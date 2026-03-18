Sigue en DIRECTO la jornada "Treelogic en la Iniciativa Estratégica de Compra Pública de Innovación de INCIBE"

Bajo el título "Treelogic en la Iniciativa Estratégica de Compra Pública de Innovación de INCIBE", el Club LA NUEVA ESPAÑA acoge este miércoles una jornada sobre los proyectos en ciberseguridad de la última tecnológica asturiana en salir en bolsa, el pasado mes de enero.

Treelogic ha tenido una participación destacada en la Iniciativa Estratégica de Compra Pública de Innovación de INCIBE (Instituto Nacional de Ciberseguridad), desarrollando seis proyectos de ciberseguridad con un presupuesto superior a los 10 millones de euros. En el evento de LA NUEVA ESPAÑA se presentarán precisamente los resultados de esta participación.

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En la jornada intervendrán Marcelino Cortina, consejero delegado de Treelogic, que será la persona encargada de dar la bienvenida. A continuación, Enrique Berdayes, directir de operaciones de Treelogic y coordinador general del programa de I+D, presentará los resultados.