid. Se mantienen los servicios de las 8:53 (AVE) y 11:09 (AVE), a los que se suma un nuevo Alvia especial a las 10:20, mientras desaparecen las salidas de la tarde. La oferta pasa de 1.894 a 1.313 plazas, es decir, 581 plazas menos.

En sentido contrario, de Madrid a Asturias, también se pasa de cuatro a tres trenes, con el mantenimiento del Alvia de las 7:32 (en doble composición, con más plazas), la incorporación de un AVE especial a las 9:15 y la continuidad del Avlo de las 11:23, mientras se eliminan los servicios de la tarde. En este caso, la capacidad se mantiene prácticamente igual.

Los domingos será el recorte es más acusado. En el sentido Madrid–Asturias, se pasa de cinco a tres trenes. Antes de las obras circulaban servicios a las 9:15 (Alvia), 11:23 (Avlo), 14:59 (AVE), 16:37 (AVE) y 18:51 (Alvia), con un total de 2.192 plazas. Durante las obras, solo se mantienen los trenes de las 14:59, 16:37 y 18:51, lo que reduce la oferta a 1.313 plazas, es decir, 879 plazas menos, y elimina todas las opciones de la mañana.

En el sentido Asturias–Madrid, la reducción es aún mayor. Se pasa de cinco a tres trenes. Antes había salidas a las 8:53 (Alvia), 11:09 (AVE), 15:28 (Alvia), 17:40 (Alvia desde Avilés) y 18:25 (Avlo), con un total de 1.992 plazas. Durante las obras, la oferta queda en el Alvia de las 15:28 (en doble composición), un AVE de refuerzo a las 17:10 —que sustituye al anterior servicio desde Avilés— y el Avlo de las 18:25, con unas 1.685 plazas, lo que supone una pérdida de 307 plazas.

En conjunto, los cambios suponen una reducción de frecuencias y de unas 24.000 plazas disponibles, especialmente los domingos, pese a los refuerzos puntuales.

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Además, los trenes podrán circular con retrasos. Renfe aconseja a los viajeros consultar los horarios antes de viajar y recuerda que los servicios pueden acumular demoras o sufrir modificaciones durante los cortes programados. La compañía informará a los clientes a través de sus canales oficiales sobre posibles cambios o planes alternativos. Esto se une a los retrasos, ya anunciados, que habrá entre el 5 de mayo y el 14 de julio, de siete minutos, por obras en el túnel de Guadarrama.