Sacudida en la Junta General: los partidos piden explicaciones a Barbón tras desvelar LA NUEVA ESPAÑA que el Ministerio desconocía que se extraía carbón en Asturias

La publicación por LA NUEVA ESPAÑA de la disputa jurídica que mantienen el Ministerio de Transición Ecológica y el Principado sobre la actividad de extracción de carbón que realizan tres minas en Asturias ha desatado reacciones inmediatas de los partidos en la Junta General.

El presidente del Partido Popular, Álvaro Queipo, introdujo el asunto en su turno de preguntas al presidente, Adrián Barbón: "Le pregunto por un tema que hemos conocido hoy y del que me gustaría especialmente conocer su opinión. Le acusa el Gobierno de España de haber ocultado durante años que en Asturias se extraía carbón", ha dicho Queipo, quien ha preguntado a Barbón si se trata de "un despiste" o obedece a algo "intencional". "¿Qué es esto, señor Barbón?", interrogó sin obtener respuesta del Presidente sobre el asunto.

También ha interrogado sin éxito la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé, quien planteó al Presidente que "el Ministerio corrobora que no supo que en Asturias se extraía carbón hasta que no ocurrió el accidente de Cerredo". "Asturias merece una respuesta", añadió, sin tampoco obtener explicaciones de Barbón.

Quien se ha extendido sobre el asunto ha sido el diputado de Foro Asturias, Adrián Pumares: "Nos hemos despertado con una noticia verdaderamente preocupante", ha dicho en referencia a la información publicada por este periódico. Pumares se ha referido a "la confirmación por parte del ¡Ministerio de que el Gobierno de Barbón ocultó durante años al Gobierno de España que en Asturias se estaba extrayendo carbón". "Vemos que el ocultamiento del Gobierno de Barbón, no solamente ocurre con la oposición y con la ciudadanía asturiana, sino que también es con otras administraciones".

Con todo, Pumares se refirió a que "dos portavoces" pidieron explicaciones en el Pleno a Barbón sobre el asunto "y no ha dicho ni una sola palabra; no ha salido de su boca la palabra carbón". El diputado de Foro ha reclamado explicaciones y ha vinculado la situación con lo que se ha visto en la comisión de investigación del accidente de Cerredo. "Cualquiera que haya seguido la Comisión de Investigación tiene claro que uno de los ejes principales fue el Proyecto de Investigación Complementario (PIC)", ha añadido.

Pumares ha dicho que la información desvelada por LA NUEVA ESPAÑA "confirma la hipótesis que manejamos en Foro Asturias, que es que el PIC para la mina de Cerredo buscaba encubrir que se extraía carbón de forma irregular y clandestina, como ha dicho la propia consejería".

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Además, el diputado de Foro ha afirmado que "la ocultación" del Gobierno de Barbón al Ministerio de Transición Ecológica "pone en riesgo proyectos empresariales en Asturias que dan empleo a zonas muy necesitadas", con referencia explícita al caso de Tyc Narcea, que explota la mina de Vega de Rengos, en Cangas del NArcea. "No olvidemos además que este Gobierno de Barbón también, lo primero que hizo fue poner en riesgo el futuro de Tyc Narcea cuando tuvo lugar el accidente de Cerredo", señaló en referencia a la suspensión que decretó la entonces aún consejera Belarmina Díaz tras el siniestro.